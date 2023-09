To se to hraje a vítězí, pokud se mančaft může spolehnout na svého nejlepšího střelce. Dobříkov neměl mít s Březovou vážnější potíže a při pohledu na skóre je doopravdy neměl. Zápas by se dal v klidu přejmenovat z Dobříkov – Březová na Novotný – Březová, domácí kanonýr nasypal do sítě soupeře pět gólů, celkem jich má v sezoně na kontě šestnáct. Aktuální skóre lídra tabulky 35:6 také nepotřebuje komentáře. Jeho dominance je zřetelná a je otázkou, zda se ve druhé polovině podzimní části najde někdo, kdo ji naruší. Pokud si však Matouš Novotný podrží aktuální pohodu, půjde to velice těžko.