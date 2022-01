Druhý nejvyšší počet remíz ze všech účastníků zapsal na podzim Lanškroun. Kdyby z pěti nerozhodných duelů jeden či dva dotáhl k výhře, byl by na tom ještě lépe. Trenér PAVEL HRABÁČEK však odehranou první část sezony vidí vcelku pozitivně a je rád, jak jeho svěřenci podzim zvládli. I proto, že do jeho řad nepříjemně zasáhla nařízená karanténa.

„Chtěli jsme se od začátku držet v horní polovině tabulky, což se nám dařilo. Takovou základní metou pro podzimní polovinu byl zisk pětadvaceti bodů, máme jich i s předehrávaným kolem devětadvacet, takže panuje celkem spokojenost. I když je fakt, že oproti některým minulým sezonám je výsledek trochu horší a je tam malinko pokles,“ vyjádřil se lanškrounský kormidelník.

Po herní stránce Lanškroun svoji roli zvládl a víceméně udržel nastavenou laťku z předchozích let. „Náš projev byl přece jen trochu nevyrovnaný, určitě lépe vypadal na domácím hřišti než venku. Prostřídalo se docela dost hráčů, prakticky v každém utkání byly nějaké změny v sestavě. Což ale nakonec nebylo vůbec špatně, že se nám zapojil větší počet fotbalistů. I proto ale byla naše hra střídavá, odehráli jsme dobré i horší zápasy,“ shrnuje svoje dojmy Hrabáček.

Před vlastními fanoušky to jde lépe

Co s úrovní nejvyšší krajské soutěže udělaly dva z covidových důvodů nedokončené mistrovské ročníky? „Od poslední dohrané sezony uplynulo více než dva a půl roku, takže abych pravdu řekl, těžko se to porovnává. Nicméně určitě se projevilo to, že mezitím se odehrály dvě slabé zimní přípravy. Na druhou stranu jsou na tom všechny týmy na krajské úrovni v podstatě stejně a rozdíly mezi nimi moc vidět nejsou. Krajský přebor si udržel svoji vyrovnanost, ale kvalitou se rozhodně nezlepšil,“ domnívá se Pavel Hrabáček.

Mimochodem Lanškroun je vlastně stále úřadujícím vítězem krajského přeboru z posledního dohraného ročníku…

„Základním pozitivem pro mě je, že se celý podzim úspěšně dohrál, dokonce s jedním kolem navíc, takže soutěž je s ohledem na fotbalové řády platná,“ pokračuje ve svém hodnocení kouč FO Lanškroun. „Z pohledu našeho celku jsem rád, že jsme se v naprosté většině zápasů soupeřům vyrovnali fyzicky i herně, dokázali jsme jim střílet góly a obstáli i výsledkově. Celkově jsme byli silnější doma, tam jsme protivníky uměli přehrát a přestřílet, venku se nám něco podobného povedlo snad pouze v Heřmanově Městci,“ konstatoval.

O nejhorším zážitku dlouho přemýšlet nemusí. „Co nás srazilo, to byla karanténa v závěru podzimní sezony. Vypadli jsme z pravidelného režimu a v Pardubičkách jsme to odskákali,“ připomněl šestigólový příděl.

Kanonýrovi pomáhají i ostatní

Mít v týmu Františka Ptáčka, to je pro Hrabáčkovu ekipu zákonitě velká výhra. Autor jednadvaceti branek je zásadní hrozbou pro konkurenci. „Mužstvo směrem dopředu pracuje dobře. Samozřejmě je naší výhodou, že máme Františka Ptáčka, který to umí v koncovce dotáhnout a je nejlepším střelcem přeboru. Chci ale zdůraznit, že na jeho produktivitě mají velký podíl ostatní kluci, kteří šance připravují, a on je tím mužem, který je umí zužitkovat,“ upozorňuje trenér. „Co se týče obranné činnosti, tak s výjimkou zmíněných Pardubiček, kde jsme vyhořeli jako tým, jsme branek moc nedostávali. Pokud jsme se soustředili a pracovali poctivě dozadu, byla defenzíva v pořádku. Myslím, že naše hra je celkově vyvážená,“ je spokojen.

Některé ztráty litomyšlského trenéra mrzí, ale s podzimem je spokojen

Slabších dnů se ani Lanškroun nevyvaroval, během šestnácti kol to ostatně asi ani není možné. Nebylo jich však zase tolik. „Debakl v Pardubičkách jsem zmiňoval, nevedlo se nám ani proti České Třebové, se kterou jsme ze dvou utkání získali jenom bod,“ říká Pavel Hrabáček a daleko raději se ohlíží za tím, co se vydařilo. „Herně se nám povedl souboj se Svitavami, to byl velice dobrý výkon, možná vůbec nejlepší na podzim. Slušnou práci jsme odvedli v Heřmanově Městci, doma proti Litomyšli, která se pohybovala vysoko, velice kvalitní bylo remízové střetnutí proti chrudimské rezervě, kde byla pouze škoda ztráty koncentrace v desetiminutovém úseku,“ vypočítává.

Hlavně, ať klapne příprava

Jak se zkušenému lanškrounskému kormidelníkovi pozdávala podzimní část krajského přeboru, co jej během ní zaujalo? „Pochopitelně každý vidí, jak šly nahoru Horní Ředice, síla jejich kádru je zjevná, ale myslím si, že se ještě někdo najde, kdo je prožene. Líbila se mi také Litomyšl, zvedly se týmy Chocně a České Třebové, které řadím mezi příjemná překvapení podzimu. Na druhou stranu některým mančaftům se nepodařilo udržet dosavadní úroveň, příkladně Luže. Samostatnou kapitolou je Rohovládova Bělá, nula bodů je samozřejmě hodně špatně, i když třeba u nás určitě neodvedla beznadějný výkon,“ připomíná.

Pokud přijde řeč na zimní přípravu, Pavel Hrabáček, ostatně jako všichni jeho kolegové, především doufá, že bude bez rušivých vlivů a covidových zákazů. Dobře ví, že fotbalisté ji moc potřebují. „Jako obvykle začínáme trénovat v první polovině ledna, pokud to situace dovolí, budeme pracovat v domácích podmínkách a přidáme přípravné zápasy. Na jaře se chceme dál posouvat herně i výsledkově. A na co nesmím zapomenout, rádi bychom dále zabudovávali mladé fotbalisty z vlastních zdrojů. To je jedna z našich priorit a docela se nám to daří. Věřím, že se v březnu jarní část krajského přeboru v pořádku rozjede a celá soutěž se řádně dohraje. Jsem přesvědčen, že pokud jednotlivé týmy budou moci absolvovat dobrou zimní přípravu, může být jaro kvalitnější než podzim,“ doplnil Pavel Hrabáček.