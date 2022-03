Neznamená to však, že by snad na jaře nebylo o co hrát. Jednak se může za určité konstelace stát, že postupovat mohou i tři celky, jednak nezapomínejme na boj o udržení, který se týká početné skupiny mančaftů.

Cíl vašeho týmu pro jarní část?

FC LIBIŠANY (1. místo, 37 bodů)

Petr Šmeral, trenér: „Stejně jako na podzim chceme předvádět atraktivní fotbal. Svými dosavadními výkony jsme se zařadili na žhavého kandidáta postupu do přeboru.“

SK LÁZNĚ BOHDANEČ (2. místo, 36 bodů)

Jan Uhlíř, trenér: „Cílem je navázat na velice kvalitní podzimní část sezony . Do sestavy se nám po půlroční pauze způsobené zraněním vrátil Martin Hundák. No a jako posilu jsme přivedli Filipa Ludvíčka z Přelouče. Věřím, že díky nim a kvalitní zimní přípravě jsme schopni naši hru ještě zlepšit a zopakovat výkony i ve druhé polovině soutěže.“

FK LETOHRAD B (3. místo, 25 bodů)

František Zeman, trenér: „Rádi bychom se i v jarním pokračování sezony udrželi v horní polovině tabulky. Musím ale přiznat, že spokojený s přípravou úplně nejsem. Když pominu pracovní a školní povinnosti, tak účast na trénincích nebyla podle mých představ.“

TJ SOKOL DOLNÍ ÚJEZD (4. místo, 24 bodů)

Jiří Čejka, trenér: „Libišany i Lázně Bohdaneč kvalitou svých kádrů převyšují I. A třídu a myslím si, že tomu nebude jinak ani na jaře. A pak je tu zbytek, kde každý může porazit každého a v téhle skupině se chceme pohybovat co nejvýše. Letošní zimní příprava je poněkud dlouhá, na druhou stranu máme dost času pracovat na tom, co nás trápilo na podzim.“

TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ B (5. místo, 22 bodů)

Jan Skácel, sekretář: „Cílem naší rezervy bude udržet se v přední polovině tabulky, což by vzhledem ke složení týmu byl velký úspěch. Novým trenérem se stal Jan Krummer, dlouholetý trenér oddílu. který působil především u mládeže. Zimní příprava se odehrává podle možnosti na místní umělé trávě. Kádr zůstal v podstatě stejný s jedinou výraznější změnou, kdy se ze Svitav vrátil Jakub Šafránek. Byť je věkem dorostenec, tak bude výraznou posilou pro střed hřiště.“

FK PŘELOUČ (6. místo, 22 bodů)

Leoš Cirkl, trenér: „Máme v plánu se pohybovat v horní polovině tabulky, ale jednoduché to rozhodně nebude. Chceme se fotbalem bavit a našimi výkony i snahou je přilákat diváky na tribunu. Libišany a Lázně Bohdaneč mají velký náskok a zaslouženě kralují tabulce. Dalších šest týmů je hodně vyrovnaných a pořadí v tabulce se může měnit hodně rychle. Příprava se odvíjela podle plánu. Jak na tom jsme, odhalí hned první jarní kola.“

FC JISKRA 2008 (7. místo, 22 bodů)

Jan Horák, sekretář: „Hlavním cílem našeho klubu je udržení I. A třídy. Ke změnám v kádru nedošlo, pouze očekáváme návrat dlouhodobě zraněných hráčů. V rámci plánu a možností běží zimní příprava dobře, včetně přípravných utkání.“

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Radek Halva

TJ SOKOL TATENICE (8. místo, 21 bodů)

Josef Kristek, vedoucí mužstva: „Naším cílem bude pokud možno uhájit stávající umístění v tabulce. Do jarní části jdeme beze změn v kádru. Největší změnou je skutečnost, že kvůli rekonstrukci hrací plochy odehrajeme domácí zápasy na stadionu v Albrechticích u Lanškrouna.“

TJ SVITAVY B (9. místo, 17 bodů)

Oldřich Palla, člen výboru: „Především se chceme vyhnout existenčním starostem. A také dávat možnost dostatečného herního vytížení jak hráčům rezervy, tak těm ze širšího kádru A týmu.“

SK VYSOKÉ MÝTO B (10. místo, 16 bodů)

František Dvořák st., trenér: „Se šestnácti body na kontě a dost nevyrovnaným kádrem si nemůžeme klást jiné cíle než co nejdříve vypadnout z nebezpečného pásma a posunout se do klidnějších vod I. A třídy. Přišel jsem k mužstvu s úkolem stabilizovat tým a zlepšit tréninkovou morálku, což se zatím daří, trénujeme ve vysokém počtu. Na jaře nemůžeme tolik počítat s nadějnými dorostenci, kteří by určitě na dospělý fotbal měli, ale pro ně bude prioritou záchrana v divizi. V létě však chceme být připraveni na příchod mladých fotbalistů. Dalším cílem bude snažit o výchovu plnohodnotných hráčů pro áčko, do budoucna by naše béčko mělo plnit funkci juniorky.“

1. FC ŽAMBERK (11. místo, 14 bodů)

Michal Pavelka, trenér: „Vzhledem k bodovému zisku po podzimní části je naším cílem jednoznačně záchrana v soutěži. S přístupem hráčů k tréninkům jsem spokojen velmi, rezervy ale vidím v samotné účasti, která by mohla být lepší. Cílem klubu je pracovat s vlastními hráči, proto jsou změny v kádru minimální. Po podzimní části ukončil působení v Žamberku z pracovních důvodů trenér Lukáš Gerža a celek převzal realizační tým ve složení: trenér Michal Pavelka, asistent Luděk Šedivý a vedoucí mužstva Jaroslav Stejskal.“

SK POLIČKA (12. místo, 11 bodů)

Jarmil Andrle, vedoucí mužstva: „Našim cílem je jednoznačně udržení v soutěži. Po celý podzim jsme se potýkali se spoustou zranění, pokaždé jsme hráli v trochu jiné sestavě a tak doufáme, že do jarní sezony budou moci nastoupit hráči, kteří nám na podzim opravdu chyběli.“

SK ZÁMRSK (13. místo, 11 bodů)

TJ SOKOL ROSICE NAD LABEM (14. místo, 4 body)

Jiří Tesař, trenér: „Při pohledu na tabulku i personální situaci v týmu musíme mluvit pouze o jediném cíli: zachránit se.“