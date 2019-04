Lepší úvod zápasu si Lanškrounští ani nemohli přát. Už v šesté minutě se na malém vápně uvolnil Ptáček a otevřel. Následně prověřil Hubálkovu pozornost znovu, tentokrát ovšem konečky prstů balón vytáhl. V polovině utkání musel odstoupit a odjet do nemocnice pro poranění ramene klíčový muž třebovské defenzivy Rataj, což se v dalším průběhu ukázalo jako rozhodující. Ještě do poločasu orazítkoval projektil Ptáčka břevno. Po změně stran měla Česká Třebová tři příležitosti k vyrovnání. Stolínovu dělovku Ehrenberger vyrazil, Roušar se v blízkosti branky připravil o šanci špatným prvním dotekem a Sejkora z dobré pozice mířil pouze doprostřed brány. O konečném výsledku rozhodla poslední čtvrthodina. V 76. minutě se k odraženému míči po trestném kopu dostal hostující Sita a uklidil ho za Hubálkova záda. Třebovský gólman poté nabídl svoji chybou gól Savychovi a skóre uzavřel minutu před koncem Krejsar.

Fakta – branky: 6. Ptáček, 76. Sita, 86. Savych, 89. Krejsar. Rozhodčí: Depeš (Libchavy). ŽK: 4:3. Diváci: 86. Poločas: 0:1. Česká Třebová: Hubálek – Klumpar, Krystl, Rataj (23. Gregor), Švec – Sejkora (73. Langer), Roušar – Ezr (79. Jiřánek), Müller, Grepl – Stolín. Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček, Popelář, Pavelka, Karlík – Doležal (86. Bednář), Krejsar, Skalický (74. Hostovský), Sita – Ptáček (89. Herzog), Savych.

Holice - Choceň 1:0

Fotbalisté Chocně odehráli na stadionu Holic hodně smolný zápas. O jejich porážce rozhodl vlastní gól, když si míč srazil do branky Rozlívka po centru z pravé strany. Hosté byli více než vyrovnaným soupeřem, ale trápí je finální fáze a žádnou ze svých možností nedokázali proměnit. Aktivněji si od začátku počínali Choceňští a spálili první šanci v 17. minutě. Nadále lépe kombinovali, ale územní převaha k ničemu dalšímu nevedla. Se skóre nepohnul po pauze ani Novotný, neboť jeho střela z hranice vápna minula prostor branky. Protáhnout gólmana hostí zkoušel na druhé straně Řehák, ale mířil jen doprostřed branky. Následně vytáhl Simon gólovou hlavičku. O dělbě bodů tak rozhodla 77. minuta.

Fakta – branka: 78. vlastní (Rozlívka). Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 1:2. Diváci: 130. Poločas: 0:0. Holice: Pšenička – Chvála (30. Lát), Řezníček, Kopřiva, Fotul (63. Velinský) – Rožek, Řehák, Jedlička (66. Růžička), Křtěn – Semínko, Černý. Choceň: Simon – Coufal, Eisner (78. Matějka), Krejza, Lebeda – Baborák, Zahálka, Sršeň, Novotný, Vondra – Rozlívka.

Moravská Třebová - Letohrad 1:1 pen. 4:3

Tahák kola nabídl fotbal bojovný, s vysokým nasazením, ale krásy moc nepobral, odehrával se převážně ve středu pole s řadou osobních soubojů. Skóre otevřel ve 40. minutě hostující J. Štěpán, když jeho střelu sice Kamisch chytil, podle rozhodčích však za brankovou čárou. Slovan se prosadil po přestávce a byl to novic v jeho sestavě Macek, kdo se o to postaral. Jeho dělovka levačkou zpoza vápna byla z kategorie exkluzivních. Ke konci Letohrad tlačil, ale přes obětavou obranu se do gólové pozice nedostal. A domácí si v penaltách vystříleli druhý bod, který je pro ně cenný také proto, že nastoupili v nekompletním složení.

Fakta – branky: 58. Macek – 40. J. Štěpán. Rozhodčí: Mrázek (Chroustovice). ŽK: 1:2. Diváci: 120. Poločas: 0:1. Moravská Třebová: Kamisch – Fógl (81. Polák), Pinkava, Kopa, Bubela – Štaffa, Novák, Bednář, Válek – Macek, Konečný (88. Kalus). Letohrad: Martinovský – P. Štěpán, Macek, Vaniš, Kail – J. Štěpán, Chládek (71. Šponar), Bartoň (63. Trnka), Hiller (73. Lorenc) – Čada, Kabourek.

Heřmanův Městec - Žamberk 6:0

Fakta – branky: 7. a 31. D. Svoboda, 13, 34. a 68. Netušil, 51. Salfický. Rozhodčí: Suchomel (Pardubice). ŽK: 0:1. Diváci: 200. Poločas: 4:0. H. Městec: Žďánský – Salfický, Čáp, Dvořáček, T. Zrůst (74. Pekař) – D. Jablečník, Mach (66. D. Zrůst), Motl, Jošt (58. M. Jablečník) – D. Svoboda (59. V. Svoboda), Netušil. Žamberk: Ikizgül – Trejtnar (80. Kašpar), Vaňous, Rudolecký, Kotyza – Zach (46. Bartoš), Ďuriš, Franke (27. Kuklík), Dvořák (46. Chládek), Jírů – Pavelka (55. Pavelka).

1. Lanškroun 23 12 8 1 2 53:15 53

2. Morav. Třebová 23 14 1 4 4 50:21 48

3. Letohrad 23 13 2 4 4 51:22 47

4. Litomyšl 23 10 5 4 4 51:37 44

5. Chrudim B 23 9 4 5 5 67:38 40

6. Svitavy 23 10 4 2 7 40:38 40

7. Hlinsko 23 12 0 3 8 51:34 39

8. Holice 23 8 4 4 7 40:41 36

9. Česká Třebová 23 11 1 0 11 40:37 35

10. Heřman. Městec 23 7 3 4 9 34:45 31

11. Moravany 23 6 5 3 9 42:55 31

12. Luže 23 9 1 1 12 45:58 30

13. Choceň 23 5 5 2 11 27:47 27

14. Třemošnice 23 5 2 3 13 31:52 22

15. Dolní Újezd 23 3 2 4 14 25:57 17

16. Žamberk 23 2 1 4 16 18:68 12