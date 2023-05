I. A TŘÍDA: O pomyslných šest bodů se hrálo v Červené Vodě a domácí tým FC Jiskra 2008 tam vyškolil díky efektivitě a téměř bezchybné defenzívě Poličku. V Tatenici byla k vidění devítigólová přestřelka a vítězně z ní vyšli hosté ze Zámrsku. Ústecké béčko neodjelo i před značné potíže se stavou s prázdnou ze Sktče a dokázalo, že boj o udržení nevzdává.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Šlágr kola měl být třetím jarním domácím vystoupením Jablonného nad Orlicí, dvě předchozí však musela být kvůli nezpůsobilému terénu odložena. Nyní přijel vedoucí Prosetín a skvělá divácká návštěva se těšila na zajímavou podívanou. A nebyla zklamána. Půlhodina patřila soupeři, který šel zaslouženě do vedení, domácí to však probralo a Václavek se z trestného kopu postaral o vyrovnání. Ještě do poločasového hvizdu se prosadil kanonýr Filip a na světě byl obrat. Ten ovšem nepřečkal zvýšené prostetínské úsilí po změně stran, jeho důsledkem byl pokutový kop a Vodvárka dával na 2:2. Zdálo se, že tímto výsledkem atraktivní bitva také skončí, ale v 87. minutě zahrávali domácí roh, na ten si naskočil Kyllar a jeho hlavička odpálila euforii na hřišti i v hledišti.

Devatenácté kolo I. A třídy nabídlo také dvě zajímavá derby orlického regionu. Letohradské béčko mělo do zápasu s Českými Heřmanicemi parádní nástup a po necelých dvaceti minutách vedlo dvoubrankovým rozdílem. Což však neznamenalo, že by se hosté složili, zpátky na nohy je postavil brzký kontaktní gól Bárty a jejich úsilí o vyrovnání našlo svoje vyústění ve druhém poločase zásluhou Macha. Tateničtí fotbalisté rozdávají v poslední době gólové koření plnými hrstmi, podruhé za sebou padlo v jejich utkání devět branek. Tentokrát to však nebyl důvod k radosti, protože produktivnější byl soupeř ze Zámrsku. Duel, v němž se o devět zásahů podělilo devět různých střelců, měl pozoruhodný vývoj a náboj do poslední minuty (0:4 – 3:4 – 3:6), domácí nakonec přece jen doplatili na katastrofální úvodní dvacetiminutovku.

Ústeckoorlická rezerva zůstala po bezbrankové remíze ve Skutči na posledním místě, ovšem tenhle zisk může brát jako velice cenný. Jednak proto, že protivník patří k fotbalově velice zdatným, navíc za béčko musel v personální nouzi do základu i dvaapadesátiletý trenér Vladimír Novák. Bojovným, zodpovědným a disciplinovaným výkonem na čele s bezchybným gólmanem Hortlíkem však Ústí dokázalo vynulovat ofenzivní snažení zaskočeného favorita a předvedlo, že I. A třída pro něj zdaleka není ztracena.

Poličský tým na jaře sice zvládl dvě domácí bitvy, ale venku mu to nejde. V pěkném areálu v Červené Vodě posadil na koně soupeře šílenými hrubkami, nejprve zbytečnou penaltou a následně špatně zahranou „malou domů“. Když se zdálo, že po změně stran ještě zabojuje o návrat do utkání, tak neuhlídal po standardní situaci hlavičkujícího T. Vyšohlída a bylo vymalováno. Tým FC Jiskra zvládl souboj o šest bodů takticky na výbornou. „Těžko se mi zápas hodnotí, tohle jsme si rozhodně nepředstavovali, ale vzhledem k průběhu to není nic divného. Porazili jsme se úplně sami. Dvě hrubé chyby hned zkraje zápasu posadily soupeře na koně, mohl hru potom zabetonovat, my jsme se sice snažili hrát, ale bez efektu. Trochu cítím i svoji vinu v tom, že jsme se snažili na soupeře aktivněji vylézt, ale neměli jsme to dělat, lepší by zřejmě bylo se více schovat a nechal hrát soupeře. Zbraně však neskládáme, budeme se rvát dál, potřebujeme zvládnout především domácí zápasy a hned ten následující s Letohradem,“ uvedl trenér Roman Kysilko.

Dolní Újezd se porážkou od Tatenice namotal do nebezpečných vod, ale zdá se, že to pro něho bylo dostatečným varováním. V Luži potvrdil, že na jaře vcelku nemá potíže se střílením gólů, na rozdíl od minulých kol však utěsnil obranné řady a rázem z toho bylo přesvědčivé tříbrankové vítězství. Dvě gólové akce Michala Nádvorníka směrovaly vývoj střetnutí žádaným směrem, snahu soupeře po přestávce hosté odrazili a v úplném závěru podtrhl konečné skóre vlastenec. „Body jsme potřebovali jako sůl a získali jsme je v pravou chvíli. Od začátku utkání všichni borci zodpovědně plnili svoje úkoly a disciplinovaný výkon přinesl sladké ovoce. Hráče vyprovodil potlesk početné obce našich příznivců. Je vidět, že nejsme mužstvo na odpis, naopak že by další zápasy mohly být ve větším klidu,“ věří klubový sekretář Jan Kabrhel.

Nedaří se svitavské rezervě, po vysoké porážce v Zámrsku se jí lépe nevedlo ani doma proti silné Proseči. „Brzy jsme inkasovali, ale zhruba od 20. minuty jsme dali míč na zem, začali lépe kombinovat a dostávali se i do šancí. I v té stoprocentní však Jakub Škáva místo odkryté branky trefil pouze tyč. I po přestávce jsme měli příležitosti na vyrovnání, místo toho však přišel po nedůrazu v obraně druhý obdržený gól a ve zbytku hrací doby to byl od naší mladé sestavy zmar. Podobné to bylo rovněž o týden dříve v Zámrsku, i tam jsme zahazovali vyložené možnosti. Potřebujeme se co nejdříve výsledkově chytit,“ říká trenér rezervy Martin Komoň.

I. A TŘÍDA – 19. kolo: FC Jiskra 2008 – Polička 4:0 (2:0). Branky: Dvorský z pen., T. Vyšohlíd, P. Hnátnický, Pasker. Svitavy B – Proseč 0:4 (0:1). Branky: Jar. Marek 2, Rybička, Mareš. Letohrad B – České Heřmanice 2:2 (2:1). Branky: Kadlec, Štusák – Bárta, Mach. Luže – Dolní Újezd 0:3 (0:2). Branky: Nádvorník 2, vlastní (Pekhart). Jablonné nad Orlicí – Prosetín 3:2 (2:1). Branky: Václavek, Filip, Kyllar – Filipi, Vodvárka z pen. Tatenice – Zámrsk 3:6 (2:4). Branky: Hubálek, P. Knápek, Totušek – Houžvička, Dušek, Jiráský, Rožek, Csernyanszký, Novák. Skuteč – Ústí nad Orlicí B 0:0 (0:0).