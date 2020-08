SK HOLICE

Cíl pro sezonu? Petr Bajer, předseda: „Stejně jako v loňské sezoně bychom se rádi pohybovali na špici krajského přeboru. Hlavně si ale přejeme, aby se podzim důstojně odehrál. A všichni hráči, trenéři a diváci zůstali zdraví.“

SOUPISKA – brankáři: Petr Laksar (1996), Jiří Pšenička (1997). Obránci: Lukáš Hanč (1992), Miloš Chvála (1990), Jan Řezníček (1995), Marek Řehák (1997), Daniel Fotul (1996), David Kuclér (2001). Záložníci: Jakub Jedlička (1989), Jakub Rek J(1999), Jan Rosůlek (1993), David Semínko (1994), Emanuel Rožek (1999), Jiří Růžička (2001), Lukáš Prokop (2001). Útočníci: Tomáš Jedlička (1992), Jindřich Václavek (1989).

Realizační tým – trenér: Evžen Kopecký. Vedoucí mužstva: Pavel Novotný. Sekretář: Zdeněk Nývlt. Předseda: Petr Bajer.

Změny v kádru – příchody: nikdo. Odchody: nikdo.

MFK CHRUDIM B

Cíl pro sezonu? Miroslav Teplý, trenér: „Naše cíle a úkoly jsou konstantní. Chceme opět fungovat jako správná rezerva a juniorka zároveň, což znamená jasně danou spolupráci s A týmem a v co největší míře zapojení vlastních mladých odchovance. Tím jim pomoci s rychlejší adaptací v dospělé kopané. K tomu bychom se samozřejmě chtěli prezentovat i kvalitní a atraktivní hrou s progresivními moderními prvky a pohybovat se v popředí tabulky.“

SOUPISKA – brankáři: Daniel Gregovský (1999), Jiří Janda (1996), Lukáš Adámek (2001). Obránci: Martin Tlapák (1994), Filip Holeček (1997), Michal Šindelář (2001), David Kopecký st. (1997), Matyáš Petržíla (2000), Nicolas Mašek (2001). Záložníci: Daniel Žalud (1994), David Zrůst (1995), David Vácha (2000), Martin Friček (1999), Miloš Rejfek (2001), David Kopecký ml. (2001), Miroslav Brychnáč (2001), Marek Holub (2001). Útočníci: Tomáš Linhart (1998), Vojtěch Holeček (2001), Patrik Tlapák (1997).

Realizační tým – trenér: Miroslav Teplý. Asistenti: Josef Širůček a Jiří Hlavatý. Trenér brankářů: Jan Hort. Vedoucí mužstva: Josef Mrkva.

Změny v kádru – příchody: Tlapák, Janda (oba návrat z hostování), Adámek, Šindelář, Mašek, Kopecký ml., Holub, Brychnáč, Rejfek, Holeček (všichni z dorostu).

Odchody: Vácha (Stolany), Skoumal (Horní Ředice), Prokůpek (Kolín), Voženílek (Přelouč), Zikmunda (Letohrad), Bakeš (konec činnosti).

TJ SOKOL MORAVANY

Cíl pro sezonu? Josef Hynek, hrající sekretář: „Náš tým v koronavirové době zaznamenal několik změn, tedy ještě kromě toho, že jsme zase o rok starší. Odešli nám mladí šikovní hráči, kteří se pokoušejí uplatnit v nových týmech a nevidím důvod jim v tom bránit. Podařilo se nám sehnat alespoň částečně adekvátní náhradu a věřím, že se dvěma novým mladým hráčům podaří zapracovat do základní sestavy. Jinak cíl je skoro každý rok stejný: hrát ve vyšších patrech tabulky, mít klidnou sezonu. Ale v současné době bude asi úspěch, když se podaří celou sezonu dohrát a vyhnout se nákaze. Takže naším hlavním cílem je zdraví nejen našich hráčů, ale i všech, co se kolem fotbalu pohybují.“

SOUPISKA – brankáři: Bronislav Branda (1988), Filip Metelka (2003). Obránci: David Sokol (1977), Jaroslav Lukas (1990), Marek Lukas (1997), Jan Hurta (1988), Adam Záleský (1990). Záložníci: Jiří Beran (1990), Michal Knotek (1994), Filip Marel (2000), Josef Hynek (1975), Miroslav Semerád (1973). Útočníci: Tomáš Kříž (1983), Jan Branda (1990), Dominik Čáň (1997), Pavel Formánek (1983).

Realizační tým – hrající trenér: Miroslav Semerád. Asistent: Jaroslav Lukas st. Vedoucí mužstva: Vladimír Kříž. Hrající sekretář: Josef Hynek.

Změny v kádru – příchody: Metelka (Dašice), Marel (Skuteč).

Odchody: M. Branda (Zámrsk), D. Machatý (Horní Ředice), Zbudil (Chvojenec).

TJ LUŽE

Cíl pro sezonu? Marek Veis, trenér: „Chceme se pohybovat ve vrchních patrech tabulky.“

SOUPISKA – brankář: Petr Vostradovský (1990). Obránci: Viktor Schejbal (1996), Boris Markarjanc (1999), Michal Radouš (1990), Daniel Klenor (1999), Jan Mráz (1999), Martin Malinský (1994). Záložníci: Marek Veis (1975), Arnold Barcic (1989), David Koukal (1998), Dominik Fejl (1998), Daniel Denk (1999), Radek Dušek (1999), Lukáš Kovačka (1990). Útočníci: Jaroslav Kroutil (1990), Petr Hantsch (1999).

Realizační tým – trenér: Marek Veis. Asistent: Michal Radouš. Vedoucí mužstva: Jiří Kopecký. Manažer: David Terer.

Změny v kádru – příchody: Denk (Hradec Králové), Hanč (Kunčice), Barcic (Lokomotiva HK), Markarjanc (Libčany).

Odchody: Naď (Skuteč).

FO TJ LANŠKROUN

Cíl pro sezonu? Pavel Hrabáček, trenér: „Budeme chtít hrát v popředí tabulky, ale to se projeví po několika utkáních, neboť pauza byla dlouhá a soutěžní zápasy chyběly.“

SOUPISKA – brankáři: Jan Ehrenberger (1988), Jiří Kulaxidis (1985), Filip Fikejs (2002). Obránci: Lukáš Krejsar (1994), Stanislav Popelář (1983), Ondřej Veselý (1996), Ondřej Macháček (1990), Lukáš Komínek (1993), Jan Karlík (1996), Vilém Jílek (2002). Záložníci: Adam Kolomý (2000), Štěpán Kolomý (1996), Ondřej Doležal (1996), Jaroslav Sita (1994), Jakub Ptáček (1996), Michal Skalický (2000). Útočníci: Marek Pecháček (2002), Michal Marek (1998), Petro Savych (1992), František Ptáček (1991).

Realizační tým – trenér: Pavel Hrabáček. Asistent: Roman Kunc. Vedoucí mužstva: Petr Vašíček. Sekretář: Miroslav Matějka.

Změny v kádru – příchody: Jakub Ptáček (Žichlínek), Jiří Kulaxidis (Lichkov).

Odchody: David Jung (Dolní Čermná).

ŽSK TŘEMOŠNICE

Cíl pro sezonu? Tomáš Jambor, předseda: „Obligátně – nespadnout a zařazovat do týmu svoje vlastní odchovance.“

SOUPISKA – brankáři: Milan Žďánský (1981), David Oswald (2000). Obránci: Petr Vojtěch (1991), Jan Malý (1992), Liviu Mocanu (1982), Matěj Jablečník (1993), Tomáš Mejtský (1998), Ondřej Vančura (1988), Patrik Oswald (1999), Josef Míšek (2001). Záložníci: Jan Vančura (1988), Petr Šindelář (1997), Miroslav Šindelář (1995), David Forman (1993), Milan Jelínek (2000), Tadeáš Tomiška (2001). Útočníci: Martin Filip (1995), Tomáš Forman (1999), Roman Šmídl (2001).

Realizační tým – trenér: Radek Pejřimovský. Asistent: Liviu Mocanu a Miroslav Šindelář st. Vedoucí mužstva: Kamil Brom.

Změny v kádru – příchody: Šmídl, Tomiška, Míšek (všichni z dorostu).

Odchody: nikdo.

FK JISKRA HEŘMANŮV MĚSTEC

Cíl pro sezonu? Tomáš Zrůst, prezident klubu: „Cílem je skončit do šestého místa v tabulce.“

SOUPISKA – brankáři: Adam Jirků (2002), Radek Stýblo (2000). Obránci: Radim Jošt (1994), Tomáš Dvořáček (1990), Ondřej Hauf (1985), David Jablečník (1995), Tomáš Zrůst (1997). Záložníci: Dominik Zrůst (1998), Dominik Čáp (1994), Stanislav Mach (1978), Václav Pilný (2001), Michal Straka (1993), Jakub Hlaváč (1985). Útočníci: Dominik Ilko (1993), Dominik Levinský (1994), Richard Novák (1998), David Salfický (1982).

Realizační tým – trenér: Zbyněk Dujsík. Asistent: Vít Štětina. Vedoucí mužstva: Jaroslav Pavlík.

Změny v kádru – příchody: Stýblo (Chrudim), Novák (Načešice).

Odchody: Motl (Solnice), Vegeš (Načešice).

TJ JISKRA LITOMYŠL

Cíl pro sezonu? Roman Pražák, trenér: „Chceme hrát fotbal, jaký bude bavit nás i diváky, které chceme přilákat. U týmu začínáme druhou sezonu, takže hlavním cílem je využít potenciál mladého týmu a pohybovat se v popředí tabulky.“

SOUPISKA – brankáři: Lukáš Koukola (1997), Michal Kačer (1992), Miroslav Malý (1988). Obránci: Jan Štoudek (1992), Libor Pešek (1988), Petr Škeřík (1998), Martin Hašek (1990), Martin Gyömber (1979), Martin Kříž (1989), Josef Jireček (1999). Záložníci: Vít Kristek (1992), Petr Kundera (1991), Jiří Paclík (1995), Matěj Hromádka (1994), Michal Sršeň (1991), Pavel Urban (1990), Adam Klejch (2001), Tomáš Tauer (1997), Vojtěch Folta (1992), Ondřej Bačík (2000), Lukáš Tomšů (1999). Útočníci: Ladislav Severa (1992), Jaroslav Zeman (1987), Petr Malý (1994), Jaroslav Vejrych (1997).

Realizační tým – trenér: Roman Pražák. Asistenti: Jiří Elčkner a Ladislav Pachta. Vedoucí mužstva: Luděk Horák. Manažer: Tomáš Kusý.

Změny v kádru – příchody: Kříž (Cerekvice).

Odchody: Blajda (Cerekvice), Derka (Dobříkov).

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Cíl pro sezonu? Petr Matoušek, sekretář: „Máme přání prohánět „štiky“ přeboru. Chceme, abychom se fotbalem bavili a fanoušci byli spokojeni. Pozměněné mužstvo se v létě sehrávalo, k čemuž podmínky připravila dvě kola Poháru hejtmana.“

SOUPISKA – brankáři: Marek Kamisch (1990), Lukáš Bača (1991). Obránci: Petr Bubela (1992), Ondřej Kopa (1992), Tomáš Novák (1993), Jaromír Štaffa (1999), David Drexler (1994), Václav Novotný (1992), Roman Krystl (1994). Záložníci: Jan Bednář (1992), Tomáš Macek (1998), Milan Olejník (1992), Michal Smékal (2002), Patrik Mikšánek (1998), Martin Šmerda (2002), Zdeněk Horák (1992). Útočníci: Zdeněk Konečný (1992), Michal Holub (1994), Zdeněk Kudyn (1982), Libor Lebiš (2001), Karel Kolář (2000).

Realizační tým – trenér: Karel Procházka. Asistent: Tomáš Hrdlovič. Vedoucí mužstva: Pavel Václavek.

Změny v kádru – příchody: Bača (Červenka), Šmerda, Smékal (Svitavy), Drexler (Lipová), Olejník (Šumperk), Novotný (Nové Sady), Lebiš (FK Pardubice), Horák (Bruntál).

Odchody: Polák (Mladějov), Sedláček (zahraniční angažmá), Fógl (Horní Újezd).

TJ SVITAVY

Cíl pro sezonu? Radovan Kroulík, trenér: „Pomýšlíme na umístění v popředí tabulky. Letní příprava by dlouhá a trochu zvláštní. Přes kovidovou pauzu vlastně navázala na zimní. Když to šlo, trénovali jsme, když to šlo, hráli jsme přípravné zápasy.“

SOUPISKA – brankáři: Tomáš Jílek (1993), Tomáš Cabal (1996). Obránci: Michal Čížek (1989), Martin Czehowský (1996), Jakub Novák (1992), David Veselský (1994), Adam Novák (1998). Záložníci: Petr Bartoš (1996), David Bednár (2000), Martin Brůna (1987), Filip Čížek (1997), Jakub Chlup (1989), Michal Horák (1985), Lukáš Samek (2001), Jakub Škáva (1987), Martin Vacek (1997), Jakub Válek (1995). Útočníci: Vít Ehrenberger (1994), David Juřík (1996), Dominik Svoboda (1997).

Realizační tým – trenér: Radovan Kroulík. Asistenti: Vladimír Raplík a Milan Janko. Vedoucí mužstva: Oldřich Palla.

Změny v kádru – příchody: Brůna (Opatovec).

Odchody: nikdo.

