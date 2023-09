KRAJSKÝ PŘEBOR /FOTOGALERIE/ Na druhé místo v nejvyšší fotbalové soutěži mužů se před náročným „anglickým“ týdnem posunuli fotbalisté Lanškrouna. V souboji dvou předních celků přeboru si především zásluhou vydařeného závěru poločasu poradili s litomyšlskou Jiskrou. Bod získaly Česká Třebová a Vysoké Mýto, naprázdno vyšel jen choceňský Spartak.

TJ Svitavy vs. FK Přelouč. | Foto: Martin Alexa

Utkání v Lanškrouně mělo dobrou úroveň a divákům se líbilo. O jeho osudu rozhodl závěr prvního poločasu, nejprve proměněná penalta Skalického a následné zvýšení po rohovém kopu z hlavy F. Ptáčka. Litomyšl po změně stran přidala, ale její úsilí vedlo pouze ke korekci výsledku. „Do zápasu jsme šli s vědomím síly soupeře, se kterým jsme třikrát za sebou prohráli. Byli jsme odhodlaní tuhle černou sérii ukončit. První poločas se nesl ve znamení hry ze zajištěné obrany se snahou o rychlé protiútoky, a to v podání obou mužstev. Nám vyšly závěrečné minuty, když nejprve faul na Pecháčka potrestal z nařízené penalty Skalický a těsně před poločasovým hvizdem po perfektně rozehraném rohovém kopu usměrnil míč hlavou do sítě Ptáček,“ ohlédl se za první částí hry lanškrounský trenér Pavel Hrabáček.

„Naším cílem do druhé půle bylo důslednou obranou nepřipustit kontaktní gól a pokusit se udeřit z brejků. Několik jsme jich nadějně rozehráli, ale žádný z nich nedotáhli. Velkou zbraní Litomyšle byly dlouhé auty do pokutového území a po jednom z nich dostali čtvrt hodiny před koncem míč za brankovou čáru, takže z koncovky bylo drama. Zbytek nebezpečných míčů do šestnáctky jsme však dokázali odtrkat a těsný náskok udrželi. Myslím, že všichni hráči toho po posledním hvizdu měli dost, hrálo se oboustranně s vysokým nasazením. Pochvala patří celému mužstvu za odvedený výkon,“ dodal Hrabáček.

Choceňský Spartak chtěl v Pardubičkách navázat na povedené vystoupení proti Svitavám, ale zůstalo pouze u přání, realita na hřišti byla odlišná. „Výsledek je jednoznačný. Nikdo nebude řešit, že jsme po samostatném úniku mohli jít do vedení. Na kdyby se nehraje. V útočné fázi se nadřeme na šance a v defenzívě se dopouštíme individuálních chyb. Absenci tří hráčů evidentně nejsme schopni nahradit,“ vyjádřil se trenér Petr Pražák.

Čtvrtek 28. září, 16.30: Lanškroun – Lázně Bohdaneč, Moravany – Vysoké Mýto B, Choceň – Heřmanův Městec, Přelouč – Česká Třebová.

Na hřišti nováčka v Prosetíně se na podzim boduje těžko, o čemž se přesvědčilo několik soupeřů. Z toho bodu není remíza pro Českou Třebovou rozhodně k zahození. „Řekl bych, že se jednalo o vyrovnané utkání se spravedlivým výsledkem. Oba týmy měly poměrně dost velkých brankových příležitostí, diváci se rozhodně nenudili a nakonec byli s bodem všichni spokojeni,“ potvrzuje trenér František Dvořák.

Vysokomýtské béčko uhrálo na domácím hřišti bod proti Heřmanovu Městci a nebyl to výsledek, se kterým by panovala kdovíjaká spokojenost. „Zápas se dá popsat velice jednoduše. Neproměněné šance, hra v naší režii a neubráněné standardní situace = konečná remíza. Během prvních deseti minut jsme měli tři jasné gólové šance, pro ofsajd nám nebyl uznán gól, prosadil se po dorážce Lebeda. Hosté vyrovnali do přestávky po zmatku v našem vápně. Druhý poločas začal naším náporem a po pěkné kombinační akci skóroval střelou k tyči Wimmer. Poté se hra přelévala ze strany na stranu, v 59. minutě po faulu v šestnáctce nařídil rozhodčí pokutový kop, kterým soupeř vyrovnal na konečných 2:2. Pro nás jednoznačná a zbytečná ztráta dvou bodů,“ okomentoval utkání kouč Tomáš Fritsche.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 8. KOLO: Lázně Bohdaneč– Třemošnice 1:1 (0:0). Branky: Klouda z pen. – Petrlík z pen. Moravany – Holice 1:4 (1:0). Branky: vlastní (Chvála) – Balog 2, Řezníček, Václavek. Lanškroun – Litomyšl 2:1 (2:0). Branky: Skalický z pen., F. Ptáček – Škeřík. Prosetín – Česká Třebová 1:1 (1:0). Branky: Vodvárka – vlastní (Tichý). Pardubičky – Choceň 3:0 (2:0). Branky: vlastní (Adamec), Bobek, Tuťálek. Svitavy – Přelouč 2:0 (1:0). Branky: Brázda, Králíček. Horní Ředice – Libišany 3:2 (1:2). Branky: Morávek, Březina, Machatý – L. Kraják, vlastní (Skoumal). Vysoké Mýto B – Heřmanův Městec 2:2 (1:1). Branky: Lebeda, Wimmer – Kalous, Straka z pen.