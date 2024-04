/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Tohle orlický region dlouho nepamatuje! Po 24. kole nejvyšší krajské soutěže máme dva týmy ve hře o nejvyšší příčky. Lanškroun doma po výtečném představení převálcoval Libišany a posunul se do čela tabulky. Ve famózní sérii pokračovala Česká Třebová, přes problémy na gólmanském postu vyloupila dosavadního lídra z Horních Ředic, a to velkém stylu. Soutěž tak dostala novou zápletku a pro neutrálního fanouška je to jenom dobře. Skvělou víkendovou bilanci mužstev z regionu doplnily výhrami i Choceň a Vysoké Mýto.

Krajský fotbalový přebor. | Foto: Martin Alexa

Libišany zavítaly na lanškrounský pažit s jediným náhradníkem a nabuzenému soupeři nedokázaly čelit. „Nastoupili jsme s odhodláním a velice aktivně, první vážnější možnost však měl soupeř po rychlém protiútoku vedeném středem pole, tady nás včasným vyběhnutím podržel Slaný. Skóre jsme následně otevřeli my poté, co se Skalický dostal za obranu, přeloboval gólmana a Ptáček míč donesl do branky. Do poločasu se nám povedla další akce, Ptáček přiťukl Skalickému a ten se trefil pěkně do horního rohu. Skvěle jsme začali i druhý poločas a Ptáček tečovanou střelou zvyšoval na 3:0. V dalších minutách jsme trochu vypadli z role a po sérii rohů z toho soupeř vytěžil snížení. Naštěstí jsme se zase do zápasu rychle vrátili, hosté začali hrát vabank a od branky na 4:1 jsme si vývoj hlídali. Z dalších brejkových příležitosti skončila ještě jedna penaltou a pátým gólem. Zápas se nám povedl, s výsledkem i předvedeným výkonem jsem velice spokojen. Pohled do tabulky je pro nás samozřejmě příjemný, ale nepropadáme euforii, ve hře je ještě 24 bodů a nás čekají další těžká utkání,“ uvedl trenér novopečeného lídra přeboru Pavel Hrabáček.

Zasloužené vítězství pro Ústí nad Orlicí, zasloužená porážka Vysokého Mýta

Česká Třebová zaskočila Horní Ředice. I když mají svěřenci Františka Dvořáka ml. na jaře parádní fazónu, tak přece jen, výhra 4:0 na jejich hřišti, to je bomba. Hrdinou zápasu byl Filip Grepl, autor čistého hattricku. A pak také Vojtěch Novotný, který musel ve 36. minutě z pole do branky místo zraněného mladého gólmana Štěpána Brejchy, za svá záda nepustil míč ani jeden z nich. Klíčem pro českotřebovskou výhru byly vydařené nástupy do obou poločasů. „V utkání s dosavadním lídrem tabulky jsme odehráli velice povedenou partii. Zejména druhý poločas kluci sehráli zodpovědně v defenzívě, semkli se a nedopustili jedinou střelu do branky, kterou hájil útočník Vojta Novotný. Brzké uzdravení přejeme brankáři Štěpánovi Brejchovi, který nás v první půli výrazně podržel,“ chválil trenér Dvořák.

Duely proti poslednímu bývají dost často ošemetné a ani choceňské vítězství v Moravanech se nerodilo nikterak jednoduše, nicméně roli favorita nakonec hráči Spartaku naplnili. „Do Moravan jsme jeli s respektem, vždyť soupeř dokázal porazit nového lídra soutěže z Lanškrouna. V prvním poločase jsme měli několik příležitostí skórovat, ale ve finální fázi se nám nedařilo. Paradoxně největší šanci měli domácí, ale podržel nás brankář Krátký. Po změně stran jsme hru zefektivnili a třemi góly během dvanácti minut rozhodli,“ vyjádřil se choceňský kormidelník Petr Pražák.

Libchavy si v závěru „zalaškovaly“, ale další výhru si ve Srubech vzít nenechaly

Také vysokomýtské béčko se muselo popasovat s tonoucím protivníkem a bralo očekávané tři body, ani v tomhle případě se však nedalo mluvit o hladkém průběhu souboje s Třemošnicí. „Plán vstřelit rychlý gól a v ideálním případě přidat další uklidňující se zhroutil v 16. minutě, kdy hosté po fatální chybě obrany skórovali do prázdné branky. Tento moment nás ale do kolen nesrazil, spíše naopak. Z mnoha individuálních akcí, kterým chyběly klid v zakončení a lepší finální přihrávka, se zrodil přímý kop z hranice pokutového území, který mazácky do šibenice nasměroval Wimmer. Pokračující tlak přinesl v poslední minutě poločasu vedení, kdy po pěkné kombinační akci uklidil Benda míč ke vzdálenější tyči. Druhý poločas se odehrával pod naší taktovkou a z mnoha dalších šancí se pět minut před koncem prosadil Kabrhel. Tradičně v poslední minutě soupeř korigoval, tentokrát nás ale tato branka, jak bylo pravidlem v minulých zápasech, nepřipravila o body,“ hodnotil kouč Tomáš Fritsche.

Středa 1. května, 17.00: Libišany – Lázně Bohdaneč, Litomyšl – Česká Třebová, Přelouč – Heřmanův Městec, Choceň – Třemošnice, Holice – Vysoké Mýto B, Moravany – Prosetín, Pardubičky – Horní Ředice, Svitavy – Lanškroun.