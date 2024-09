„Po prohře v Letohradu jsme potřebovali doma naplno bodovat. Prosetín je houževnaté mužstvo, ale nám se podařilo kolektivním výkonem získat potřebné vítězství. V utkání se znovu začaly objevovat společné emoce po vyhraném souboji, dobré akci, vstřeleném gólu. To nám v posledních zápasech chybělo,“ kvitoval trenér Petr Zahálka poté, co Jaroslav Vatrala dvěma góly zajistil choceňskému Spartaku skalp Prosetína.

V Česká Třebové panovala v sobotním odpoledni pohoda, domácí přehráli zoufalé Holice v „suchém triku“ a klidně mohli nasázet i více než sedm gólů. „V tomto utkání se projevila momentální forma obou mužstev. Kluci hráli s chutí a po celou dobu kontrolovali jeho průběh,“ liboval si trenér František Dvořák.

Zato Letohrad poprvé na podzim ztratil. „Chtěli jsme tři, ale vzhledem k průběhu bereme i bod,“ netajil se kouč Petr Pražák. „Od začátku nám nechyběla aktivita v útočné fázi, bohužel vyloučení Nágla v 18. minutě překazilo plány. Museli jsme jít do nižšího bloku a soustředit se hlavně na defenzívu. I v oslabení jsme se soupeřem drželi krok a do šancí ho nepouštěli, až těsně před přestávkou dostal před naši odkrytou branku naservírovanou přihrávku Lipavský. Druhá půle byla vyrovnaná bez vážnějších šancí, postupem času jsme se ale tlačili více dopředu, na hřiště nasadili čerstvé síly, posílili útoku a výsledkem byl penaltový faul na Štusáka potrestaný Zbudilem. Hra gradovala, emoce prýštily, ale stav se přes dvě nebezpečná zakončení Kabourka nezměnil,“ ohlédl se letohradský lodivod.

V šesté minutě nastaveného času zachránil Lukáš Benda bod pro béčko Vysokého Mýta v souboji s nováčkem ze Skutče. „Byl to zápas, ve kterém jeden tým vycházel ze zabezpečené obrany a vyrážel k nebezpečným brejkům, a druhé mužstvo se nedokázalo dostat do hry. Proto první poločas skončil jednogólovým náskokem hostů. Druhá půle se odehrála za našeho stálého tlaku a v nastavení jsme se dočkali zaslouženého vyrovnání,“ hodnotil trenér Tomáš Fritsche.

Ústecká rezerva si v Heřmanově Městci vyzkoušela dlouhou „přesilovou hru“ a nebyla to „disciplína“, který by jí seděla. Jedinou branku dal z rychlého výpadu po změně stran domácí Hlaváč, byla to první trefa domácího celku v sezoně a stačila na tři body. „Nás tým propásl ideální příležitost získat další body Ve 20. minutě brankář Branda zahrál po našem brejku rukou za velkým vápnem a byl vyloučen. Tento moment však pohříchu nahrál soupeři, který se zatáhl před pokutové území a tam jsme se nedokázali prosadit. Tento stav trval přes naši snahu prakticky do konce zápasu,“ uvedl ústecký klubový sekretář Jan Skácel.

První výhru podzimu oslavil Lanškroun, v Litomyšli rozhodl o výsledku zlepšeným výkonem ve druhém poločase. „Průměrné utkání jsme měli po většinu času pod kontrolou. Výjimkou byla pouze jediná situace, kdy se soupeř dostal za stavu 0:0 za naši obranu, ale neprostřelil gólmana Fikejse. My jsme do poločasu nejvíce zahrozili trestným kopem Smrkala do břevna. Hned po změně stran domácí brankář pouze vyrazil míč po další standardní situaci rozehrané Smrkalem a Jung pohotově dorážel. Z pokračující převahy jsme přidali pojistku po úniku Ďuriše a utkání dohráli bez chyby, která by soupeře dostala do kontaktu. Naše výhra je zasloužená, ale nepřeceňujeme ji,“ hodnotil trenér Pavel Hrabáček.