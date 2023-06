I. A TŘÍDA: Byla to asi nejnapínavější „detektivka“ z celého závěrečného kola mistrovského fotbalu v Pardubickém kraji. K Tatenici, jejíž sestupový osud byl zpečetěn v předstihu, se musel na cestě do nižší soutěže nedobrovolně přidat ještě jeden ze čtveřice ohrožených celků. Reálných scénářů bylo několik, nejrůznějších spekulací rovněž, výsledek je však jediný. Druhým sestupujícím je celek z Luže poté, co od letohradské rezervy inkasoval na domácím trávníku devět gólů.

SK Polička vs. SK Zámrsk. | Foto: Deník/Radek Halva

Právě k letohradskému béčku a jeho přístupu k duelu v Luži se upínaly naděje těch, kdož potřebovali kromě vlastního úspěchu ještě přízeň dalších výsledků, v první řadě tedy Dolního Újezdu. A Letohrad vyrukoval pod Košumberkem ve složení skutečně silném s několika divizními „plejery“ na čele s elitním kanonýrem republikové soutěže Tomášem Kabourkem. Poločasové skóre 1:3 také naznačovalo převahu hostů, jenže pozor, domácí vletěli do do druhé části hry ve velkém stylu a během tří minut (!) bylo zásluhou střelce Fejla vyrovnáno 3:3. Takže obrat? Nikoli, hned vzápětí poslal zmíněný Kabourek (nakonec dal v zápase pět gólů) Letohrad znovu do vedení, které proti stále více riskujícímu soupeři postupně narůstalo a domácí už věděli, že jejich existence v I. A třídě se chýlí ke konci a k loňskému sestupu z krajského přeboru „přilepí“ hned o rok později další pád.

FOTOGALERIE: Boj do poslední vteřiny a na jeho konci českotřebovská radost

I když se zápasy všech čtyř ohrožených týmů hrály ve stejný čas, tak informace pochopitelně po regionu běžely a jakmile začalo růst letohradské vedení, mohli si na jiných místech zhluboka vydechnout.

V první řadě ve zmíněném Dolním Újezdu, který nasypal Skutči po výborném výkonu celého mužstva pět gólů do poločasu a potom mohl jenom čekat na zprávy, protože jako jediný neměl záchranu ve svých rukách. Ty, které přišly, byly k jeho štěstí příznivé a nepovedené jaro vzalo dobrý konec v podobě záchrany. Ale bylo to tedy s nervy napnutými k prasknutí a s odřenýma ušima…

Další hluboké „uff“ zaznělo z úst poličských fotbalových příznivců, tým SK se podruhé za sebou zachránil v posledním kole I. A třídy. A zařídil si to sám, neohlížel se nalevo ani napravo a vítězství v Proseči mu dalo jistotu. Zdánlivá nevýhoda těžkého losu a zápasu na hřišti vítěze soutěže se proměnila ve výhodu, neboť Proseč od chvíle, kdy si zajistila prvenství, prohrála dva zápasy při celkovém skóre 2:12. Neznamená to však, že byl duel snadno odevzdala.

„Měl jsem dopředu dáno, že je to moje poslední sezona, kdy jsem trenérem mužů, a sám jsem si řekl, že prostě nemůžu skončit sestupem, protože se mi to za celou kariéru nikdy s dospělými nestalo. Bylo to hrozné vypětí, ale musím říci, že kdybychom hráli tak jako v neděli v Proseči, zbavili bychom se existenčních problémů před několik týdny. Vím, že Proseč hrála s vědomím, že je s jistotou první, ale my jsme podali hlavně v prvním poločase výkon, který bych označil jako možná nejlepší na jaře. Ve druhém jsme měli i trochu štěstí při některých závarech v naší šestnáctce, ale celkově jsme si vítězství stoprocentně zasloužili. Nebylo dílem náhody, ale kvalitní práce celého týmu a to měl opravdu naplnilo radostí,“ uvedl trenér Poličky Roman Kysilko.

Povedená rozlučka Vysokého Mýta v Chocni. Dařilo se rovněž Lanškrounu

Třetí hluboký výdech se dral z hrdel fanoušků FC Jiskra 2008. Tamní celek nastupoval do derby v Jablonném nad Orlicí také s potřebou uhrát bod jistoty, ovšem k němu byl na hony vzdálen. Domácí fotbalisté si totiž před bezmála pěti stovkami přihlížejících (!) vzpomněli na svoje nejlepší výkony v tomto ročníku a soupeři nedali v této prestižní bitvě sebemenší naději. Pouze proměněné pokutové kopy držely hosty jakž takž ve hře, ale na rozjetého soupeře to bylo málo. Jablonné si tímto parádním představením zajistilo konečné třetí místo v tabulce, zatímco hráči FC Jiskra 2008 museli na dálku děkovat Letohradu ze všech ohrožených nejvíce. Ale v I. A třídě zůstávají.

Podobně jako ústeckoorlické béčko, které na rozdíl od konkurence už „nemuselo“, což mělo za následek, že si do Zámrsku dojelo pro půltucet, přestože hrálo skoro hodinu v deseti po vyloučení domácího Nováka. Zámrsk má za sebou velmi dobré jaro a tímto výsledkem se posunul na čtvrtou příčku před České Heřmanice. Ty v posledních dvou minutách dvěma góly zachránily remízu v Prosetíně, ale domácím tím radost z konečného druhého místa v I. A třídě nesebraly.

14. KOLO: Zámrsk – Ústí nad Orlicí B 6:0 (4:0). Branky: Rožek 3, Koudelka, Dvořák, Jiráský. Tatenice – Svitavy B 3:5 (2:0). Branky: Totušek, D. Tareš, Rotter – D. Juřík 3 (1 z pen.), Dürr, Válek. Prosetín – České Heřmanice 2:2 (2:0). Branky: Tichý, Filipi – Bárta, Vrána. Jablonné nad Orlicí – FC Jiskra 2008 7:3 (4:1). Branky: Václavek 2, Krejza 2, Kyllar, Tomeš, Špaček – Dvorský z pen., Matoulek z pen., T. Vyšohlíd. Dolní Újezd – Skuteč 5:2 (5:0). Branky: Mandlík 2, Nádvorník, Frňka z pen., Drahoš – Steklý, Novotný. Proseč – Polička 0:3 (0:2). Branky: Šmída 2, Vondra. Luže – Letohrad B 4:9 (1:3). Branky: Fejl 3 (1 z pen.), Koukal z pen. – Kabourek 5, Šplíchal 2, Netolický, Veselý.