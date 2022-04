Nejprve o utkání proti Pomezí. Jak byste ho zhodnotil z pohledu týmového i individuálního výkonu?

Na utkání jsme se těšili a věřili si. Konečně jsme hráli na domácím trávníku, ačkoliv se v sobotu snad vystřídala všechna roční období. Hned z první šance jsme dokázali dát gól, což nás uklidnilo. Hýřili jsme aktivitou a naprosto všichni chtěli vyhrát. Když se mi podařilo zvýšit skóre před poločasem, měli jsme trochu déjà vu, jelikož „Csaplárova past“ nás sklapla minulý týden v Dobříkově. Všichni jsme to měli v hlavách a nechtěli doma připustit podobnou ostudu. Naštěstí jsem hned zpočátku druhého poločasu dostal dva přesné míče a spadlo mi to tam. Pak už jsme věřili, že to dotáhneme. Jakmile nám to tam takto napadá, máme najednou strašnou chuť do fotbalu a soupeře nehodláme vůbec šetřit. Přidali jsme další krásné branky a došli si konečně pro vítězství. Minulý zápas v Dobříkově jsem si vyčítal, jelikož jsem nedal jasný gól na 3:2, takže teď jsem byl o mnoho spokojenější.

Vstup do jarní části se vám výsledkově nepovedl, dvakrát jste prohráli. V čem vidíte příčiny?

Jelikož jsme v obou úvodních duelech odpadli ve druhém poločase, tak je asi hlavní příčinou nedostatečná příprava, jelikož krom pátečního tréninku se scházíme jak na karban. Proti defenzivní Březové jsme hráli na umělce v Ústí a to nám tedy vůbec nesedlo. To nemělo s fotbalem z naší strany nic společného. Podobně nefotbalový zápas jsme odehráli i v Březové, takže nám jejií hra asi příliš nesedí. No a v Dobříkově to v první půli bylo přesně to, čím se chceme prezentovat. Domácí v defenzivě chvílemi vůbec nevěděli, co dělat, ale bohužel jsme z naší převahy vytěžili "pouze" dvoubrankové vedení. V druhé půli přišel totální kolaps kvůli naší nezodpovědnosti a laxnosti, takže ani trenér Tomáš Abt nenacházel vhodná slova (s úsměvem)…

Věříte, že jednoznačné vítězství vám pomohlo získat sebevědomí do dalších bojů?

Věřím, že ano, ale myslím si, že ne, jelikož my jsme tým mentálně nevyzpytatelný… Na tým Jablonného budeme v dalším kole sebevědomí určitě potřebovat. Jen doufám, že jsme se moc nevystříleli a připravíme jim alespoň drobnou velikonoční nadílku.

V zimě odešel do Rakouska váš dlouholetý spoluhráč Richard Ráb. Jak se bez něho změnila hra vašeho týmu i vaše role na hřišti?

Pro nás je to samozřejmě obrovská ztráta. Neodešlo jen šestnáct branek, ale také obrovská fotbalová kvalita, především v rozhodujících aspektech hry. My musíme teď více zapracovat na podržení míče v útoku a samozřejmě na potřebném klidu v zakončení. Třeba nám jeho odchod paradoxně pomůže a góly začnou dávat i ostatní. Osobně mi s jeho odchodem chybí vzájemná soutěživost, která nás oba motivovala, takže na góly soupeříme alespoň na dálku… Nechci ve svých letech říkat, že s jeho odchodem teď střelecká zodpovědnost stojí na mě, což jsem dříve vnitřně kvitoval. Já jsem nyní rád za každý gól, který dáme, a že se vůbec druhý den mohu hýbat (s úsměvem). Věřím však "svým mladým koňům" že to oběhají a občas mi i přihrají, ale nyní je to především na nich a celkovém týmovém pojetí.

Hattrick není ve vaší kariéře nic výjimečného. Na které svoje zvlášť vydařené zápasy z minulosti si rád vzpomenete?

Všude, kde jsem hrál, bylo příjemné přispět k vítězství i gólově, ale postupem času, už od mého působení v Čisté, si mnohem více vážím týmového ducha, kdy všichni hráči jdou za vítězstvím a nechají na hřišti všechno. Obrovská bojovnost i srdíčko, kterou nám ještě v Čisté indikoval bohužel zesnulý trenér Pavel Švec, to dělá divy i mnohem lepší pocit z vítězství proti fotbalovějšímu nebo individuálně lépe vybavenému soupeři. Takže na tyto zápasy rád vzpomínám a naštěstí jich bylo hodně. V libchavském dresu mohu třeba vyzdvihnout náš dva roky starý domácí zápas proti Českým Heřmanicím, který jsme mimořádně týmovým výkonem vyhráli 5:4 po penaltách. Ten duel měl naprosto všechno a byla skvělá atmosféra. Jinak určitě jsem nezapomněl ani na svoje hattricky proti Řetové a Dlouhé Loučce, které měly tehdy cenu tří bodů, nebo na hattrick proti Sloupnici hned při svém debutu v Libchavách. Pak samozřejmě střelecké hody se Žichlínkem a ještě by se asi něco našlo. Přiznám se, že jsem si toto jaro myslel, že budu na hattricky už pouze vzpomínat.

Máte v paměti svůj sedmigólový střelecký zápasový rekord v soutěžích mužů?

Samozřejmě z toho žiju dodnes, jen spoluhráči už to moc nechtějí poslouchat. Všichni se mi tehdá smáli, že jsem si koupil přes bazar kolíkové kopačky asi jen za 200 korun. No a nyní mám aspoň co věšet na hřebík… Sedm gólů v zápase proti Žichlínku s kouzelnými kopačkami bylo i pro mě podivující. Vzpomínám si, že jsem i rozhodčího přemlouval, aby ještě něco nastavil, jelikož jsem stále neměl dost. Nakonec to byl náš takový "bezvýznamný" koncert, i vinou covidu. Nutno ale přiznat, že kdybych tehdy kopnul na rohový praporek (což pro mě není nic výjimečného), tak se to určitě zatočí do brány.

Na jaké umístění pomýšlíte v Libchavách v jarní části sezony?

Před startem jara jsme měli jasný cíl, a to bylo urvání třetího místa. Nyní se nám to trochu zkomplikovalo, ale stále tomu věříme. Lídr z Českých Heřmanic je jasný a druhému Jablonnému odešly nějaké opory, takže myslím, že i o druhé místo bude boj otevřený až do konce, jelikož ostatní týmy se obírají navzájem. Určitě nechceme být horší než po podzimní části, kdy nám patřila šestá příčka.

Druhý dubnový víkend byl na Orlicku plný i dalších zajímavých střeleckých počinů. Vojtěch Novotný z České Třebové zaznamenal hattrick v krajském přeboru coby střídající hráč v utkání proti Moravanům a stačila mu na něj necelá čtvrthodina hry. Dominik Stejskal z Mistrovic zaznamenal tři góly při jasném vítězství svého mužstva nad Rudolticemi v okresním přeboru. V soutěžích mládeže se vytáhli dva pětigóloví mladší žáci: Marek Valach (FC Jiskra 2008) a Štěoán Štantejský (Jiskra Ústí nad Orlicí).