Bylo to derby dvou týmů, které v poslední době zažívají kruté fotbalové soužení, a šlo o to, který z nich se alespoň částečně postaví na nohy. A byl to Lanškroun, který utnul v Chocni svoji černou sérii porážek. Po bezbrankovém poločase hosté čtyřikrát udeřili, když předvedli svoji sílu především při standardních situacích. Domácí Spartak sice vykřesal nadějí snížením na 1:2, avšak to bylo z jeho strany všechno, soupeř se tím nenechal vyvést z klidu a výsledek dokázal ještě potvrdit. Choceň se touto porážku propadla na úplné dno přeboru.

Choceň – Lanškroun 1:4

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Soupeř nás přetlačil větším důrazem a proměňováním standardních situací. Tři branky vstřelil právě přímo z rohu nebo po standardce okolo vápna. Domácí utkání potřebujeme zvládat mnohem lépe. Je to pro nás další těžká ztráta a mínusové body do tabulky.

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Do utkání v Chocni jsme nastoupili s odhodláním a po celý první poločas jsme měli neustále územní převahu. Domácí ale bránili ve větším počtu lidí, takže se nám nedařilo dostat se do vyložených šancí. Po přestávce jsme se snažili pokračovat v nátlakové hře a tentokrát se dostavila také efektivita. První gól jsme do branky doslova procedili po rohovém kopu zásluhou důsledného Ptáčka a tenhle moment nám strašně pomohl. Za chvíli jsme do přece jenom otevřenější obrany podnikli druhou gólovou akci zakončenou přesně Pecháčkem a zdálo se, že zápas se dohraje pod naší kontrolou. Přišla však smolná situace, kterou bych popsal jako nedorozumění terénu s brankářem, a soupeř do prázdné branky snížil. Nás to však nepoložilo, o pádnou odpověď se postaral Sita vydařenou střelou z trestného kopu a protože jsme nepolevili v aktivitě, přišla ještě jedna gólová odměna po Jílkově hlavičce. Konečně tak můžeme zase jednou po utkání říci, že jsme spokojeni. Podali jsme soustředěný výkon a zvítězili zaslouženě, když jsme byli po většinu času lepším mužstvem. Na druhou stranu tenhle výsledek nijak zvlášť nepřeceňujeme, podzim ještě neskončil a čekají nás dva náročné zápasy.

Litomyšl – Vysoké Mýto B 2:0

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Po důležitém vítězství v Pardubičkách jsme potřebovali venkovní body potvrdit v domácím prostředí s Vysokým Mýtem. Do utkání jsme velmi dobře vstoupili a ve čtvrté minutě se po skvěle zahraném rohovém kopu prosadil Hašek. Hned vzápětí hlavičkoval Štoudek a gólman předvedl skvělý zákrok. Zbytek poločasu se odehrával v podstatě mezi vápny, byl to spíše boj než fotbal, čemuž bohužel značně přispěl špatný terén. Druhý poločas se nesl v podobném duchu, fotbalu a hry po zemi bylo vidět velmi málo, nám se podařilo zásluhou Folty a jeho presinku získat balon a sám Folta chybu soupeře potrestal. Poté jsme si zápas zkušeně pohlídali a dokráčeli si pro tři body z vyrovnaného zápasu, který nabídl minimum možností. My jsme tentokrát byli nezvykle produktivní a dali ze tří šancí dvě branky. Škoda jen terénu, který je jedním slovem šílený a znemožňuje jakoukoliv souvislou kombinaci. Je to také jeden z důvodů, proč se nám daří venku lépe než doma, protože nás to značně limituje v naší hře.

František Dvořák st., trenér SK Vysoké Mýto: Na začátku jsme předvedli naši klasiku a znovu jsme ukázali, jak umíme naložit s předzápasovými pokyny. Po čtyřech minutách necháme domácího kapitána Martina Haška samotného a nepokrytého na zadní tyči. Tohle se nám prostě nemůže stávat, pokud chceme pomýšlet na dobrý výsledek. Další průběh zápasu byl potom celkem vyrovnaný, dá se říci, že místy jsme měli i mírně navrch, ale pouze ve středu pole. na rozdíl od minulého týdne a vítězného duelu s Holicemi nám tentokrát opět chyběla kvalita směrem dopředu, kde jsme byli úplně jaloví. Navíc jsme se nevyvarovali dalšího zaváhání při rozehrávce, soupeř ji potrestal a prakticky tím rozhodl. Litomyšl měla v útoku větší sílu než my. Dokážeme porazit i lepší týmy, jenže tímto způsobem to nejde.

Česká Třebová – Třemošnice 5:0

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Utkání jsme začali skvěle a hned z rozehrávky jsme šli do vedení. Byli jsme aktivní a vytvářeli šance, které jsme ale neproměnili. Paradoxně jsme navýšili skóre šťastným gólem. Troufám si říci, že utkání se lámalo na konci poločasu, kdy hosté neproměnili gólovku a my chvilku nato přidali třetí branku do šatny. Celkově jsme podali v defenzívě i ofenzívě dobrý výkon.

Miroslav Šindelář, asistent trenéra ŽSK Třemošnice: Byl to pro nás prostě zápas blbec. Vyhořeli jsme, porážka je pro nás krutá, ale prakticky jsme soupeři darovali všechny branky.

13. KOLO: Česká Třebová – Třemošnice 5:0 (3:0). Branky: Novotný, Grepl, Vaňous, Sejkora, Klumpar. Holice – Moravská Třebová 6:0 (2:0). Branky: Vítek 2, Václavek, Lát, Prokop, T. Jedlička. ČK: 0:2 (Kopa, Potáček). Libišany – Pardubičky 2:3 (1:3). Branky: Šibal, vlastní (Martan) – Svatoň 2 (1 z pen.), Tuťálek. ČK: 1:1 (Machala – Ficek). Přelouč – Moravany 0:4 (0:2). Branky: Knotek 3, Beran. Svitavy – Lázně Bohdaneč 2:0 (0:0). Branky: Ehrenberger, Palatka. Choceň – Lanškroun 1:4 (0:0). Branky: Štanglica – F. Ptáček, Pecháček, Sita, Jílek. Heřmanův Městec – Horní Ředice 0:2 (0:0). Branky: Morávek, Řehák. Litomyšl – Vysoké Mýto B 2:0 (1:0). Branky: M. Hašek, Folta.