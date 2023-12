Jednatřicet získaných bodů v polovině soutěžního ročníku? To je parádní vizitka svědčící o tom, že lanškrounské mužstvo odehrálo podzim bez výraznějších výkonnostních výkyvů. Trenér PAVEL HRABÁČEK si cení především skutečnost, že jeho tým se chlubí nejpevnější obranou celé soutěže.

„Dá se říci, že se nám podařilo udržet nasazenou výsledkovou laťku z minulých sezon. S průběžným umístěním i bodovým ziskem jsme spokojeni. Samozřejmě tam byly některé zbytečné ztráty, ale na druhou stranu jsme na svoji stranu strhli některé vyrovnané zápasy i s trochou štěstí,“ vrací se ke svým dojmům z podzimní části trenér Hrabáček.

„I co se týče herního projevu, tak byla většina utkání v pořádku. A navíc, i když jsme třeba zrovna zahráli pod svoje možnosti, tak jsme i z takových zápasů dokázali získávat body. Klasickým případem bylo těsné domácí vítězství nad nováčkem z Prosetína. Celkově mi přišlo, že jsme měli herně silnější druhé poločasy,“ všiml si lanškrounský kormidelník.

Nejnižší počet obdržených branek, v průměru ani ne jedna na utkání, to je pro Pavla Hrabáčka hodně pozitivní zpráva. „My jsme z dobré obranné činnosti vycházeli a fungovalo nám to, i když se tam hráči občas prostřídali. V tomto směru nám pomohla i větší šířka kádru, s nímž jsme na podzim pracovali,“ upozornil trenér. „Co se týče ofenzívy, bylo pozitivní, že se kromě našeho tradičního střelce Františka Ptáčka dokázali prosadit i další kluci a gólová zátěž se tím více rozložila,“ připomněl kouč například Marka Pecháčka či Daniela Skalického, kteří svými trefami výrazně podpořil lanškrounské útočné snažení. „I když se přiznám, že mi osobně nikdy nevadilo, když góly dával prakticky jenom Franta,“ pousmál se Pavel Hrabáček.

Nejlepší a nejhorší výkon podzimu? V tom má lanškrounský lodivod jasno. „Samozřejmě nejlepší byl od nás zápas v Horních Ředicích, protože porazit tohoto soupeře na jeho skoro nedobytném hřišti se opravdu nestává často. Nejhůře jsme naopak zahráli v Holicích. A zmíním ještě Heřmanův Městec, to bylo jediné utkání, kde jsem byl opravdu hodně nespokojen s výkonem rozhodčího. Jsem rád, že jsme udrželi svůj standard na domácím stadionu a našim fanouškům jsme snad dělali radost.“

Kromě již zmíněných individualit vyzdvihl Hrabáček za podzimní výkony i jednoho talentovaného mladíka. „Václav Janda přišel v létě z dorostu, odehrál více než 1000 minut a zvládl to fakt dobře. Pro trenéra je vždycky skvělé, když může pracovat s tak nadějným fotbalistou, který má přes sebou perspektivu. Je ale pravda, že bychom potřebovali zabudovat do kádru ještě více mladých hráčů. V tom máme rezervy, protože naše mužstvo patří s průměrem 28 let přece jenom k věkově starším.“

Kvalita krajského přeboru se podle Pavla Hrabáčka nijak dramaticky nezměnila. „Myslím, že v porovnání s minulou sezonou je přebor na stejné úrovni. Výkonnostní vzestup jsme zaznamenali u České Třebové, naopak výsledkově trochu dolů šly na podzim Holice, ale jinak se v horní polovině tabulky pohybují týmy, se kterými se tam všeobecně počítalo.“

Zimní příprava v Lanškrouně nijak nevybočí ze zavedených zvyklostí. „Začneme v první polovině ledna, trénovat budeme doma na umělé trávě, v plánu máme šest přípravných utkání. Moje přání? Hlavně, aby byli kluci zdraví, vyhýbala se jim zranění, protože potom je všechno jednodušší,“ dodal Pavel Hrabáček, trenér aktuálně třetího mužstva krajského přeboru.