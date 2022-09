Což se především ve druhém poločase stalo, během šesti minut se totiž střelecky prosadili Fikejz s Gronychem a soupeř na to ve zbytku hrací doby nedokázal najít odpověď.

Svitavský Michal Čížek je v zápise o utkání v Moravanech v Informačním systému FAČR dvakrát označen červeným písmem. Nikoli proto, že by snad byl vyloučen, ale z toho důvodu, že takto se označují autoři vlastních gólů. A kapitán svitavského týmu skutečně stihl dva v rozmezí pár minut. Něco takového se zkušenému fotbalistovi v jeho bohaté kariéře pravděpodobně ještě nestalo. Nebyla to ale zdaleka jediná příčina porážku hostujícího celku, který opět nenavázal na předcházející dobré vystoupení, naopak domácí se po hrůzném startu do sezony zřetelně zvedají.

Není jistě bez zajímavosti, že na všech osmi stadionech se v osmém přeborovém kole radovaly domácí celky, a to včetně sousedského derby v Horních Ředicích, které domácí otočili ve svůj prospěch ve druhém poločase.

Testem nervových soustav prošli fanoušci, kteří navštívil v I. A třídě utkání Skutče s FC Jiskra 2008. Po prvním poločase vůbec nepochybovali o tom, že oslaví se svým týmem bezpečnou výhru. Průběžný stav 2:0 tomu nasvědčoval, a to mohl být náskok i vyšší. Tím větší šok nastal po pauze, domácí zcela vypadli z role a v 76. minutě po zásahu hostujícího Kaplana se na ukazateli ke zděšení domácích rozsvítil stav 2:3. Jenže zdaleka nebyl konec. Tři minuty před koncem Felkl ze závaru ve vápně vyrovnal a ve druhé minutě nastavení završil druhý a definitivní obrat skóre zblízka Čermák.

V nejnižší krajské fotbalové soutěži se o víkendu málem narodil dvouciferný výsledek. Fotbalisté Slatiňan před týdnem výsledkově selhali na svém trávníku, s tím větším hladem po úspěchu však nastoupili k derby v nedalekém Hrochově Týnci. A protivníka rozcupovali na kusy. Už v prvním poločase si vypracovali bezpečný náskok a ve druhém se řešila jen otázka výše skóre. Byť za jedinou trefu by byly rády dosud vedoucí Opatovice, leč tentokrát měly zvlhlý prach, čehož beze zbytku využily Rozhovice.

Ve skupině B počítal Žamberk najisto se šestou výhrouv řadě proti Janovu, ale ouha… S defenzivní taktikou soupeře a jeho zhuštěnou obranou si nedokázal za celých 90 minut poradit a když už se dostal k vyložené příležitosti, narazil na vlastní neefektivitu a strážce soupeřovy svatyně. „Fotbal v Žamberku byl z naší strany odbojovaný. Domácí byli herně lepší, ale výrazných tutovek neměli moc. Podali jsme celkově zodpovědný výkon bez chyb, v brance nás držel jistý a výborný Křemenák,“ pochvaloval si překvapivý zisk vedoucí janovského mužstva Pavel Záleský.

Krajský přebor

8. KOLO: Choceň – Libišany 3:1 (1:1). Branky: Gronych 2, Fikejz – Chmelík. Moravany – Svitavy B 4:1 (3:1). Branky: Novák 2, vlastní 2 (M. Čížek 2 x) – Palatka. Heřmanův Městec – Litomyšl 4:2 (1:2). Branky: Zrůst 2, Salfický, Trnka – M. Hašek, Jireček. Pardubičky – Třemošnice 2:0 (0:0). Branky: Norek z pen., Müller. Vysoké Mýto B – Moravská Třebová 3:1 (2:0). Branky: Sedlák, Dastych, Prušek – Herasymenko. Lázně Bohdaneč – Přelouč 4:0 (1:0). Branky: Hundák 2, Kakrda, Koblížek. Lanškroun – Česká Třebová 1:0 (1:0). Branka: Veselý. ČK: 0:1 (Novotný). Horní Ředice – Holice 2:1 (0:1). Branky: Morávek, Přibyl – Václavek.

I. A třída

8. KOLO: Zámrsk – Jablonné nad Orlicí 2:2 (0:0). Branky: Novák, Jiráský – Kyllar, Václavek. ČK: 0:1 (Shymchyshyn). Skuteč – FC Jiskra 2008 4:3 (2:0). Branky: Felkl 2, Cach, Čermák – Kromíchal, Roček, Kaplan. Prosetín – Dolní Újezd 1:1 (1:0). Branky: Filipi – Frňka. Polička – Svitavy B 0:4 (0:1). Branky: Ehrenberger 2, P. Juřík, D. Svoboda. Proseč – Luže 2:2 (2:0). Branky: Klíma z pen., Plosza – Richter, Klenor. České Heřmanice – Tatenice 4:0 (1:0). Branky: Mach 2 (1 z pen.), Jirsák, Řehák z pen. Ústí nad Orlicí B – Letohrad B 1:2 (0:0). Branky: M. Krátký – Preclík, Pokorný.

I B třída

SKUPINA A – 8. KOLO: Moravany B – Rváčov 2:2 (1:1). Branky: Švadlenka 2 (1 z pen.) – Cepl z pen., Půlpán. ČK: 0:1 (Cepl). Opatovice nad Labem – Rozhovice 0:1 (0:0). Branka: Vaško. Rosice nad Labem – Horní Jelení 4:1 (1:1). Branky: M. Pešek 2, Bartoš, Kotajny – Plžik. ČK: 0:1 (Dušek). Slatiňany – Hrochův Týnec 0:9 (0:3). Branky: Bakeš 2, J. Slavík 2, Janoušek 2, Drahý, Táborský, T. Borovička. Choltice – Řečany nad Labem 0:2 (0:1). Branky: Wiesner, Novotný. Nasavrky – Chvojenec 1:4 (0:1). Branky: Dostál – Nechvíle 2, Centner, Čáň. Přelovice – Stolany 4:1 (2:1). Branky: Středa 2, vlastní (Plíšek), Blažek – Kopecký z pen. ČK: 0:1 (J. Vácha).

SKUPINA B – 8. KOLO: Moravská Třebová B – Lanškroun B 3:0 (1:0). Branky: P. Mikšánek, Kolář, Lebiš. Kunčina – Sloupnice 3:2 (1:0). Branky: Zeman, L. Kaláb, Kudyn – O. Mikulecký 2. ČK: 1:1 (A. Kaláb – M. Mikulecký). Jehnědí – Dobříkov 2:2 (2:1). Branky: Vondra 2 – Karela, Rychtařík. ČK: 0:1 (Rychtařík). Svratouch – Březová nad Svitavou 2:1 (1:0). Branky: Pavlík 2 – Ovad. Pomezí – Semanín 0:2 (0:1). Branky: vlastní (Stýblo), Bednár. Jaroměřice – Libchavy 5:1(1:1). Branky: Švec 2, J. Valenta, Mooz, vlastní (Horníček) – Pavlák. Žamberk – Janov 0:0 (0:0).