KRAJSKÝ PŘEBOR: Dva šestibodové celky a dva bez výhry. Tak to vypadá se zástupci Orlicka v nejvyšší krajské fotbalové soutěži po dvou odehraných kolech. Přeboru znovu vévodí Horní Ředice, za 180 minut poskládaly skóre 14:0 a všem dávají jasně najevo, že výsadní pozici z minulé sezony rozhodně nebudou chtít opouštět.

TJ Svitavy vs. SK Lázně Bohdaneč. | Foto: Martin Alexa

Česká Třebová v Libišanech neprodala svoji kůži lacino a do poločasu s nimi držela statečně krok, ale domácí favorit překvapení nepřipustil. „Úvod utkání se nám povedl a dostali jsme se do dvoubrankového vedení. Domácí byli zaskočeni, ale postupem času se začala projevovat jejich obrovská ofenzívní síla, které jsme bohužel nedokázali čelit. Zejména úvod druhé půle patřil jednoznačně soupeři a jen díky skvělým zákrokům Hubálka v brance se skóre neměnilo dříve než po hodině hry. Jakmile se Libišany dostaly do vedení, bylo o vítězi víceméně jasno. Kosmetickou úpravou výsledku domácí uzavřeli zápas v poslední minutě,“ uvedl českotřebovský lodivod František Dvořák ml.

Před utkáním KP Choceň vs. Vysoké Mýto B předseda Komise rozhodčích KFS Kamil Schmeiser oficiálně poděkoval dlouholetému delegátovi krajských soutěží Milošovi Suchému a předal mu upomínkový dar jako ocenění jeho práce pro regionální fotbal.Zdroj: KFS Pardubice

V 79. minutě se odehrál rozhodující okamžik derby mezi choceňským Spartakem a vysokomýtským béčkem. Postaral se o něj svým gólem Lukáš Benda a domácí nestihli reagovat. „V prvním poločase jsme měli více ze hry a vytvořili si několik brankových příležitostí. Bohužel ani jednou jsme brankáře soupeře nepřekonali. Druhá půle byla herně vyrovnaná a když se zdálo, že dojde na dělbu bodů, udělali jsme při výstavbě postupného útoku chybu, kterou hosté potrestali. Z následujících závarů a několika standardních situací se nám branku vstřelit nepodařilo. Hraje se na góly a ty zatím nedáváme,“ mrzí nového choceňského trenéra Petra Pražáka.

To jeho protějšek Tomáš Fritsche může být se vstupem do sezony navýsost spokojen, šest bodů září na kontě rezervy. „Po intenzivní průtrži mračen byl na začátku zápasu trávník značně podmáčený, což ovlivnilo kvalitu hry. Držení míče bylo na straně domácích, ale první vyloženou šanci jsme si vypracovali my, kdy z malého vápna netrefil prázdnou branku Škrabal. Poločas se odehrál za mírné převahy soupeře, ale bez gólových příležitostí, jen v závěru nevyužil individuální akci domácí Štanglica. Ve druhém poločase se hra vyrovnala a přišlo i na možnosti Chocně, kdy předvedl výborné zákroky brankář Spálenka. V 79. minutě našel krásnou průnikovou přihrávkou Chadima Bendu, který s přehledem zakončil podél gólmana. Do konce zápasu mělo domácí mužstvo ještě několik standardních situací, ani jednu nezužitkovalo, takže jsme si odvezli tři body,“ shrnul svoje dojmy z utkání trenér Fritsche.

Lanškroun je zatím gólově docela skoupý, v každém ze dvou svých duelů skóroval jednou, ale i za výhry 1:0 se dávají tři body. V Pardubičkách rozhodla v závěru penalta za ruku, pevné nervy zachoval Skalický. „Za úmorného vedra se hrálo utkání v docela dobrém tempu a s nasazením. Mladý domácí celek byl silný především po své pravé straně, ale to jsme dokázali eliminovat a hrozbu vždy zavčasu uhasili. Hra se postupně vyrovnala, do poločasu se hrálo převážně mezi vápny, gólmani měli snad po jednom těžším zákroku. Do druhé půle jsme pozměnili rozestavení, což se projevilo pozitivně v tom, že jsme se dostali do tři velkých příležitostí, ale branku z nich nevstřelili. A tak rozhodla situace v závěru utkání, kdy po rohovém kopu a hlavičce Ptáčka domácí zahráli ve vápně rukou a nařízenou penaltu Skalický proměnil. Potom jsme ještě přečkali dvě ošemetné standardní situace soupeře a byl konec, pro nás tříbodový, takže jsme spokojeni. Hru hodnotím jako vyrovnanou, v náš prospěch se rozhodlo v šestnáctkách. V naší jsme byli pozornější a v soupeřově nebezpečnější,“ zhodnotil duel lanškrounský trenér Pavel Hrabáček.

