„Utkání nelze hodnotit jinak než pozitivně. Vyhrát v Heřmanově Městci se počítá, a navíc rozdílem třídy. Klukům se tento zápas povedl, hráli v pohybu směrem do ofenzívy a zodpovědně směrem do obrany. Výsledek je spravedlivým ukazatelem poměru sil na hřišti,“ chválil trenér Dvořák.

Letohrad to měl v Litomyšli o poznání složitější. Jednak inkasoval jako první a i když ještě do poločasu vývoj obrátil, tak osud střetnutí visel na vlásku až do 90. minuty, kdy Kabourek vynesl definitivní „šach mat“.

„Skvělý začátek nám pokazila naše střelecká nepohoda, kdy jsme špatně řešili hned několik gólových situací. Dalším negativem byla 13. minuta a nepohlídaný dlouhý aut do našeho pokutového území. Nesložili jsme zbraně, byli aktivnější, po tečované střele Hillera z přímého kopu vyrovnali a z pokračující aktivity vytěžili obrat ve skóre, když Hillerovu akci zúročil svým prvním gólem v dresu Letohradu Kyllar. Po změně stran jsme odskočili na 3:1, ale o dvougólový polštář jsme zanedlouho po chybné rozehrávce zase přišli. Potom jsme tápali a báli se o výsledek, až v 90. minutě přišlo uklidnění,“ přiblížil okolnosti třetí letohradské výhry v tomto ročníku trenér Petr Pražák.