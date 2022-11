Přeskupení řad Letohradu nevyšlo, Jiskře změna herního stylu pomohla

V Chocni, tam dobrá nálada rozhodně nepanuje. Spartak ani ve svém závěrečném utkání nevyužil příležitost, aby se dostal z posledního místa, a zimu stráví na úplném chvostu pořadí, což je pro tamní příznivce nepříjemné rozčarování, s nímž po dobrém jaru nikdo nepočítal.

Poslední místo ve čtyřce uhájila Litomyšl, rozhodlo lepší celkové skóre

Zápas v Litomyšli byl docela symbolickým obrázkem toho, proč Spartak propadl tak hluboko. Především v prvním poločase rozhodně nepůsobil svým herním projevem jako poslední celek přeboru, směrem dopředu byl nebezpečný, dostával se do šancí, ale současně vyráběl strašidelné chyby v defenzivní činnosti. Tu největší bezprostředně po vyrovnání na 1:1, kdy hned z následující akce soupeře padl po fatálním nedorozumění v zadních řadách vlastní gól. A takhle lacino posadil soupeře „na koně“, to se v krajském přeboru neodpouští. Navíc v nástupu do druhého poločasu přišel třetí zásah v choceňské síti z kopačky nedůsledně pokrytého Malého, brzy potom viděl hrající trenér Zahálka druhou žlutou kartu a bylo po nadějích.

Pardubičky – Lanškroun 0:2

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Oba soupeři předešlé dva zápasy vyhráli, takže bylo jasné, že nás nečeká jednoduché utkání. Dá se říci, že zhruba do třicáté minuty byli domácí lepším mužstvem, a to hlavně v záložní řadě, my se soustředili převážně na bránění. Gól jsme nedostali a po půlhodině jsme se také osmělili, měli jsme asi tři nebezpečné útoky, po jednom z nich odvracel soupeř gólovou střelu z brankové čáry. Do druhého poločasu jsme měli lepší vstup my, převzali jsme iniciativu a podařilo se nám vstřelit vedoucí gól, když pohotově „bodlem“ skóroval Pecháček. Aktivní hrou jsme v dalších minutách nepouštěli soupeře do tlaku, sami jsme hrozili z brejků a deset minut před koncem dotáhl jeden z nich k pojišťujícímu zásahu Ptáček. Když šli domácí následně do deseti, tak jsme si vítězství, které je podle mě zasloužené, pohlídali. Jsem rád, že nám konec podzimu takhle vyšel.

DOHRÁVKY – 2. KOLO: Lázně Bohdaneč – Holice 2:2 (2:1). Branky: Hundák, Nepivoda – Václavek, T. Jedlička. ČK: 1:0 (Klouda). 3. KOLO: Pardubičky – Lanškroun 0:2 (0:0). Branky: Pecháček, F. Ptáček. ČK: 1:0 (Norek). 8. KOLO: Litomyšl – Choceň 3:1 (2:1). Branky: Folta, vlastní (Fikejz), Malý – Zahálka. ČK: 0:1 (Zahálka).