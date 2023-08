/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Povedený víkend v podání orlických zástupců v nejvyšší krajské fotbalové soutěži. Jen vysokomýtská rezerva si představovala lepší výsledek proti Přelouči, ale naprázdno ani ona nevyšla. Jinak se připisovala vítězství, v případě Chocně a České Třebové dokonce velmi cenná na hřištích soupeřů.

TJ Svitavy vs. SK Pardubičky. | Foto: Martin Alexa

Jasným favoritem byl v souboji proti Moravanům Lanškroun a svoji zatímní stoprocentní bilanci si nepokazil, když jeho výhra byla kontrolovaná. „Po celé utkání jsme byli nebezpečnějším mužstvem. Do vedení nás poslal krásnou střelou na zadní tyč Pecháček, o zvýšení se postaral svým průnikem Savych, po jehož akci si hosté sami srazili míč do vlastní sítě. Soupeře jsme do žádné vážnější příležitosti nepustili. Když jsme ve druhém poločase navýšili náskok po jedné z brejkových situací a Moravany šly navíc do deseti, dohrávalo se z naší strany v poklidu. Do zápasu jsme šli v pozici favorita a proti snaživému soupeři jsme ji naplnili,“ byl spokojen trenér Pavel Hrabáček.

Souboj týmů, které v úvodních dvou kolech nebodovaly, byl k vidění v Lázních Bohdaneč a vítězně z něho zásluhou trefy Poláška v samotném závěru vyšla Česká Třebová. „Jednalo se o vyrovnané utkání dvou týmů s nulou bodů na kontě, které se odehrávalo převážně uprostřed hřiště bez vyložených šancí. Když už to vypadalo na spravedlivou dělbu bodů, tak tři minuty před koncem po přihrávce Matěje Demla utekl Matěj Polášek a chladnokrevně vyřešil svůj samostatný únik. Zatím nejméně povedený výkon na podzim nám paradoxně přihrál důležité první tři body do tabulky,“ okomentoval duel kouč České Třebové František Dvořák ml.

Nováček z Prosetína vyhrál oba úvodní zápasy a brousil si zuby i na Choceň, ovšem Spartak vytěžil maximum z povedeného prvního poločasu a soupeři dovolil jenom korekci. „Po dvou utkáních bez výhry a vstřelené branky jsme chtěli plný zisk bodů. Věděli jsme, že nás čeká velice těžké utkání a na soupeře se připravovali. Konečně se nám podařilo skórovat a šli jsme do dvoubrankového vedení. Měli jsme další šance a mohli utkání rozhodnout, ale nestalo se. Domácí hráči pořád cítili naději, byli aktivní a před naší brankou nebezpeční. V 71. minutě se jim tečovanou střelou podařilo snížit a později nastřelil i tyč. Hra měla spád a nebezpečné situace se střídaly na obou stranách. Po vyloučení domácího hráče se hra více kouskovala a my si hlídali výsledek. Pro nás je to velice cenné vítězství nad dobrým soupeřem,“ byl spokojen choceňský trenér Petr Pražák.

Gólové koření chybělo v zápolení mezi vysokomýtskou rezervou a Přeloučí. A nejen to, ani možností, z nichž by mohlo udeřit, nebylo k vidění mnoho. „Zápas bez šancí, kdy se hra přelévala z jedné poloviny na druhou. Hosté z Přelouče bojovali a jednoduchým překopáváním obrany těžili ze své výškové převahy, kdy nás zaměstnával odchovanec vysokomýtské kopané Lipavský. My se naopak snažili kombinační hrou proniknout do pokutového území. Největší šanci spálil kanonýr Benda, který z malého vápna trefil tyč, takže zápas skončil spravedlivou remízou,“ uznal trenér Tomáš Fritsche.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 4. KOLO: Svitavy – Pardubičky 2:0 (1:0). Branky: Chlup, Zoicas. Lázně Bohdaneč – Česká Třebová 0:1 (0:0). Branka: Polášek. Třemošnice – Litomyšl 0:2 (0:1). Branky: L. Severa, Mrázek. Prosetín – Choceň 1:2 (0:2). Branky: Kulháň – M. Fikejz, R. Fikejz z pen. Heřmanův Městec – Libišany 2:4 (1:2). Branky: Hlaváč, Hauf – L. Kraják 2, Horyna, O. Kraják. Lanškroun – Moravany 3:0 (2:0). Branky: Pecháček, vlastní (M. Lukas), Martinec. Horní Ředice – Holice 4:1 (1:1). Branky: Janoušek, Skoumal, Pithart, Morávek – Balog. Vysoké Mýto B – Přelouč 0:0 (0:0).