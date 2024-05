Lukavice na vítězné vlně. Chceme vyhrát celý McDonald's Cup, vyhlašuje Hájková

Kdyby ji to omrzelo ve školství, uživila by se jako barmanka… Učitelka tělesné výchovy Jitka Hájková spolu se svoji kolegyní namíchala chutný a zároveň silný koktejl, který by mohl mít v „nápojovém lístku“ místo jako ŽamLet a už by se nemusel prodávat jen v Lukavici. Pro krajské kolo fotbalového McDonald's Cupu totiž připravila tým složený z kmenových hráčů Žamberku a Letohradu. Základní a mateřská škola Lukavice tak podruhé v řadě ovládla kategorii malotřídek a podruhé v řadě se kvalifikovala na závěrečný turnaj. Letos do zbrusu nové Malšovické arény v Hradci Králové. A chce se zapsat do historie této oblíbené dětské soutěže.

Malotřídky - 1. místo Lukavice | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

Osobnost Deníku V minulé sezoně dal 54 gólů. A v té současné třebovský střelec Polášek neslevuje /OSOBNOST DENÍKU/ To byl panečku zásah! Mladý českotřebovský fotbalista Matěj Polášek… Přečíst článek > Oproti ostatním dvěma věkovým skupinám, jejíž vítězové se nemuseli ohlížet napravo ani nalevo, museli její svěřenci absolvovat ještě mezikrajový finálový duel s králem Vysočiny. Nakonec si poradili i s Havlíčkovou Borovou. Vyhráli jste kategorii malotřídek. S tím jste do Pardubic jeli, nebo se jedná o překvapení? V žádném případě se nejedná o překvapení (úsměv). Jeli jsme obhájit prvenství z loňského roku. To se podařilo, takže jsme šťastní. Podle výsledků jste prošli minimálně částí Pardubického kraje jako nůž máslem. Jaké tedy bylo krajské kolo ve vašich očích? Abych řekla pravdu, bylo to těžké. Na druhou stranu ne tak jako v loňském roce. Přeci jenom někteří kluci už si to osahali. Nejnáročnější souboj byl s vítězem Vysočiny. Nakonec jsme Havlíčkovou Borovou ale udolali. Máte ve školním družstvu chlapce, kteří hrají závodně fotbal? Máme. Nutno ale podotknout, že u nás v Lukavici není fotbalový klub. Kluci dojíždějí odpoledne na tréninky do Žamberka nebo do Letohradu. U nás ve škole se potom setkají a vytvoří takový boží tým. A vyhrají krajské kolo (směje se). Tři vstupenky na finálovou jízdu vyprodány. Drží je Studánka, Spořilov, Lukavice Vy osobně jste čekala, že Lukavice obhájí prvenství? Nečekala, ale věřila jsem. A dopadlo to. S jakými plány pojedete na začátku června do Malšovické arény v Hradci Králové? To je jednoduché. Sportovci si dávají postupné cíle, takže chceme být lepší než na finálovém turnaji malotřídek v loňském roce, kdy jsme skončili třetí. Míříte vysoko, nebojíte se konkurence? Ve starších kategoriích už se amatéři setkávají z profíky z akademií… Letos chceme vyhrát celý McDonald's Cup. Nikoho se nebojíme. V malotřídkách ještě hráči z fotbalových akademií nejsou. Navíc máme hlučnou fanouškovskou základnu, která dorazí i do Hradce. Rodiče určitě své děti podpoří. Pokaždé je to hodně znát. Je vaše sebevědomí ovlivněno skutečností, že jsou ve vašem týmu loňští medailisté? Ano. Kluci nasbírali zkušenosti s těžkými zápasy, tak doufám, že je letos prodají. Tedy pochopitelně někteří. Jinak. Někteří s námi vloni ještě nebyli (úsměv). Výsledky ZŠ + MŠ Lukavice v krajském kole McDonald's Cupu (malotřídky): ZŠ + MŠ Dříteč 2:0, - ZŠ + MŠ Opatov 6:0, - ZŠ Zdechovice 4:0. Celkové pořadí: 1. ZŠ + MŠ Lukavice 9 bodů (12:0). O postup na finálový turnaj: ZŠ + MŠ Lukavice - ZŠ + MŠ Havlíčkova Borová 4:3.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu