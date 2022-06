Bilancování okresních zástupců v krajském přeboru není rozhodně špatné. Všichni tři se poskládali do horní poloviny tabulky. Na závěr odehrál nejlepší partii choceňský Spartak, který rozebral sestupující Rohovládovu Bělou na jejím hřišti na Dolíčku devíti góly, pět z nich si připsal mimořádně střelecky disponovaný Jindřich Gronych. Česká Třebová držela bod na půdě Horních Ředic skoro v hrsti, s pořádnou porcí smůly jí ovšem vyklouzl a svěřenci Petra Pražáka jen potvrdili, že jim to venku výsledkově nejde tak dobře jako doma.

Lanškroun – Pardubičky 1:1

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Do posledního zápasu sezony jsme šli s cílem vyhrát a posunout se v tabulce na třetí místo. Bohužel se to nepovedlo, byla z toho pouze remíza. Od začátku měli hosté balon více na kopačkách, dobře kombinovali, my museli být v obraně velice pozorní. Dopředu jsme se dostávali převážně po nakopnutých míčích, případně z brejkových situací. Přesto jsme několikrát branku soupeře ohrozili, dostali jsme se i do vedení, bohužel jsme potom ale neubránili rohový kop, z něhož Pardubičky srovnaly. Druhý poločas byl herně vyrovnaný, slibné možnosti ke skórování jsme nedokázali gólově zúročit, ale současně jsme pořád museli být obezřetní v defenzivě, protože rychlí hostující hráči byli neustálou hrozbou. Prosadit se ovšem nedokázal nikdo a dělba bodů byla nakonec asi zasloužená. Na celkové čtvrté místo si nestěžujeme a nebrečíme kvůli němu. Před sezonou jsme si dávali za cíl umístit se v elitní pětce, což se nám povedlo splnit. Ještě lepší umístění jsme neztratili v utkání s Pardubičkami, ale v některých předchozích kolech, ať to byla Rohovládova Bělá či Horní Ředice.

Na závěr sezony vysokomýtská palba a letohradský venkovní úspěch

Tomáš Mrázek, trenér SK Pardubičky: Náš nejlepší výkon jarní části jsme si paradoxně nechali až na závěrečné kolo. V první půli se hrál vyrovnaný zápas. Domácí se dostali po velmi sporné ofsajdové situaci do vedení, ale záhy srovnal po parádním rohu Havelky hlavou Krejčí. Ve druhém poločase jsme postupně přebírali iniciativu a v poslední čtvrthodině jsme domácím, už v tak horkém počasí, hodně zatápěli. Jenže jsme naše šance bohužel neproměnili. Body se tak v posledním kole, i díky oběma brankařům, dělily. Klukům ale musíme za perfektní bojovný a týmový výkon poděkovat.

Horní Ředice – Česká Třebová 2:1

Petr Rydval, trenér FK Horní Ředice: Poslední utkání v sezoně jsme výsledkové zvládli. Jsem rád hlavně kvůli fanouškům, kteří nám fandí, i když se nedaří, a to je v Čechách vzácnost.

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: V úmorném vedru se obě mužstva snažila hrát svižný fotbal. Šance byly na obou stranách, ale domácí na rozdíl od nás jednu v prvním poločase využili. Hned na začátku druhé půle se nám podařilo vyrovnat a zdálo se, že vše směřuje k remíze. Bohužel v závěru utkání jsme si nešťastnou tečí dali vlastní gól a odpovědět na to už nedokázali.

30. KOLO: Svitavy – Litomyšl 1:1 (0:1). Branky: Mauer – Folta. Chrudim B – Moravská Třebová 0:3 (0:3). Branky: Bednář 2, Herasymenko. Rohovládova Bělá – Choceň 2:9 (1:5). Branky: Pithart, Deutsch – Gronych 5, Fikejz 2, Štanglica, Vatrala. Třemošnice – Heřmanův Městec 2:2 (1:1). Branky: Petrlík, Forman – Jablečník, Hauf. Horní Ředice – Česká Třebová 2:1 (1:0). Branky: Březina, Fous – Vaňous. Lanškroun – Pardubičky 1:1 (1:1). Branky: F. Ptáček – Krejčí. Luže – Proseč 2:1 (2:1). Branky: Koukal 2 – Klíma. Holice – Moravany 7:4 (4:3). Branky: Václavek 4, Rožek 2, Lát – Peterka 2, Kakrda, J. Lukas.