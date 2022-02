SK Lázně Bohdaneč: 2. místo, 36 bodů, 42:9

Bohdaneč pamatuje ve svém městečku i nejvyšší soutěž. To však byla jiná situace. Především v tom, že do Lázní se kupovali hotoví fotbalisté. Pamatují ale také i nejnižší. A z ní se prokousali až na předposlední stupínek nerepublikových soutěží. A paradoxem, v době, kdy hodně hráčů končí, se do Bohdanče sami hlásí.

„První půlka sezony se nám hodnotí velmi dobře. Před jejím začátkem jsme si dali jasné cíle: rozkoukat se v nové soutěži, poznat soupeře a snažit se o co nejlepší výsledky,“ připomíná sekretář Tomáš Jupa.

Nevídaná věc: Hráči se hlásí sami a v Bohdanči zažívají fotbalový boom

To se jeho kolegům na hřišti i lavičce povedlo na jedničku s hvězdičkou.

„Rozkoukali jsme se velmi rychle a výsledky jsou více než uspokojivé. Vždyť kdo by čekal, že v roli nováčka budeme na jaře bojovat o nejvyšší příčky,“ směje se.

Vždy po takovém raketovém vzestupu si mužstvo na sebe ušije bič. Teď už bude favoritem v každém utkání. Tedy až na to jedno…

„Z toho pramení i úkoly pro jarní část. Musíme si udržet výkonnost. Navázat na výborné výkony z podzimu a zabojovat o postup do vyšší soutěže. S tím jde ruku v ruce i zdraví hráčů,“ poukazuje Tomáš Jupa.

FK Přelouč: 6. místo, 22 bodů, 23:25

Přeloučští fotbalisté se rozjížděli jako nákladní vlak z tamního nádraží.

„Příprava byla komplikovaná. Covidová situace samozřejmě neprospěla nikomu. Individuální plán totiž ne všichni hráči plnili a i to ovlivnilo náš start v sezoně. .Začátek podzimu nám moc nevyšel. Včetně domácího debaklu s Libišany. Naštěstí nás to nesložilo a zvítězili jsme na horké půdě v Zámrsku. To bylo důležité vítězství. Ale potom už jsme venku vyhráli jen v Rosicích,“ podotýká trenér Leoš Cirkl.

Výkony, respektive výsledky jeho týmu doma – venku jsou jako den a noc.

„Víme, že jestli se chceme pohybovat v tabulce na lepších pozicích, tak toto musíme jednoznačně zlepšit. Kromě prohry s Libišan a remízy se svitavskou rezervou, jsme na domácím hřišti vše vyhráli. Vůbec náš tým se zlepšil ve druhé polovině podzimu. Jak svoji hrou , tak i přístupem k utkání,“ pochvaluje si.

Libišany vjely do zápasu jako formule 1, v závěru ale škytaly jako trabant...

S šestým místem se nechtějí v Přelouči smířit.

„Na jarní část se chceme dobře připravit a třeba se posunout tabulkou ještě výše. Chceme aby všichni hráči měli chuť do fotbalu a ono to půjde. Také si přejeme uzdravení všech zraněných hráčů. V tom případě budeme o trochu silnějším týmem,“ má jasno Leoš Cirkl, který dodává: „Hráči zaslouží za odvedenou práci poděkování. Stejně jako vedoucí mužstva Tomáš Zelinka. Spolupráce také klape s trenéry našeho záložního týmu Ondřejem Bendžikem a Milanem Beránkem. Provázanost obou mančaftů byla velmi dobrá.“

TJ Sokol Rosice nad Labem:14. místo, 4 bodů, 13:44

Fotbalisté Rosic nad Labem zakončili nevydařenou podzimní část, po které jim v I. A třídě patří poslední pozice. Ve čtrnácti zápasech získali pouze čtyři body.

„Z naší strany není bohužel co hodnotit. Po covidové pauze skončili dva hráči, o další jsme přišli díky zranění a to se s námi táhlo až do konce. Abychom nejezdili na zápasy v jedenácti, oslovil jsem i bývalé hráče, ale málokdy někdo šel. Rovněž já musel na dva zápasy v Rosicích hostovat, asistent se stal téměř prvním hráčem na lavičku. Gólmani se museli také střídat ve hře a to přímo i v základní sestavě,“ popisuje trenér Jiří Tesař největší komplikace.

Rosice vyhrály jen jednou, když v osmém kole zdolaly Jiskru 1:0.

Trenér last minute Tesař: Umístění neřešíme, postup jsme zavrhli hned na začátku

„Nemyslím si ale, že by nás někdo vyloženě převálcoval. Kromě zápasu s Přeloučí, kdy byl výkon odevzdaný. V každém zápase se kluci snažili o důstojnou hru, bohužel jsme kvalitu na vítězství neměli,“ tvrdí trenér.

Tým se po pauze vrhl do zimní přípravy. A na jaře ho čeká tucet zápasů, v nichž se Rosičtí budou snažit dostat ze sestupových pozic.

„Musím také konstatovat, že občas začínají kluci dávat přednost rodinám, což je ale pochopitelné, neboť fotbal hrají pouze pro radost. Musíme se pokusit někoho přivést a modlit se, ať se všichni zranění uzdraví. O udržení v soutěži se ještě popereme,“ vzkazuje konkurentům v bojích o záchranu Tesař.