Ani jeden ze dvou podzimních suverénů krajského fotbalového přeboru se z první polovinou sezony nerozloučil vítězně. Půlmistrem je celek Horních Ředic, který navýšil svůj náskok na Libišany i přesto, že se v dramatickém okresním derby rozešle s Lázněmi Bohdaneč nakonec smírně. Libišany totiž tahaly za kratší konec v neskutečné přestřelce ve Vysokém Mýtě. Vývoj skóre nepotřebuje další komentář: 0:1, 1:1, 1:2, 2:2 – 5:2 – 5:4 – 6:4 – 6:5. Pátý gól hostů přitom padl v nastaveném čase, Kdo na tohle utkání přišel, ten rozhodne nelitoval. Podzimní dominance celků z Pardubicka korunují Holice, které budou s jistotou přezimovat třetí, a to mohou svoje konto ještě v příštím týdnu navýšit. Což se týká ještě několika dalších mančaftů – do úplnosti schází ještě dohrávky.

Zbývá sehrát (sobota 12. listopadu, 13.30): Litomyšl – Choceň, Lázně Bohdaneč – Holice, Pardubičky – Lanškroun.

1. KOLO: Moravská Třebová – Litomyšl 0:3 (0:3). Branky: Štoudek, Škeřík, Urban. ČK: 1:0 (Spotarenko). Třemošnice – Holice 1:4 (1:1). Branky: Šebek – Václavek 3 (1 z pen.), Vítek. ČK: 1:0 (P. Šindelář). Vysoké Mýto B – Libišany 6:5 (5:2). Branky: Haladei 3, Chadima, Vopršálek, Kabrhel – Fidra, O. Kraják, Šibal, Horyna, Jelínek. Lázně Bohdaneč – Horní Ředice 2:2 (0:0). Branky: Ludvíček, Flekr – Přibyl, Koreček. Lanškroun – Heřmanův Městec 1:0 (0:0). Branka: Krejsar. Svitavy – Česká Třebová 2:0 (1:0). Branky: I. Svoboda, F. Čížek. ČK: 1:0 (Chlup). Pardubičky – Přelouč 3:1 (1:1). Branky: Svatoň, vlastní (Voženílek), Tuťálek – Čada. Moravany – Choceň 3:1 (1:1). Branky: Kosina 2, Knotek – Gronych. ČK: 1:0 (J. Lukas).

I. A třída: Dva se prali a třetí se směje. Jablonné obsadilo špičku

Všech 91 zápasů, které byly na pořadu během podzimní části sezony, je ve druhé nejvyšší krajské soutěži odehráno. A lze bez váhání konstatovat, že podzim skončil triumfem nováčků, kteří v polovině ročníku obsadili kompletní pozice v TOP 3. Že bude na čele přezimovat Jablonné nad Orlicí, na to by v srpnu na startu soutěže nevsadili snad ani ti nejoptimističtější fanoušci tamního fotbalu. Jenže ejhle, osmadvacet bodů nikdo jiný neposbíral a navíc pouhých devět (!) obdržených branek dovedlo tým z Jablonného na první flek. Posunul se na něj v závěrečném kole, když před více než třemi stovkami diváků vítězně zvládl derby v Králíkách, kde znovu učinil z vlastní svatyně nedobytnou pevnost, zatímco před brankou soupeře se dovedl prosadit. A do karet mu nahrál také výsledek z Českých Heřmanic. V případě vítězství by první příčku obsadili domácí, jenže těm se postavil Prosetín a prokázal, že jeho podzimní výkony nebyly náhodné. Do jara půjde s mankem jediného bodu za nečekaným lídrem.

