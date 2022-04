Jeden hrál, druhý dával góly. Minulý týden fotbalisté Bystrého čtyřikrát inkasovali, ale současně čtyřikrát sami skórovali. Nyní platila pouze první polovina předchozího souvětí. V okresní bitvě s Jaroměřicemi si přitom solidních možností vypracovali dostatek, jenže v efektivitě totálně vyhořeli. To soupeř z Malé Hané na tom byl nepoměrně lépe, prosadil se hned z první pořádné útočné akce a dál tvrdě trestal zaváhání domácích. Nevýhodu dvou duelů venku rázem proměnil ve výhodu a na jaře je zatím stoprocentní. Bysterští trefovali konstrukci, pálili mimo, ale do sítě ani jednou.

První drtil posledního, kanonáda také v derby. Deset gólů v Dolním Třešňovci

Březovská vítězná šňůra. Poslední čtyři kola na podzim a první dvě na jaře, taková je v tuto chvíli série výher březovských fotbalistů. A ta proti Jablonnému nad Orlicí je obzvláště cenná, svěřenci Jiřího Valty ji museli tvrdě vydřít. Na vedoucí branku důsledného Kutláka navázal po přestávce Procházka, který svoji loudavou střelu dotlačil za záda gólmana snad očima. A zbytek hrací doby se odehrával převážně na jejich půlce. Hosté si vynutili značný tlak, ale dokázali jen snížit. Míč do sítě sice dostali ještě jednou, ale branka neplatila pro ofsajd a druhý tým tabulky čeká na jarní vítězství.

Utkání dvou rozdílných poločasů. Je to sice otřepané klišé popisovat těmito slovy zápas, ale někdy je to více než výstižné. Tak jako třeba nyní v Dobříkově. Na jeho trávníku vedly Libchavy po 45 minutách dvougólovým rozdílem a zdálo se, že jsou na nejlepší cestě napravit nezdar z předchozího kola. Jenže po změně stran se změnil i vývoj zápasu. Lukáš Klapal potvrdil, že ho vstup do jara zastihl ve výtečné střelecké formě, a čistým hattrickem během šestnácti minut zcela otočil kormidlem. Domácí přidali ještě jednu trefu a soupeř nenašel odpověď.

Janov na Radiměř umí, nadělil jí půltucet gólů a posunul se na špici tabulky

Velkou bitvu rozsekla penalta. Sedm gólů, několik zvratů, emoce, zkrátka fotbal v podání Žichlínku a Semanína byl všechno jiné nežli nudný. Domácí potřebují body jako sůl, jenže znovu na ně nedosáhli. Ani jeden ze soupeřů nevedl v průběhu hry o více než o branku, o sedm zásahů do černého se podělilo sedm různých střelců. A ten sedmý v pořadí, Radek Urbanec, si připsal trefu s tříbodovou hodnotou pro Semanín, když v 82. minutě proměnil pokutový kop.

Lídr nepřipustil drama. Zatímco před týdnem měly vedoucí České Heřmanice silnější první poločas, tak v derby proti Sloupnici tomu bylo jinak. Tady se jim nejlépe povedla sekvence brzy po návratu z kabin, kdy dvěma rychlými góly odskočily soupeři na 3:0 a dostaly zápas pod svoji kontrolu. Je zajímavé, že velký favorit dal v obou svých jarních vystoupeních po čtyřech gólech, z toho ovšem kanonýr Lukáš Mach jediný, a to z penalty. Pranic to ale nevadí, pakliže jej zastoupí parťáci. Tak jako teď.

Velký obrat v podání týmu z Vendolí. byl o dva góly pozadu, přesto se radoval

V boji o udržení posun po bodu. Jak Kunčina, tak lanškrounské béčko náleží do skupiny týmů ohrožených sestupem a potřebují pravidelně bodovat, nejlépe v celých sériích. S trochou nadsázky se dá říci, že určitou sérii právě zahájily, oba mají i po vzájemném duelu na kontě dvě remízy. Což není nic, co by je katapultovalo do bezpečnějších vod, ale na druhou stranu, každý zisk se může ve výsledném účtování hodit. Kunčina zatím na jaře nemá jiného střelce než Tlustoše a jeho penaltový gól stačil rovněž podruhé na plichtu.

SKUPINA B – 15. KOLO: Březová nad Svitavou – Jablonné nad Orlicí 2:1 (1:0). Branky: 31. Kutlák, 49. Procházka – 79. Filip. Kunčina – Lanškroun B 1:1 (1:1). Branky: 22. Tlustoš z pen. – 40. Černušák. České Heřmanice – Sloupnice 4:0 (1:0). Branky: 9. Mar. Brychta, 50. Chleboun, 56. Mich. Brychta, 71. Kříž. Žichlínek – Semanín 3:4 (1:2). Branky: 11. Javorek, 49. Fibikar, 76. Krejčiřík – 20. Křepela, 42. Nešický, 65. T. Sokol, 82. R. Urbanec z pen. Bystré – Jaroměřice 0:4 (0:2). Branky: 3. Mooz, 42. Švec, 56. Valášek, 65. J. Valenta. Dobříkov – Libchavy 4:2 (0:2). Branky: 51., 53. a 67. z pen. Klapal, 70. Vojtíšek – 8. Hodr, 44. Boštík.

Utkání Pomezí – Moravská Třebová B bylo odloženo (nezpůsobilá hrací plocha).