I. B TŘÍDA /FOTOGALERIE + VIDEO/ Tak ani dobříkovský strom nevyrostl do nebe! Tím nebem je myšleno odehrání celé podzimní části nejnižší krajské soutěže fotbalistů bez ztráty kytičky. Tým, který většinu svých soupeřů počastoval krutými příděly, v předposledním kole narazil, a to naprosto nečekaně proti Jehnědí, tedy celku ze spodní poloviny tabulky. Nerozhodný výsledek v tomto měření sil je prvořadou senzací, která ovšem nic nezměnila na dominantním postavení lídra tabulky.

Bezbrankový poločas duelu hraného na těžkém terénu naznačil, že to Dobříkov nemusí mít s všeobecně očekávaným dvanáctým vítězstvím zase tak jednoduché. Po hodině hry Matouš Novotný svým 34. gólem (!!) sezony po rohovém kopu přece jenom poslal utkání očekávaným směrem, ale ouha. Tentokrát to bylo z pohledu gólového přísunu od favorita všechno, hosté poměrně rychle vyrovnali zásluhou pohotového Daniela Fišera po velkém zaváhání domácí obrany a Dobříkov ve zbytku zápasu nedokázal na nenadálý vývoj reagovat. Pokud tedy pomineme extempore náhradníka Rychtaříka na střídačkách oceněné červenou kartou, ale to tedy k vítěznému zásahu pomoci opravdu nemohlo. A pak zazněl závěrečný hvizd, hosté se radovali z něčeho, co na podzim zatím nikdo nedokázal, a Dobříkovští si mohli říci jenom to okřídlené: Nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali…

Co dalšího nabídlo předposlední dějství podzimu v I. B třídě? Tak například dramatický a v závěru hodně vypjatý souboj v Kunčině. V 77. minutě zvyšoval svým druhým gólem Širůček vedení domácích na 3:1, což se však Semanínským vůbec nelíbilo, protože před gólovou akcí viděli nedovolený zákrok soupeře. Odpískán nebyl, takže si svoji frustraci nenechali pro sebe, důsledkem čehož byly čtyři žluté a pro zdravotníka Dvořáka za urážku rozhodčího červená karta. Hosté potom proměněným pokutovým kopem vykřesali naději, ale těsný náskok kunčinský tým přece jen uhájil.

Hodně těsno je ve spodní poloviny tabulky a po výsledcích tohoto kola snad ještě těsněji. Postaraly se o to především v poslední době hodně bezkrevné Jaroměřice, které však v okresním derby v Pomezí nečekaně obživly. Soupeře, který v minulých týdnech pečlivě sbíral body, přehrály přesvědčivým třígólovým rozdílem, když se konečně pořádně prosadil kanonýr Daniel Švec.

Na chvost tabulky se propadl bysterský Sokol, který v České Třebové nepůsobil herně marným dojmem, ale domácí byli v souboji dvou nováčků krajské soutěže (a jarních přeborníků svých okresů) aktivnějším a nebezpečnějších týmem, což ve druhém poločase dvakrát vyjádřili gólově a vyrovnané střetnutí strhli na svoji stranu. Bystrému dělá v tabulkovém podpalu společnost Sloupnice, ani ona přitom v Lanškrouně nebyla tamní rezervě odevzdaným protivníkem, ovšem bez gólů se na slušný výsledek může těžko pomýšlet a v tomto duelu zakončovali přesně jenom domácí fotbalisté.

Forma ve druhé polovině podzimu úplně odešla moravskotřebovskému béčku, které bylo zkraje sezony „štikou“ soutěže, ale aktuálně zapsalo pátou porážku v řadě. A ta na domácím trávníku proti Tatenici byla tedy pořádně „mastná“. Hlavní rozdíl mezi soupeři byl v produktivitě, dobře hrajícím hostům to tam zkrátka padalo a prakticky po hodině hry bylo o osudu tohoto souboje jasno.

Nejjednoznačnější výsledek kola se zrodil v Březové nad Svitavou a jeho podoba je také poněkud šokující. Kdo si teď vzpomene, že domácí nad Janovem vedli a ještě v poločase bylo skóre zápasu smírné? Po změně stran totiž přišel dokonalý janovský uragán, který bezmocného soupeře doslova smetl z cesty, především úderné duo Boháček – Heger si otevřelo střelnici a z březovské sítě se nakonec lovil půltucet míčů.