FK SPARTAK CHOCEŇ

Cíl pro sezonu? Petr Zahálka, trenér: „Navázat na předchozí období, kdy postupně pracujeme na vybudování nového mužstva a zapracování mladých hráčů z dorostu i z blízkého okolí. Chceme se pohybovat v horní polovině tabulky a při troše štěstí se snažit nakouknout mezi prvních pět mužstev.“

SOUPISKA – brankáři: Vojtěch Krátký (1997), Libor Gerčák (1975). Obránci: Marek Coufal (1986), Vojtěch Heger (1995), Petr Zahálka (1981), Lukáš Novotný (1999), Jakub Pekárek (2000), Petr Dostál (1994), Prokop Vychytil (2003). Záložníci: Marek Coufal (1986), Radek Matějka (2000), Vladimír Novotný (1994), Jakub Kužma (2000), Matěj Voda (2000), Šimon Štanglica (2000), Matyáš Laky (2004), Aleš Chytil (2002), Jindřich Gronych (1996). Útočníci: Matouš Novotný (1998), Radim Fikejz (1987), Milan Gerčák (2002).

Realizační tým – trenér: Petr Zahálka. Vedoucí mužstva: Jindřich Zdeněk.

Změny v kádru – příchody: Šimon Štanglica, Jakub Pekárek (oba Vysoké Mýto), Jakub Kužma (Chrudim), Milan Gerčák, Prokop Vychytil (z dorostu).

Odchody: Tomáš Klofanda, Matěj Voda (zranění).

SK FK HORNÍ ŘEDICE

Cíl pro sezonu? Jaroslav Míchal, trenér: „Po takřka půlroční pauze od posledního mistrovského utkání došlo k početné obměně kádru. Budou více využíváni mladí talentovaní hráči, což je jedním ze záměrů nového vedení klubu. Proto jsou cíle spíše skromné s perspektivním výhledem do budoucnosti.“

SOUPISKA – brankáři: Martin Češka (1992), Milan Černý (1989), Lukáš Kovařík (1975). Obránci: Patrik Drahoš (1995), Petr Fous (1999), Miroslav Horyna (1982), Ondřej Kmoníček (1990), Adam Krejcar (1998), Jan Skoumal (1990), Lukáš Švec (1999). Záložníci: Jakub Hrdý (2002), Matěj Hrubý (1982), Jonáš Klír (1994), Petr Kudrna (1989), Ondřej Mráz (1984), Vladimír Skoumal (2000), Matěj Sokol (1996), Jakub Sytko (2000), Petr Šolta (1981), Jakub Švec (1998). Útočníci: Lukáš Brandejs (2001), Jiří Dujsík (1981), Ilie Graur (2000), Dan Machatý (1999), Jan Metelka (1984), Václav Morávek (1999).

Realizační tým – trenér: Jaroslav Míchal. Asistent: Tomáš Flachs. Vedoucí mužstva: Václav Mládek. Masér: Vladimír Kučera. Sekretář: Lucie Petrová.

Změny v kádru – příchody: Brandejs (Týniště), Drahoš (Cerekvice), Graur (Holice), D. Machatý (Moravany), Metelka (Veliny), V. Skoumal, J. Švec a L. Švec (MFK Chrudim), Sokol a Sytko (FK Pardubice).

Odchody: Dědič (Horní Jelení), Kopa (Holice), Nevřala (Nemošice), Březina, Ručka a Skalický (Lípa nad Orlicí), Völkl (Lány na Důlku), Židík (Opočno).

FK ČESKÁ TŘEBOVÁ

Cíl pro sezonu? Pavel Petr, trenér: „Chtěli bychom předvádět kvalitní hru a tím přilákat diváky do našeho fotbalového stánku. Jdeme cestou, že chceme hrát se svými odchovanci a dát jim příležitost v krajském přeboru. Uvidíme, jak se s tím naši mladíci na hřišti poperou. Pevně věříme, že úspěšně.“

SOUPISKA – brankáři: František Moláček (1998), Jakub Hotmar (1987), Michal Ezr (2001). Obránci: Tomáš Plačko (1992), Pavel Švec (1983), Matěj Popelka (1998), Jakub Jiřánek (2001), Kryštof Klumpar (2000), Jan Deml (2001), Dominik Fohl (2001). Záložníci: Lukáš Roušar (1982), Patrik Müller (1998), Lukáš Sejkora (1999), Vojtěch Langer (1999), Matěj Borek (2000), Lukáš Hýbl (2001), Filip Herclík (2000). Útočníci: Vojtěch Novotný (1995), Zdeněk Vaňous (1986), Jan Flídr (2001), Šimon Fric (2001), Jakub Pávek (2000).

Realizační tým – trenér: Pavel Petr. Vedoucí mužstva: Stanislav Petr.

Změny v kádru – příchody: Zdeněk Vaňous, Lukáš Sejkora (Ústí nad Orlicí).

Odchody: Matěj Gregor, Radim Křepela (Semanín), Michal Kubásek, Vojtěch Hýbl (ukončení činnosti).

SK PARDUBIČKY

Cíl pro sezonu? Tomáš Mrázek, trenér: „Přejeme si, abychom všichni, a teď myslím i ostatní kluby v kraji a republice, byli zdraví. Aby se vše vrátilo zpět do kolejí, na které jsme byli zvyklí. To, co se na jaře odehrávalo, bych nechtěl znovu zažít. Přeji si tedy, aby se celý ročník odehrál tak, jak má. Cílem pro sezonu je klidný střed tabulky. Máme mladý tým doplněný o zkušené hráče. Půlrok od půlroku se stále po herní stránce zkvalitňuje a věřím, že výsledkově půjdeme nahoru. Kvalitu na to rozhodně máme.“

SOUPISKA – brankáři: Pavel Zahradník (1991), Radek Jákl (2001). Obránci: David Norek (1988), Jan Luptovský (1983), Rostislav Suchochleb (2000), Jan Bartoníček (2000), Radim Froš (1990), Václav Strnad (1980), Daniel Martan (1994), Jiří Čunderle (1990), Jan Robovský (2000). Záložníci: Tomáš Svoboda (1999), Michal Hofman (2000), Matěj Tuťálek (2000), Jan Dojčán (1999), Erik Jandera (1998), Daniel Svěrák (2001), Filip Libánský (1992). Útočníci: Tomáš Svatoň (1997), Tomáš Šprachta (1999), Filip Krejčí (1988), Martin Havelka (2000), Čeněk Žák (2001).

Realizační tým – trenéři: Luboš Pilař a Tomáš Mrázek. Sekretář: Tomáš Mrázek.

Změny v kádru – příchody: Suchochleb (FK Pardubice).

Odchody: Filipi (Lokomotiva HK).

TJ SOKOL ROHOVLÁDOVA BĚLÁ

Cíl pro sezonu? Josef Radouš, vedoucí mužstva: „Naším cílem v novém soutěžním ročníku je udržení se v krajském přeboru.“

SOUPISKA – brankáři: Daniel Javorski (2000), Vojtěch Gärtner (1994). Obránci: Lukáš Nepivoda (1996), Tomáš Špidlen (1995), Libor Chovanec (1991), Martin Žoček (1997), Pavel Deutsch (1981), Michael Vávra (1991), Jan Betlach (1987). Záložníci: Bohumil Pospíšil (1993), Martin Starý (1991), Tomáš Jelínek (1993), Jan Jindra (1998), Tomáš Najman (1990), Filip Matějka (1986), Ondřej Khol (2003), Tomáš Bydžovský (1997). Útočníci: Jan Kotajny (1994), Filip Panchártek (1998), Richard Klouda (1994), Martin Barbarič (1998).

Realizační tým – trenér: Jaroslav Novák. Vedoucí mužstva: Josef Radouš.

Změny v kádru – příchody: Javorski (Ústí nad Orlicí), Gärtner (Rosice nad Labem), Khol (Staré Hradiště), Bydžovský (FK Pardubice).

Odchody: Tomič (Choltice).

FK PROSEČ

Cíl pro sezonu? Vladimír Pala, trenér: „ Jsme nováček, ale nejdeme si přebor zkusit, jdeme ho odmakat a pokusit se vyhnout sestupovým starostem.“

SOUPISKA – brankáři: Josef Lampárek (1993), Michal Novotný (1997). Obránci: Jiří Marek (1982), Michal Jeřábek (1994), Andrej Kiričenko (1990), Zdeněk Kunhart (1991), Petr Macháček (1980), Zdeněk Marek (1984), Michal Plosza (1990), Lukáš Hledík (2001). Záložníci: Petr Hromádka (1999), Viktor Koutný (1996), Jaroslav Marek (1981), Tomáš Mareš (1993), Pavel Stupavský (1992), Šimon Suchý (2000), Michael Vopařil (1996), Patrik Zelenka (1995). Útočníci: Radek Klíma (1988), Martin Marek (1986), Tomáš Fenyk (1990).

Realizační tým – trenér: Vladimír Pala. Vedoucí mužstva: Milan Novák. Masér: Jaroslav Syvochop.

Změny v kádru – příchody: Hledík (z dorostu).

Odchody: nikdo.