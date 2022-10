„Zlatá“ trefa Pokorného zajistila tříbodovou radost v Ústí letohradskému béčku

Ukázkový vlastenec a další nezdar. Fotbalisté Pomezí marně čekají na nějaký světlejší moment, který by je postavil na nohy. Nedočkali se ani v duelu proti Semanínu, ve kterém sice herně neodvedli špatnou práci, nula na kontě vstřelených branek ovšem ukazuje, v čem byl jejich zásadní problém. I když nula… Ve 38. minutě Stýblo pěknou hlavičkou k tyči po centru do pokutového území síť rozvlnil, jenže ke zděšení fanoušků to byla ta za zády jeho vlastního gólmana Slováka, kam dezorientovaný zadák nechtíc zamířil. A z tohoto tvrdého úderu se domácí nedokázali vzpamatovat.

Boj z podpalubí jasně pro Jaroměřice. Jen málo radosti zatím v sezoně prožili fotbalisté Jaroměřic a Libchav. Bylo tedy jasné, že ke vzájemnému střetu pod Kalvárií se upínali jako k zásadnímu momentu, který podstatně ovlivní jejich další podzimní působení. Byli to domácí, kteří z něho vyšli jako polití živou vodou, zatímco pro soupeře se jednalo o další prohloubení jeho dosavadního podzimního zmaru. Tedy ono ještě do poločasu to s Libchavami tak hrozně nevypadalo, do kabin se šlo za smírného stavu 1:1, ale po změně stran domácí dominovali ve všech směrech.

Proti vedoucímu mužstvu jsme podali velice dobrý výkon, radoval se Zahálka

Vítězná série je u konce. Sloupnice udivovala v minulých týdnech sérií výborných výkonů i výsledků, ale i na svěřence Zdeňka Kocmana došlo. Stalo se tak, možná poněkud překvapivě, v Kunčině, která v poslední době kdovíjakou extra formou nedisponovala. V tomto utkání si však příznivý výsledek doslova vybojovala. Zlomové úseky hry se odehrály za stavu 2:1 po vyloučení domácího A. Kalába. Místo využití početní výhody a snahy o vyrovnání totiž hostům utekl střídající Kudyn a sólový únik zakončil přesnou střelou podél vybíhajícího gólmana. Sloupnice potom ještě jednou snížila na rozdíl jediného gólu, ale zápas nezachránila a po zkratu M. Mikuleckého také dohrála v deseti.

Trenérská změna v Ústí (ne)měla efekt. Ani prohra, ale ani potřebná výhra

V derby čtyři góly i červená karta. Hrající trenér nováčka z Jehnědí Josef Vondra se postaral o oba střelecké zápisy svého mužstva v okresní bitvě s Dobříkovem. Byly to trefy značící obrat nepříznivého vývoje, neboť jako první se trefil po necelých čtyřech minutách hostující Karela. Ve druhém poločase se potom do hlavní role obsadil dobříkovský Lukáš Rychtařík, a to jak pozitivně, tak negativně. Nejprve se postaral o vyrovnání a tím pádem, jak se později ukázalo, o bodový zisk pro svůj tým. Čtvrt hodiny před koncem to však přehnal s tvrdostí v souboji o míč a za surovou hru byl vyloučen. Početní výhodu domácí fotbalisté nevyužili a s výslednou remízou nakonec zřejmě ani jeden ze soupeřů úplně na sto procent nebyl spokojen.

Herně lepší tým někdy neuspěje. Zklamání se dalo krájet v očích březovských fotbalistů i trenéra Valty po skončení zápasu na silně podmáčeném trávníku ve Svratouchu. Dobře si totiž uvědomovali, že na Chrudimsku nechali doslova ležet když ne rovnou vítězství, tak alespoň bod rozhodně. Vyčítat to však mohou pouze sami sobě a nízké efektivitě svého výkonu, jelikož herně na tom nebyli vůbec špatně. Platné jim to ovšem nebylo nic, protože na dva gólové zásahy domácího kapitána a hrajícího kouče Pavlíka odpověděl pouze snížením Ovad a další snaha hostů nedošla kýženého naplnění.

S dlouhou přesilovkou si tým Dolní Dobrouče poradil. Černovír pořád bez prohry

Nedostávají, dávají. Slovanisté se rozjeli. Velmi nenápadně se na přední pozice tabulky skupiny B posunula moravskotřebovská rezerva. Třígólová výhra nad Lanškrounem, nadto dosažené v poměrně poklidném tempu, byla její třetí za sebou, přičemž za tu dobu ani jednou neinkasovala, zatímco sama rozvlnila sítě soupeřů celkem osmkrát. A to potom zákonitě naskakují body jedna báseň.

SKUPINA B – 8. KOLO: Moravská Třebová B – Lanškroun B 3:0 (1:0). Branky: P. Mikšánek, Kolář, Lebiš. Kunčina – Sloupnice 3:2 (1:0). Branky: Zeman, L. Kaláb, Kudyn – O. Mikulecký 2. ČK: 1:1 (A. Kaláb – M. Mikulecký). Jehnědí – Dobříkov 2:2 (2:1). Branky: Vondra 2 – Karela, Rychtařík. ČK: 0:1 (Rychtařík). Svratouch – Březová nad Svitavou 2:1 (1:0). Branky: Pavlík 2 – Ovad. Pomezí – Semanín 0:2 (0:1). Branky: vlastní (Stýblo), Bednár. Jaroměřice – Libchavy 5:1 (1:1). Branky: Švec 2, J. Valenta, Mooz, vlastní (Horníček) – Pavlák. Žamberk – Janov 0:0 (0:0).