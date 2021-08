Mělo sice dramatický náboj do závěrečných sekund, jenže současně bylo na trávníku až příliš mnoho emocí a pochodujících nervů. V Chocni, kde domácí slavili první podzimní výhru, panovala daleko klidnější nálada.

Choceň – Třemošnice 3:2

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Zápas s Třemošnicí jsme potřebovali zvládnout a získat tři body. To se nám povedlo. Průběh se pro nás vyvíjel dobře, vedli jsme 2:0 a další šance neproměnili. Dvacet minut před koncem jsme si situaci zkomplikovali, soupeři jsme umožnili z brejku snížit. Vítězství jsme ale potvrdili třetí brankou, hosté pak jen upravil skóre na 3:2 v poslední minutě utkání, když se prosadili z rohového kopu.

Luže – Lanškroun 3:4

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Jeli jsme do Luže s vědomím, že nás čeká těžké utkání, ale že když ho odmakáme, máme naději na úspěch. V prvním poločase jsme do vyrovnávací branky soupeře byli lepší, měli hodně rohů, škoda, že naše zakončení bylo převážně nepřesné. Když domácí po standardní situaci dotáhli na 1:1, tak se hra zcela vyrovnala, myslím že to i divácky byl pohledný fotbal. Těsně před poločasem domácí hráč sestřelil unikajícího Savycha a byl vyloučen. Bohužel jsme nezachytili nástup do druhé půle, za pár vteřin kopali domácí penaltu a šli do vedení, takže jsme z početní převahy nevytěžili nic. Postupně jsme se ale přece jen zvedli, nejprve zahodili vyloženou šanci Ptáčkem a pak po rohu srovnali zásluhou Veselého. Právě Veselý byl potom po velice přísné druhé žluté kartě vyloučen a od té chvíle to byl prakticky až do konce zápasu na hřišti cirkus. Při hře devět na devět jsme nejprve odskočili na 3:2, vzápětí po zbytečné ztrátě míče bylo znovu vyrovnáno, i když podle mého názoru z ofsajdu. Poslední slovo jsme ale hned po rozehrávce měli my a po přihrávce za obranu Ptáček rozhodl o výsledku. Zbytek hrací doby jsme se snažili dohrát bezkontaktně, spoléhali na naši fyzickou kondici a dovedli utkání k výhře. Spokojen jsem se třemi body, ale to je tak vše.

Česká Třebová – Chrudim B 1:1

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Proti prvnímu mužstvu tabulky jsme chtěli napravit nepovedený zápas z minulého týdne. Věděli jsme, že soupeř má komplexní kvalitu a jenom nadstandardní výkon nám dá šanci na zisk bodů. Chtěli jsme být od začátku aktivní a myslím, že se nám to dařilo. Utkání mělo celkově dobré tempo, ale pozorné obrany nepřipouštěly žádné vážnější šance. Troufám si říct, že za převedený výkon jsme si dělbu bodů zasloužili.

4. KOLO: Litomyšl – Moravská Třebová 1:0 (0:0). Branka: Urban. Choceň – Třemošnice 3:2 (1:0). Branky: Novotný 2, Štanglica – Jelínek, Oswald. Česká Třebová – Chrudim B 1:1 (0:0). Branky: Herclík – Horák. Holice – Heřmanův Městec 7:2 (2:1). Branky: Václavek 2, Kopřiva, Semínko, Kovařík, Lát, Chvála – Levinský, vlastní (Chvála). Luže – Lanškroun 3:4 (1:1). Branky: Koukal, Veis z pen., Fejl – Sita, Veselý, Doležal, Ptáček. Proseč – Svitavy 0:3 (0:1). Branky: D. Juřík 2, Svoboda. Rohovládova Bělá – Horní Ředice 1:7 (1:3). Branky: Bydžovský – Janoušek 2, Morávek 2, Machatý, Češka, Sytko. Pardubičky – Moravany 2:0 (0:0). Branky: Pospíšil, Bartoníček.