Litomyšlská Jiskra se zařadila do skupiny zatím stoprocentních mužstev, když nejtěsnějším poměrem přehrála svoji jmenovkyni z Heřmanova Městce. „Stejně jako v České Třebové jsme do utkání vstoupili skvěle a velmi brzy se ujali vedení, když pěknou kombinační akci zakončil Láďa Severa. Po zbytek poločasu to byli hosté, kdo více držel míč, ale až na dvě nebezpečné střely jsme je do ničeho vážnějšího nepustili. My hrozili z rychlých brejků, které jsme bohužel nebyli schopni dohrát do gólového konce. Druhý poločas se odehrával v podobném duchu. My jsme i přes celou řadu dobrých příležitostí nedovedli zápas rozhodnout a protivník hrozil především ze standardních situací a nakopávaných míčů. S tím jsme si celkem bez problémů poradili a utkání dohráli do vítězného konce. Opět to bylo velmi těžké střetnutí, které jsme i přesto, že se nám zdaleka herně nedařilo tak, jak bychom si představovali, dotáhli k vítězství. A to je velká změna oproti předchozím sezonám,“ cení si výhry trenér Litomyšle Roman Pražák.

Domácí premiéra vyšla na výbornou svitavským fotbalistům, kteří přesvědčivě zdolali nebezpečného soupeře z Lázní Bohdaneč. „Výsledek je nakonec jednoznačnější, než byl průběh hry, soupeř si tak vysokou porážku snad ani nezasloužil,“ říká vedoucí svitavského mužstva Oldřich Palla. „Začátek zápasu patřil spíše nám, ale také hosté dokázali občas zahrozit. Gólová akce přišla po pěkném pasu Zoicase na přesně zakončujícího Juříka. Ještě do poločasu měl hlavní slovo Ehrenberger, který během pár sekund nejprve zahodil tutovku sám před gólmanem, vzápětí nastřelil tyčku a teprve na třetí pokus se mu podařilo obejít brankáře a zvýšit na 2:0. Do druhého poločasu vletěli lépe hosté a začali nás přehrávat, což vyvrcholilo kontaktní brankou po naší ztrátě uprostřed hřiště, následném rychlém výpadu a střele Koutského. Za tohoto stavu nás výrazně podržel Cabal zázračným zákrokem proti tutovce soupeře, naopak nám se povedlo po akci a přihrávce Brázdy zásluhou Ehrenbergera opět odskočit na rozdíl dvou branek. Čtvrtý gól nám potom darovali hosté kiksem v rozehrávce a Ehrenberger zkompletoval hattrick. Tří bodů si ceníme, protože Bohdaneč byla směrem dopředu nebezpečná a zaplať Bůh za třetí gól, který padl v době, kdy měli hosté navrch,“ popisuje Palla.

3. KOLO: Litomyšl – Heřmanův Městec 1:0 (1:0). Branka: L. Severa. Libišany – Česká Třebová 4:2 (2:2). Branky: Kaufman, Jošt, Ujec, Fidra – Grepl, Novotný. Holice – Prosetín 1:3 (1:1). Branky: Václavek – Marek, Spilko, Sršeň. Přelouč – Třemošnice 1:1 (1:0). Branky: Čada – Forman. Choceň – Vysoké Mýto B 0:1 (0:0). Branka: Benda. Pardubičky – Lanškroun 0:1 (0:0). Branka: Skalický z pen. Moravany – Horní Ředice 0:9 (0:4). Branky: Morávek 4, Šenkýř 2, Koreček 2, Pithart. Svitavy – Lázně Bohdaneč 4:1 (2:0). Branky: Ehrenberger 3, D. Juřík – Koutský.