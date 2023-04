Choceňský Spartak na jaře sice poctivě sbírá záchranářské body, ale vyhráno zdaleka nemá a proto ho těsná porážka v Holicích mrzela, protože na bodový zisk tam určitě bylo. „Na pěkně připraveném trávníku jsme odehráli dobré utkání. Bohužel jsme nezvládli vstupy do obou poločasů, kdy jsme soupeři darovali laciné branky. Ty rozhodly o výsledku zápasu. Na první gól se nám podařilo po hezké akci reagovat a vyrovnat, ale ve druhém poločase se nám to již nepodařilo. I když jsme převzali iniciativu a soupeře přehrávali, tak jsme byli v pokutovém území málo důrazní a nebezpeční na to, abychom dokázali vyrovnat,“ hodnotil hrající trenér Petr Zahálka.

Důležité tři body zapsala Česká Třebová, který zvládla souboj proti na jaře velmi dobře hrajícímu Heřmanovu Městci. Žádný fotbalový oheň to na stadionu Pod Jelenicí nebyl, ale cestu k výhře se domácím povedlo najít. „Jednalo se o bojovné utkání s minimem šancí, ve kterém v prvním poločase skórovali oba soupeři po chybách svých brankářů. Po změně stran jsme si pomohli standardní situací a převážili skóre na svoji stranu,“ oddechl si trenér František Dvořák ml.

Dohrávka 17. kola: Česká Třebová – Litomyšl (středa 12. dubna, 17.00).

Lanškroun se vydal na dlouhou cestu do Třemošnice a s prázdnou se domů nevracel, k remízovému výsledku mu pomohl vlastenec soupeře v závěrečné desetiminutovce. „Utkání nabídlo z obou stran bojovnou, byť poněkud kostrbatou hru. Začátek vyzněl malinko lépe pro nás, ale v zakončení jsme se neprosadili, domácím zase patřil konec poločasu, kdy jim dobrou příležitost zmařil gólman Slaný. Ve druhém poločase se hrálo vyrovnaně do doby, než soupeř po rohovém kopu přesnou hlavičkou otevřel skóre. My jsme na to reagovali přeskupením řad, začali jsme hrát na větší riziko a dobývali zataženou obranu Třemošnice. Několik slušných možností jsme měli a když si Savychovu přihrávku srazil protihráč do vlastní sítě, podařilo se nám srovnat. K vítězství jsme měli asi blíže my, ale i domácí měli svoje šance, takže celkově to beru jako plusový bod z venkovního hřiště,“ pronesl kormidelník Pavel Hrabáček.



Do Svitav zavítal lídr z Horních Ředic a demonstroval svoje kvality, když si došel pro vítězství, které bylo možná až příliš jednoduché. „První poločas se odehrával pod taktovkou hostů, kteří nás moc hrát nenechali a těsně před odchodem do kabin se po rohu Janouška ujali zásluhou jemné teče Šenkýře vedení. Po přestávce jsme se herně trochu zvedli, ovšem bez efektu. V 68. minutě rozehrál znovu Janoušek trestný kop, v šestnáctce se uvolnil Plašil a prohrávali jsme o dva góly. Nám se vlastně povedla jediná pořádná akce, na jejím konci se krásně trefil Brázda, ale bohužel z ofsajdu. Hořký kalich jsme dopili v závěru, když jsme dvakrát za sebou při odkopech z vápna trefili protihráče, následoval faul a Plašilem proměněná penalta. Hosté byli lepším mužstvem a přes naše dílčí zlepšení ve druhém poločase vyhráli relativně v klidu,“ uznal vedoucí svitavského týmu Oldřich Palla.

Po čtyřech minutách hry otevřel svůj gólový účet v litomyšlském dresu Petr Štarman, který se po svém příchodu z Dolního Újezdu trefil poprvé v soutěžním utkání, a nasměroval tím Jiskru k vítězství v duelu se zachraňující se Přeloučí. „Před zápasem jsme kladli důraz na to, že proti houževnatému soupeři bude velmi důležité se dostat do vedení, abychom se uklidnili a mohli hrát svojí hru. To se nám podařilo splnit, utkání jsme měli celý poločas pod kontrolou a z penalty navýšili vedení. Vyšel nám i vstup do druhé půle, když se hned v její první minutě prosadil Martin Severa po krásném úniku Folty prakticky přes celé hřiště. Od 70. minuty nám však přes prostřídání výrazně došly síly a soupeř toho využil, přikoval nás k naší brance a zaslouženě snížil. My jsme v tu chvíli byli pod velkým tlakem, naštěstí přišla chyba hostujícího gólmana a Folta definitivně rozhodl. Byl to zápas plný nepřesností z obou stran, my se stále sžíváme s trávou, ale věřím, že to bude lepší a lepší. Pro nás je to po dvou porážkách důležitá výhra proti sympaticky hrající Přelouči,“ byl spokojen kouč Roman Pražák.

Dobrá zpráva pro Moravskou Třebovou? V existenčním duelu proti Moravanům ukončila dlouhatánskou sérii minut bez vstřelené branky trvající od října minulého roku. Zásluhou dvojice Smékal – Schütz se Slovan prosadil dokonce dvakrát v 68. resp. 70. minutě, má to však podstatný háček. Zmíněné branky padly za stavu 0:4 a i když se domácím fotbalistům povedlo závěr mírně zdramatizovat, tak celkově z toho byl další výsledkový výbuch poté, co soupeř dirigovaný autorem hattricku J. Lukasem zcela rozbil třebovskou defenzivu. A vyústěním je propad na samotný chvost krajského přeboru. Kdo by něco takového ještě někdy v polovině podzimu řekl…

O velikonočním víkendu se nehrálo ve Vysokém Mýtě, kvůli nezpůsobilému terénu bylo odloženo utkání tamního béčka proti Pardubičkám.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 21. kolo: Česká Třebová – Heřmanův Městec 2:1 (1:1). Branky: Vaňous, Grepl – Dvořáček. Litomyšl – Přelouč 4:1 (2:0). Branky: Štarman, Tomšů z pen., M. Severa, Folta – Lipavský. Libišany – Lázně Bohdaneč 3:0 (2:0). Branky: Vaníček, L. Kraják z pen., O. Kraják. Třemošnice – Lanškroun 1:1 (0:0). Branky: Šebek – vlastní (Petrlík). Moravská Třebová – Moravany 2:5 (0:3). Branky: Smékal, Schütz – J. Lukas 3, Knotek, Kosina. Svitavy – Horní Ředice 0:3 (0:1). Branky: Plašil 2 (1 z pen.), Šenkýř. Holice – Choceň 2:1 (1:1). Branky: Prokop, Vítek – Štanglica.

Utkání Vysoké Mýto B – Pardubičky bylo odloženo.