1. KOLO: Letohrad B – Luže 3:4 (1:1). Branky: Štefek, Filip, Procházka – Koukal 2 (1 z pen.), Kolář, Langer. Svitavy B – Tatenice 1:1 (1:0). Branky: Škáva – P. Knápek. České Heřmanice – Prosetín 0:3 (0:1). Branky: Ročňák, Spilko, Marek. ČK: 1:0 (Jirsák). Skuteč – Dolní Újezd 4:1 (2:1). Branky: Horáček 2 (1 z pen.), Čermák, Felkl – Frňka. ČK: 0:1 (Dvořák). Polička – Proseč 1:4 (0:1). Branky: Pavliš – Plosza, vlastní (Zahoran), M. Marek, Romportl. FC Jiskra 2008 – Jablonné nad Orlicí 0:3 (0:1). Branky: Filip 2, Krejsa. Ústí nad Orlicí B – Zámrsk 5:0 (2:0). Branky: Pinkava 3, Bednář, Stejskal.

I. B třída: Opatovice odskočily, Svratouch uhájil těsný náskok

Nečekaně výrazný, pětibodový, je odstup vedoucího mužstva skupiny A před nejbližším pronásledovatel v polovině sezony. A také tady dominoval nováček, půlmistrem jsou Opatovice nad Labem, které zásluhou dvou branek Jakuba Richtera zdárně zvládly derniéru v Hrochově Týnci, zapsali svoje jubilejní desáté vítězství a výrazně tím odskočily konkurenci. Především Slatiňanům, které sice ve Rváčově vedly od první minuty, ale nakonec si neodvezly ani bod, drama totiž domácí Tomáš Bečička krátce před koncem ve prospěch domácích.

SKUPINA A – 1. KOLO: Rváčov – Slatiňany 3:2 (2:2). Branky: Mareš 2, Bečička – Sotona, Slavík z pen. ČK: 1:1 (Novotný – Borovička). Hrochův Týnec – Opatovice nad Labem 0:2 (0:2). Branky: Richter 2. Chvojenec – Řečany nad Labem 2:1 (1:1). Branky: Machatý 2 – Rozsévač. Stolany – Horní Jelení 5:1 (3:0). Branky: Kopecký 3, Meduna 2 – Dědič. Moravany B – Choltice 2:2 (2:1). Branky: Kakrda, vlastní (Barták) – Jirásek, Tiler z pen. ČK: 0:1 (Heblík). Nasavrky – Rosice nad Labem 2:8 (0:3). Branky: Dostál, Čechlovský – Bartoš 2, Pešek, Karela, Růžička, vlastní (Řezníček), Fidler, Kotajny. Přelovice – Rozhovice 2:1 (0:1). Branky: Blažek 2 (1 z pen.) – Mudruňka.

V béčku se pořadí na špici v posledním podzimním dějství nezměnilo, protože favorité nezaváhali. Svratouch dokonal svoji báječnou podzimní jízdu pokořením Jaroměřic díky povedené druhé půlce a zimní přestávku stráví zaslouženě na nejvyšším stupínku. Přeřazení do skupiny B se tomuto celku z Chrudimska náramně vyplatilo! Sloupnice zůstává o pouhý bod zpět, o úspěchu v Semaníně rovněž rozhodla výborně sehraným druhým poločasem.

SKUPINA B – 1. KOLO: Svratouch – Jaroměřice 3:1 (0:0). Branky: Hanskut, Gregor, Kyncl – Švec. Jehnědí – Moravská Třebová 2:0 (0:0). Branky: J. Gregar 2. Žamberk – Kunčina 3:1 (1:1). Branky: Trejtnar 2 (1 z pen.), Franke – Spálenský. Dobříkov – Březová nad Svitavou 3:2 (0:1). Branky: Novotný 2, Karela – Stupka, Hynek. Semanín – Sloupnice 2:4 (1:1). Branky: Křepela, Dvořák – Zachař, Karlík, Kupka, O. Mikulecký. Pomezí – Libchavy 2:1 (1:0). Branky: Mojdl z pen., Lánský – Pavlák. Janov – Lanškroun B 0:0 (0:0).