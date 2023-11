„I když podle výsledku to tak nemusí vypadat, jednalo se za mě o nejtěžší zápas podzimu, protože Moravská má velice šikovné kluky směrem dopředu. Jsem moc rád, že jsme toto utkání zvládli vítězně. A musíme na to navázat v posledním kole ve Skutči,“ připomíná Michal Jiráský, že podzimní „práce“ pro Zámrsk ještě nebyla dokončena.

„První branku jsem dal netradičně hlavou, ani nevím, kdy naposledy se mi to povedlo. Další dva góly nebyly tak obtížné, kluci mě po celé utkání dobře zásobovali přihrávkami,“ vrací se ostrostřelec ze Zámrsku k povedenému sobotnímu odpoledni.

„Troufnu si říct, že mi to celkem padalo vždy, tuším že v I. B třídě jsem dal jednou i šest branek v zápase,“ reaguje Michal Jiráský na otázku, zda se sám cítí být kanonýrem. „Teď po těžkém zranění jsem rád za každý gól, ale jak říká trenér, už moc neběhám, takže mě vždy potěší i přihrávka na gól,“ dodává třicetiletý fotbalista.

Pohled do jeho střeleckého archivu je rozhodně bohatý, vždyť si kromě Zámrsku zahrál třeba ve Srubech, Chocni, Dobříkově, Jehnědí, má za sebou působení v Pardubicích i v zahraničí. „Párkrát jsem vyhrál tabulku střelců v krajských soutěžích, ale to už je pár let zpět. Poslední sezony jsem působil v Rakousku a tam se mi taky celkem střelecky dařilo. Hezká střelecká vzpomínka? Nevím, jestli to byl úplně pěkný gól, ale pro mě určitě hodně nevšední, protože teď proti Moravské Třebové jsem skóroval hlavou. Na to budu dlouho vzpomínat, jelikož jsem hlavou dal tak dva góly v životě,“ usmívá se hráč, který za sebou zanechal viditelnou stopu rovněž na futsalových palubovkách v barvách Nejzbachu Vysokého Mýto.

Demoliční četa ze Zámrsku znovu úřadovala. Souboj z chvostu bez jediného gólu

Zpět ale do Zámrsku. Je pro Michala Jiráského překvapení, jak jeho mužstvo v tomto ročníku I. A třídy Pardubického kraje válí? „No je to super výsledek, myslím, že s tím nikdo nepočítal. Máme dobře postavený tým, každý hráč v něm zná svou roli. Celek je složený z místních kluků, kteří jsou spolu hrozně dlouho, a doplněný o pár zkušených borců,“ vysvětluje.

A co svěřenci trenéra Miroslava Kaluži a krajský přebor? Je postup do vyšší soutěže tématem, který je a bude na stole? „U nás se o tom mluvilo už po úspěšné jarní části. Myslím, že bylo rozumné to tehdy nepřijmout a jít do nové sezony s tím, že si to vykopeme sami. Jsme ale zatím v polovině a může se ještě stát cokoliv. Důležité bude taky přesvědčit trenéra, že na to máme,“ říká Michal Jiráský.

Jeho parťákem v útoku je Emanuel Rožek a před touto dvojicí se konkurence třese. Dominují pořadí nejlepších střelců a ve zmiňovaném duelu s Moravskou Třebovou si oba připsali hattrick. „S Emanem si rozumíme, troufnu si říct, že na většinu gólů co jsme dali, jsme si nahráli navzájem. Řekl bych, že i typologicky k sobě sedíme, on je rychlý a tahový, já zase spíš pomalý a do nohy,“ popisuje Jiráský vzájemnou spolupráci.

Jako tradičně nesmí v této rubrice chybět dotaz na Fortuna:ligu. Sparta, Slavia nebo někdo jiný? „Jako Sparťan nemůžu říct nic jiného, než že titul zůstane na Letné. Bohužel se nám nepovedlo poslední kolo v Boleslavi a bude to boj do posledních zápasů,“ domnívá se další z podzimních Osobností Deníku.