/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Regionální derby na lanškrounském trávníku se stalo kořistí domácího celku, který se cítil jako ryba ve vodě při hře deset na deset, která nastala ve druhém poločase. Rostoucí formu potvrdila Česká Třebová, z dalekého „výletu“ do Třemošnice se vracela s přesvědčivým vítězstvím a dalším posunem v tabulce.

TJ Svitavy vs. SK Holice. | Foto: Martin Alexa

Takhle se reaguje na nepovedený zápas! Vysoké Mýto o týden dříve propadlo v Litomyšli, ale už tehdy trenér Fritsche sliboval, že jeho svěřenci se v souboji s libišanským favoritem předvedou v mnohem lepším světle. Stalo se.

„Přijel soupeř velice kvalitní na míči s herními zkušenostmi z vyšších soutěží. Náš tým ale nastoupil zdravě nažhavený a s diametrálně odlišným nasazením, než tomu bylo minulý týden. Hosté si vytvořili první šanci po deseti minutách, kdy perfektním zákrokem zabránil vstřelení gólu brankář Spálenka. Po čtvrthodině se prodral obranou Škrabal, vybídl krásnou zpětnou přihrávkou na vápno Velinského ke skórování, ten nezaváhal a zavěsil do šibenice. Od této chvíle se hra vyrovnala, první poločas se dohrál s optickou převahou hostů, ale bez větších šancí,“ popsal dění na hrací ploše Tomáš Fritsche.

„Ve druhé půli jsme se snažili hru kontrolovat, ale soupeři se po dlouhém centru a zaváhání obrany podařilo v 77. minutě hostujícímu střelci Krajákovi, který přeloboval Spálenku. Na našem týmu však byla vidět větší vůle po vítězství. V 86. minutě se výborně zorientoval ve vápně Houdek a důrazem donutil hostujícího brankáře faulovat. Z následného pokutového kopu nezaváhal Wimmer a po nastavených třech minutách jsme mohli slavit důležité a zasloužené vítězství nad velmi kvalitním soupeřem z Libišan,“ pochvaloval si vysokomýtský lodivod.

Nervy až do posledních vteřin, ale Vysoké Mýto tři cenné body šťastně vyválčilo

Jenom deset minut pobyl na lanškrounském trávníku Matyáš Laky z Chocně, za tu dobu nasbíral dvě žluté karty a šel ze hřiště. „Nám se to sice podařilo hned z následného trestného kopu využít, jenže to bylo z naší strany nadlouho všechno. Chyběly nám finální přihrávka i kvalitní zakončení, naopak soupeř hrozil z brejků, na které má výborné hráče, a dopadlo to tak, že do poločasu vyrovnal,“ uvedl lanškrounský trenér Pavel Hrabáček. Brzy po přestávce se počet hráčů na ploše srovnal poté, co za záchrannou brzdu zatáhl domácí kapitán Krejsar. „Po přímém kopu nás tady skvěle podržel Slaný. Vyloučení jakoby nám paradoxně pomohlo, protože hosté trochu otevřeli hru a my jsme sehráli několik povedených rychlých protiútoků, které jsme i přesně zakončili. Za druhým poločas jsme si výhru zasloužili. Řekl bych, že oběma týmům uškodilo vyloučení na straně soupeře. Z našeho pohledu to bylo dobré utkání, divácky atraktivní, s jeho výsledkem jsme spokojeni,“ hodnotil kouč Hrabáček.

„Děláme naivní chyby. Soupeř byl vysoce efektivní a v kontextu celého utkání to byla jeho zasloužená a jasná výhra,“ prohlásil choceňský trenér Petr Pražák.

Střelec Ráb dirigoval libchavskou palbu. Vyloučení nemusí být vždycky překážkou

Českotřebovští fotbalisté odvedli v Třemošnici sebevědomý výkon, soupeře přehráli a odrazilo se to na konečné podobě skóre. „Utkání se nám povedlo jak výsledkově, tak herně. Výsledek odpovídá dění na hřišti,“ glosoval úspěšné vystoupení trenér František Dvořák.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 6. KOLO: Třemošnice – Česká Třebová 1:4 (0:3). Branky: M. Šindelář – vlastní (O. Vančura), Grepl, Novotný, Borek. Prosetín – Litomyšl 1:0 (0:0). Branka: Modráček. Vysoké Mýto B – Libišany 2:1 (1:0). Branky: Wimmer, Velinský – L. Kraják. Pardubičky – Moravany 4:1 (2:0). Branky: Tuťálek, Šindelář, Markl, Ficek – Kříž. Lázně Bohdaneč – Heřmanův Městec 2:3 (1:1). Branky: Kárský, Hundák z pen. – Salfický, Turina, Jablečník. Horní Ředice – Přelouč 2:1 (1:0). Branky: vlastní (Husák), Koreček – Oliva. Lanškroun – Choceň 5:2 (1:1). Branky: Pecháček 2, D. Skalický 2, Krejsar – Kužma, M. Fikejz z pen. Svitavy – Holice 2:0 (1:0). Branky: D. Juřík, Brázda.