Šestnáctičlenné pole, z jedné čtvrtiny obměněné, se o prvním srpnovém víkendu pustilo do ostrých bojů v krajském fotbalovém přeboru. A hned zahajovací dějství potvrdilo, že fanoušky čeká zajímavá sezona, která nabídne neméně pozoruhodné příběhy jako ta předešlá.

V Třemošnici vidělo publikum sedm branek, a to v rozmezí 16. a 54. minuty. Ke zklamání domácích příznivců lovil častěji míč ze svatyně jejich gólman Tuček. Hned za čerstva ukázali fotbalisté Libišan svoji ofenzivní sílu a pokud byl mezi sportovní veřejností pořád ještě někdo, kdo pochyboval, že do krajského přeboru přibyl nadmíru silný mančaft, tak po jeho výsledcích z uplynulého týdne to je jasné úplně každému. A že se bude Lukáš Kraják hlásit mezi top kanonýry, o tom také není sporu.

Stejné místo, stejní soupeři, ale jiný výsledek. Měsíc a půl po posledním kole minulé sezony se na Svitavském stadionu sešli při premiéře nového ročníku opět domácí fotbalisté proti regionálním rivalům z Litomyšle. I průběh utkání byl více méně podobný jako v červnu, v prvním poločase měli opět více ze hry hosté a vytěžili z toho vedení, když na vedoucí trefu z kopačky Tomšů sice odpověděl z pokutového kopu Ehrenberger, ale hned vzápětí vrátil po pěkně rozehrané standardní situaci vrátil vedení na stranu Litomyšle Štoudek. Po změně stran domácí přidali a územní převaha byla na jejich straně, ale, a tady je rozdíl oproti minulému vzájemnému utkání, tentokrát nedokázali srovnat.

Kromě Libišan vstoupila z nováčků ve velkém stylu do přeboru také vysokomýtská rezerva. I když o rezervě lze mluvit jen s nadsázkou, v její sestavě se to jenom hemžilo fotbalisty ostřílenými z vyšší soutěže. Krutě to odskákal choceňský Spartak, který navíc hrál více než poločas v deseti bez vyloučeného Gronycha a zejména ve druhém poločase přestal stíhat. Hattrickem se na výrazném výsledku podílel Filip Wimmer.

Kompletní výsledky 1. kola:

1. KOLO: Moravany – Horní Ředice 1:2 (1:0). Branky: Beran – Přibyl, Šenkýř. ČK: 0:1 (Fous). Třemošnice – Libišany 2:5 (1:3). Branky: Šebek, Petrlík – L. Kraják 2 (1 z pen.), Jošt, Šibal, Chmelík. Česká Třebová – Holice 1:2 (0:1). Branky: Novotný z pen. – Václavek z pen., T. Jedlička. Svitavy – Litomyšl 1:2 (1:2). Branky: Ehrenberger z pen. – Tomšů, Štoudek. Lanškroun – Lázně Bohdaneč 1:1 (1:1). Branky: F. Ptáček – Sadílek. ČK: 1:0 (F. Ptáček). Vysoké Mýto B – Choceň 8:3 (2:0). Branky: Wimmer 3, Hrubý 2, Dastych, Sedlák – Vychytil 2, Laky. Moravská Třebová – Přelouč 1:0 (0:0). Branka: Bednář. Pardubičky – Heřmanův Městec 3:2 (1:2). Branky: Valenta, Pospíšil, Krejčí – Trnka, Hlaváč.