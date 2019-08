Lanškroun – H. Ředice ?:?

Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: „Zápas se nám povedl. Šli jsme do něj s cílem zvítězit. Nabádal jsem hráče, aby soupeře nepodcenili, což se nestalo. Naopak jsme na něho nastoupili ve velkém tempu a brzo jsme vstřelili dva góly. Další šance ale zůstaly neproměněny. Po třetí brance jsme se ukolébali a hosté hned snížili. Těsně před poločasem navýšil náš náskok Ptáček. Druhou půli jsme hráli více zezadu, přidali dvě branky a dovedli utkání do úspěšného konce. Hráčům jsem poděkoval, jsem rád, že jsme to takhle zvládli.“

Petr Kopa, asistent trenéra SK FK Horní Ředice: „Soupeř nám ukázal, proč v minulé sezoně vyhrál krajský přebor. Předčil nás ve všech směrech a zaslouženě vyhrál. Pro nás to byla škola. Musíme se oklepat a bojovat dál.“

Choceň – Holice 2:5

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: „Kvalitě soupeře momentálně nemůžeme konkurovat. Nám nezbývá než se rvát a bojovat o každý míč. Bohužel ne u všech hráčů tomu tak je. Musíme se z těchto těžkých zápasů ponaučit a pracovat na zlepšení.“

Evžen Kopecký, trenér SK Holice: „Těžké hodnotit takovéto utkání, které hrajete s notně oslabeným soupeřem. Kluci splnili, co jsme si předsevzali. Ano, vyhráli jsme, ale některé neproměňování šancí a pasivní závěr nás, doufám, bude držet ve střehu do dalších zápasů. V těch to totiž tak jednoduché být nemusí…“

Č. Třebová – H. Městec 2:1

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: „Zápas s kvalitním soupeřem by se mohl při výsledku 2:1 pro náš tým hodnotit příznivě, ale my můžeme být spokojeni maximálně s prvním poločasem. Tam nám vycházelo vše tak, jak jsme si předsevzali. Zato druhá půle byla z naší strany hodně ustrašená a soupeř zaslouženě vyrovnal. Ke konci nám tři body vystřelil navrátilec po zranění Vojta Novotný a my tak mohli být rádi za druhé vítězství na začátku sezóny.“

Jaroslav Pavlík, vedoucí mužstva FK Jiskra H. Městec: „Úvodních dvacet minut patřilo České Třebové, zbytek poločasu naopak nám. Po pauze jsme byli jasně lepší, podařilo se nám vyrovnat, ale domácí z ojedinělé akce strhli zápas na svoji stranu. Ztratili jsme tři body, ale takový je fotbal.“