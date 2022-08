A to se tentokrát obešli i bez brankového příspěvku bratrů Krajákových.

Skvělý nástup do ročníku prožívá moravskotřebovský Slovan. Gólman Yaroshevich sice přišel o dosavadní neprůstřelnost, ale to byla jenom drobná vada na kráse jinak bezpečného vítězství nad Heřmanovým Městcem. Dobrou práci celého mužstva ozdobil Lebiš, jenž se do dějin zápasu zapsal hattrickem.

Formu jako hrom mají v úvodu krajského přeboru Horní Ředice a vlastně tím navazují na podobně povedený loňský podzim. O víkendu vyloupily Vysoké Mýto, kde sice domácí rezerva vykřesala dvacet minut před koncem naději snížením na 1:2, ovšem tuto naději hned vzápětí hostující Morávek zadusil.

„Když budeme takto hrát dál, výsledky se rychle dostaví,“ sliboval po smolné prohře choceňského Spartaku v minulém kole s Moravskou Třebovou hrající trenér Petr Zahálka. A tak se i stalo. Jeho svěřenci přidali k herní kvalitě v Třemošnici tentokrát i potřebnou střeleckou produktivitou a společně se zajištěnou defenzivou stačilo na premiérovou výhru sezony.

Celky Holic a Litomyšle se chtějí pohybovat v horní polovině tabulky, od jejich vzájemného klání se tedy čekal vyrovnaná partie. Výsledkově to platilo beze zbytku, přičemž všechno podstatné se odehrálo během pěti minut v závěru prvního poločasu. Na vedoucí zásah litomyšlského Folty odpověděl holický kanonýr Václavek a nikdo více se do konce utkání gólově prosadit nedokázal.

Derby pardubického okresu sice lépe rozehrály Moravany, jenže třetí podzimní porážce se přesto nevyhnuly. V závěrečných pětadvaceti minutách totiž hosté z Lázní Bohdaneč přišli s náporem, jemuž protivník neodolal, a otočili skóre ve svůj prospěch.

Nováček úřadoval v Poličce

Druhá nejvyšší krajská soutěž byla o víkendu nejvíce zasaženě nepříznivým počasím a špatným stavem hracích ploch. Hned tři zápasy byly z těchto příčin odloženy. Z odehraných soubojů stojí za zmínku venkovní vítězství Prosetína, který nasázel čtyři „kusy“ do sítě Poličky a zapsal svoji druhou výhru. Neporažen zůstal i další nováček z Jablonného nad Orlicí, který si odvezl bezgólovou plichtu ze hřiště svitavského béčka.

Osm branek v Janově

Do nejnižší krajské fotbalové soutěže, konkrétně do její skupiny A, nastoupil bez bázně a hany nováček z Moravan. Příležitost, kterou tamní rezerva dostala díky dodatečnému postupu, chytila jaksepatří za pačesy a ve druhém dějství podruhé zvítězila. Ve střetnutí rivalů, kteří ještě v uplynulé sezoně bojovali v okresním přeboru Pardubicka, si zásluhou Peterkovy trefy poradila s Opatovicemi na Labem a jako jediná zůstala stoprocentní.

V béčku je takových mančaftů více, nyní podruhé naplno bodovaly Březová nad Svitavou a rovněž Žamberk. Asi nejzajímavější utkání víkendu bylo k vidění v Janově, kde se úderem 17. hodiny spustil vydatný déšť, který bičoval aktéry do závěrečného hvizdu. Přesto se hrál atraktivní fotbal okořeněný osmi góly, dvěma pokutovými kopy a červenou kartou. Lépe sice začali hosté z Libchav a ujali se záhy vedení, jenže další průběh patřil domácím toužícím napravit nepovedený start do soutěže z minulého týdne. Byť dohrávali v deseti, tak se jim povedl pěkný obrat.

KRAJSKÝ PŘEBOR

3. KOLO: Holice – Litomyšl 1:1 (1:1). Branky: Václavek – Folta. Třemošnice – Choceň 0:2 (0:1). Branky: Štanglica, Pánek. Moravská Třebová – Heřmanův Městec 4:1 (3:1). Branky: Lebiš 3, Olejník – Hauf. Česká Třebová – Libišany 4:6 (2:2). Branky: Vaňous 2, Müller, Fric – Motyčka 2, Záruba 2, Fidra, Šibal. Moravany – Lázně Bohdaneč 1:3 (1:0). Branky: Knotek – Klouda 2, Koblížek. Svitavy – Přelouč 4:2 (3:1). Branky: I. Svoboda 2, Brázda, Válek – Čada, Hejcman z pen. Vysoké Mýto B – Horní Ředice 1:3 (0:1). Branky: Wimmer – Pithart, Janoušek, Morávek.

Zápas Pardubičky – Lanškroun byl odložen kvůli nezpůsobilému terénu.

I. A TŘÍDA

3. KOLO: Polička – Prosetín 2:4 (0:3). Branky: Pavliš, Navrátil – Marek 2, Tichý, Spilko. Letohrad B – Dolní Újezd 3:1 (2:0). Branky: Preclík 2 (1 z pen.), Štusák – Rejman. Tatenice – Luže 5:0 (3:0). Branky: O. Tareš 2, D. Tareš, Werner z pen., Knápek. Svitavy B – Jablonné nad Orlicí 0:0 (0:0).

Zápasy Ústí nad Orlicí B – České Heřmanice, Skuteč – Proseč a FC Jiskra 2008 – Zámrsk byly odloženy kvůli nezpůsobilému terénu.

I. B TŘÍDA

SKUPINA A – 3. KOLO: Stolany – Rosice nad Labem 4:3 (3:2). Branky: J. Vácha 2, T. Vácha, Beneš – Bartoš, Prokůpek, Kotajny. Moravany B – Opatovice nad Labem 1:0 (1:0). Branka: Peterka. Slatiňany – Řečany nad Labem 4:2 (2:0). Branky: J. Slavík 2 (1 z pen.), Koblasa, Bakeš – Bank 2. Rváčov – Horní Jelení 1:1 (0:0). Branky: Půlpán – Plžik. Přelovice – Choltice 3:1 (2:0). Branky: Urbanec 2, Středa – Jirásek. Nasavrky – Hrochův Týnec 1:1 (1:0). Branky: Mikan – Kaplan. Chvojenec – Rozhovice 0:0 (0:0).

SKUPINA B – 3. KOLO: Semanín – Kunčina 4:0 (2:0). Branky: Šimek 2, Stolín, Nešický. Janov – Libchavy 5:3 (2:1). Branky: Heger, Boháček, Knap z pen., Foff, O. Bureš – Horníček, Pavlák z pen., Kletečka. ČK: 1:0 (Zvěřina). Březová nad Svitavou – Lanškroun B 3:0 (1:0). Branky: Procházka, Říkovský, Štoudek. Žamberk – Svratouch 1:0 (0:0). Branka: Lang. ČK: 0:1 (Gregor). Jehnědí – Jaroměřice 6:3 (3:1). Branky: J. Gregar 4 (1 z pen.), Vondra, Beneš – Hrbata 2 (1 z pen.), Švec. Pomezí – Moravská Třebová B 0:1 (0:0). Branka: Pagáč. Dobříkov – Sloupnice 2:2 (2:0). Branky: Kulhánek, Vojtíšek – O. Mikulecký 2.