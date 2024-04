KRAJSKÝ PŘEBOR /FOTOGALERIE/ Dvě vítězství, jedna remíza, jedna porážka. Taková je bilance regionálních zástupců z velikonočního pokračování nejvyšší krajské soutěže fotbalistů. Tu nejcennější výhru si připsal Lanškroun, který rozhodl dramatický souboj proti Holicím v nastaveném čase a udržel kontakt na úplnou špici tabulky.

SK Vysoké Mýto B vs. TJ Jiskra Litomyšl. | Foto: Deník/Radek Halva

Procházku po svátečním kole začněme ve Vysokém Mýtě, kde tamní rezerva nebyla po devadesáti minutách s remízou proti Litomyšli spokojena. Doplatila na nízkou efektivitu, příležitostí totiž měla rozhodně na víc než na jedinou branku. A v závěru na to doplatila, když neubránila rohový kop. „Zápas, který potvrdil rčení, že fotbal nemá logiku. V prvním poločase byla k vidění jasná dominance našeho týmu a zasloužené vedení, které mělo být potvrzené vstřelením dalších branek, ale produktivita nebyla opět na naší straně. Po přestávce se hra vyrovnala, ale jsme jsme počítali opět my. Dvě tyčky, neuznaný gól po standardní situaci a několik výborných zákroků brankáře hostů. To všechno předcházelo vyrovnání, kdy po rohovém kopu a druhé střele hostů za celý zápas zapadl míč do naší branky. Pro soupeře šťastný bod, pro nás ztráta, která znovu potvrdila, že bez důrazu a pohotovosti v zakončení se vyhrává složitě,“ litoval trenér béčka Tomáš Fritsche.

Namlsaný choceňský Spartak zamířil po dvou výhrách do Horních Ředic a na hřišti lídra tabulky tvrdě narazil. Také v tomto případě byla klíčovým faktorem efektivita. „Z mého pohledu jsme dostali laciné branky. Musím však přihlédnout ke kvalitě soupeře, který každou nabídnutou možnost využil. Neodehráli jsme až tak špatné utkání, ale domácí byli v produktivitě o třídu lepší,“ uznal choceňský kormidelník Petr Pražák.

Povzdech z Letohradu: Jsme schopni hrát minimálně vyrovnanou partii, ale…

Poslední výhra České Třebové v Heřmanově Městci byla hodně „vousatá“, velikonoční víkend ovšem přinesl přerušené této neblahé tradice. „Od samého začátku byla na týmu vidět patrná snaha o nápravu nepovedeného druhého poločasu s Bohdančí. Domácí jsme do šancí prakticky nepouštěli a sami několikrát ohrozili jejich svatyni. Druhou půli jsme si zbytečně zkomplikovali kontaktní brankou, ale závěr kluci uskákali a nedovolili soupeři vyrovnat. Náš výkon byl konzistentní po celých devadesát minut a po deseti letech neúspěšných výletů jsme si odvezli konečně tři body,“ byl spokojen českotřebovský trenér František Dvořák ml.

Holice přijely do Lanškrouna s vizitkou týmu, který na jaře uhrál šest bodů, zatímco domácí toužili napravit týden staré selhání z Moravan. „V prvním poločase hrály oba celky spíše zezadu a větší příležitosti nebyly k vidění. Po přestávce se nám podařilo vstřelit důležitou vedoucí branku, když se po centru do šestnáctky pohotově prosadil Ptáček. Soupeř potom hru více otevřel, ale nám se nepodařilo dotáhnout do konce žádný ze slibných brejků. Hosté si toho moc nevypracovali, ale dostali se k rohovému kopu a Jedlička ho zatočil přímo do branky. To byla sprcha, ale chtěli jsme vyhrát, v závěru jsme vsadili na jednoduchou hru a přineslo to svoje ovoce. Gólman Slaný rozehrál standardní situaci dlouhým nákopem do vápna, kde se po hezkém přiťuknutí dostal ke střele Krejsar a rozhodl o výsledku. Pro nás trochu šťastné, ale velmi důležité tři body v zápase na lepším průměru přeboru,“ řekl trenér Pavel Hrabáček.

20. KOLO: Horní Ředice – Choceň 4:1 (2:0). Branky: Machatý 2, Morávek, Březina – M. Fikejz z pen. Heřmanův Městec – Česká Třebová 1:2 (0:2). Branky: Turina – Müller, Hýbl. Třemošnice – Libišany 1:2 (0:1). Branky: Šebek – Valášek, O. Kraják. Vysoké Mýto B – Litomyšl 1:1 (1:0). Branky: Hájek – Bálský. Prosetín– Přelouč 0:2 (0:1). Branky: Lipavský, Janecký. Svitavy – Moravany 2:0 (1:0). Branky: Czehowský, Králíček. Lázně Bohdaneč – Pardubičky 1:0 (0:0). Branka: Panchártek. Lanškroun – Holice 2:1 (0:0). Branky: F. Ptáček, Krejsar – J. Jedlička.

Svitavy vs. Moravany: