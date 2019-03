Letohrad - Svitavy 1:0

Čtvrt hodiny před koncem rozhodl zápas plný nepřesností domácí středopolař Chládek. Že by se šance nerodily, se říci nedá, ale v zakončení to oběma týmům na úvod jara drhlo. Svitavští mohli jít do vedení hned po několika sekundách, jenže v první vyložené šanci selhal Horák. Svou první možnost pak nezužitkoval ani letohradský kanonýr Kabourek. Když se neprosadili z velmi dobré pozice další hráč hostí a na druhé straně Hiller, skóre zůstalo do konce poločasu bez branek. Nikterak pohledný fotbal hrstku diváků ze sedadel rozhodně nezvedal a dalo se očekávat, že rozhodne jediný gól. O ten se postaral čtvrt hodiny před koncem mladý Chládek, když proměnil pokutový kop. Těsnou výhru Letohrad uhájil, i když hosté byli po hlavičce do tyče blízko vyrovnání.

Fakta – branka: 74. Chládek z pen. Rozhodčí: Štěpánek (Chrudim). ŽK: 1:3. Diváci: 130. Poločas: 0:0. Letohrad: Martinovský – P. Štěpán, Macek, Kail, J. Štěpán (81. Hynek) – Trnka, Chládek, Smíšek (67. Lorenc), Hiller (77. Filip) – Čada (84. Pokorný) – Kabourek. Svitavy: Jílek – J. Novák, Czehowský, F. Čížek, Vacek – Horák (63. D. Juřík), Ehrenberger (61. Svoboda), Drašar, Chlup, Bartoš – Leinweber.

Luže - Lanškroun 0:6

Skvělý počin na úvod jara. Je vidět, že když lanškrounský střelec František Ptáček nasázel v přípravném utkání čtyři góly Kostelci nad Orlicí, nešlo o náhodu. Varování nebrali tolik vážně v Luži a draze za to zaplatili. Poprvé se kanonýr prosadil ve 20. minutě a otevřel si s obranou domácích hru kočky s myší. Zanedlouho přidal druhý gól a na čistý hattrick mu stačilo osm minut, neboť se nemýlil ani z pokutového kopu. Lanškroun korunoval velmi povedený poločas minutu před jeho vypršením. Jak jinak, opět u toho byl Ptáček. Lanškroun si podobně suverénně počínal i po změně stran a Luži zazpíval kanár. Co navíc trenéra domácího celku nepotěší, že si jeho svěřenci nedali na Ptáčka pozor. Naservíroval jim totiž pátý i šestý gól a postaral se o jeden z hlavních momentů, které budou symbolizovat tuto sezonu. Lanškroun vstoupil do druhé poloviny soutěže ve velkém stylu a na dálku poslal svým dalším soupeřům jasný vzkaz. V příštím kole se na svém hřišti potká s Chocní.

Fakta – branky: 20., 25. 28. z pen., 40., 75. a 79. Ptáček. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 6:1. Diváci: 100. Poločas: 0:4. Luže: Janoušek – Lacman, Mocanu, Naď, L. Richter (35. Kapitola) – Malinský, Holub, Shejbal, Klenor – Kroutil, Koukal (16. J. Richter). Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček, Karlík, Popelář, Kolomý – Savych (63. Marek), Krejsar, Skalický, Doležal – Sita (75. Stasiowski), Ptáček (84. Komínek).

Třemošnice - Česká Třebová 2:3

Mužstva si ještě před začátkem soutěže vyměnila pořadatelství, tudíž se nyní hrálo v České Třebové, ale dle oficiálního zápisu jsou Třebovští vedení jako hosté. Třebovští měli dobrý vstup do utkání a během první půlhodiny zatlačili svého soupeře do defenzivy. Že na ukazateli skóre svítilo jen 1:0 pro „domácí“ bylo pro Třemošnici štěstím, protože hned v páté minutě zachránil svůj tým Oswald u šance Grepla. O chvíli později nikdo nedosáhl na jeho pěkný centr. Ve výhodné pozici minul branku Rataj a ani Ezr hlavou skóre nezměnil. Podařilo se to v 26. minutě, kdy Müller ideálně vysunul Stolína, jenž poslal Třebovou do vedení. Po obdržené brance se „hosté“ vzpamatovali a Rataj na brankové čáře musel zastoupit novice v brance Hubálka. Pět minut před pauzou podnikl rychlou akci Hejcman, s centrem z jeho kopačky si pak poradil Král a bylo srovnáno. Po přestávce předvedli Třebovští nejpohlednější akci zápasu a Stolín po ní uklízel z dorážky do prázdné branky. Jenže po hodině hry si obrana vybrala slabší chvilku a Král druhým gólem vyrovnal. Vítězství přece jen Třebovští utrhli, když se šikovně v 74. minutě otočil Ezr.

Fakta – branky: 40. a 60. Král – 27. a 47. Stolín, 74. Ezr. Rozhodčí: Poláček (Chrudim). ŽK: 2:1. Diváci: 55. Poločas: 1:1. Třemošnice: Oswald – Jelínek (84. Mejtský), Culek, O. Vančura, Hromádka – D. Forman, J. Vančura, M. Šindelář, T. Forman (67. P. Šindelář) – Hejcman (77. Šmídl), Král. Česká Třebová: Hubálek – Klumpar, Krystl, Rataj, Gregor – Müller (88. Křepela), Roušar – Sejkora, Ezr (82. Rufer), Grepl – Stolín (78. Novotný). Hráno v České Třebové.

Choceň - Žamberk 0:0 pen. 3:4

Vytrvalý déšť proměnil choceňskou „umělku“ ve vodní brouzdaliště a pohyb na ní byl složitý. Ve hře obou mančaftů byla spousta nepřesností a šance prakticky k vidění nebyly. Utkání dospělo za bezbrankového stavu k penaltovému rozstřelu. Ve čtvrté sérii vytáhl žamberský gólman Ikizgül střelu Vondry, jenže hned vzápětí si stejně vedl i choceňský Simon při pokusu Jírů. Poté ovšem neproměnil další domácí exekutor a nabídnutou možnost odvést si druhý bod už hosté neodmítli. Dva body jsou pro Žamberk velmi cenné v boji o záchranu a povzbuzením před příštím mačem, kdy hostí v derby sousední Letohrad.

Fakta – rozhodčí: Lukes (Lanškroun). ŽK: 1:2. Diváci: 70. Poločas: 0:0. Choceň: Simon – Eisner, Coufal, Krejza, Lebeda – Baborák (46. Klofanda), Sršeň (24. Matějka), Zahálka, Vondra – Rozlívka, Fikejz. Žamberk: Ikizgül – T. Kotyza, Vaňous, Rudolecký, Trejtnar – Skoták (72. Chládek), Jírů, Franke, Ďuriš (89. Kos) – Huška (46. Janata, 81. Molnár), Pavelka (85. Cvik).