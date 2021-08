Libchavy versus Dobříkov: Tak to mělo grády, tenhle fotbal měl skoro všechno

I. B TŘÍDA SKUPINA B: Do mistrovských bojů se o víkendu pustili i účastníci nejnižší krajské fotbalové soutěže a pokud mělo být regionální derby mezi Libchavami a Dobříkovem ukázkou, co se v této soutěži bude na podzim dít, potom se věru máme na co těšit.

Nechybělo mu snad nic. Osm branek, z toho tři za prvních devět minut, pokutové kopy, červená karta, drama až do závěrečného hvizdu. Kdo zkrátka do Libchav přišel na fotbal, ten se nenudil. Domácí sehráli parádní první poločas, vedli 4:1, v jeho závěru však Hodr rukou zastavil míč směřující do branky, byl vyloučen, z nařízené penalty hosté snížili a navíc dostali k dispozici „přesilovku“ trvající celou druhou část hry. Rychle jí zužitkovali k vyrovnání, ale úplný obrat domácí celek nedovolil. V okrese se hrálo o body po deseti měsících. Jehnědí odpálilo sezonu desítkou Přečíst článek › Jaroměřická remízová premiéra. Poprvé v historii se pod Kalvárií hrála I. B třída Pardubického kraje. A domácí se uvedli slibně. S okresním rivalem z Bystrého se hrál celkem svižný fotbal, oba rivalové našli odpověď na gólový úder soupeře. Nejprve na Geclův zásah rychle zareagoval Peterka, závěr poté nebyl pro slabé povahy. V 83. minutě skóroval bysterský Bárta, ale za chvíli bylo díky kapitánovi a hrajícímu trenérovi Švecovi znovu vyrovnáno a stav 2:2 platil do konce. Druhou okresní bitvu na Svitavsku rozsekl pokutový kop. Proměnil ho Mojdl a měl tříbodovou hodnotu, neboť nikdo jiný síť nerozvlnil. Hostům z Pomezí to ovšem v konečném účtování zase tolik nevadilo, protože současně „vynulovali“ ofenzivu moravskotřebovského béčka. Sedmigólová kanonáda na úvod. Lanškrounská rezerva proměnila premiérové vystoupení v novém ročníku ve svoji exhibici, když vyprovodila soupeře z Kunčiny s přídělem 7:1. Na přehnanou euforii to však rozhodně není, především při vědomí faktu, že hosté zavítali k zápasu v hodně děravé sestavě, se kterou mohli jen těžko hrát důstojnou úlohu. Nadějnější, leč nakonec také neúspěšné, bylo vystoupení Březové v Jablonném. Rozhodl druhý poločas a v něm byli domácí přece jen o pznání údernější a efektivnější, což se odrazilo na konečném skóre 3:1. Zvládnuté derby ve velkém stylu. Dvakrát po sobě chtěly České Heřmanice útočit na přední pozice, dvakrát po sobě jejich plány přervalo ukončení soutěží, tak budou pokoušet štěstí potřetí. A start jim vyšel na výbornou, v derby ve Sloupnici udělali se soupeřem krátký proces a dirigováni autorem hattricku Jirsákem dokráčeli k výhře v podobě „tenisového kanára“. I tady jim pomohlo značné oslabení na straně domácích. I v okrese se už hrálo o body. Na začátek hattricky i vítězný návrat na scénu Přečíst článek › Úderné duo rozhodlo. Semanín by se také rád přihlásil do bojů o horní patra tabulky a proti Žichlínku splnil papírové předpoklady. Vcelku s převahou, hosté korigovali na 3:1 v poslední minutě, takže vítězství domácích lze označit za kontrolované. Hlavní zásluhu na něm měli střelci Urbancovi – Patrik se gólově prosadil dvakrát a Radek jednou. 2. KOLO: Libchavy – Dobříkov 4:4 (4:2). Branky: Jetmar, Hodr, Boštík, Bohunek – Klapal 2 (obě z pen.), Derka, Rychtařík. Semanín – Žichlínek 3:1 (1:0). Branky: P. Urbanec 2, R. Urbanec – Hrabáček. Jablonné nad Orlicí – Březová nad Svitavou 3:1 (1:1). Branky: Vaníček, Faltus, Filip – Kutlák. Sloupnice – České Heřmanice 0:6 (0:4). Branky: Jirsák 3, Pánek, Mach, Uher. Jaroměřice – Bystré 2:2 (1:1). Branky: Gecl, Švec – Peterka, Bárta. Lanškroun B – Kunčina 7:1 (3:0). Branky: Černušák 2 (1 z pen.), Karlík 2, Janda, Petruň, Šebrle – Tlustoš. Moravská Třebová B – Pomezí 0:1 (0:1). Branka: Mojdl z pen.