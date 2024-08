KRAJSKÝ PŘEBOR /FOTOGALERIE/ Start okresních zástupců do nového ročníku nejvyšší krajské fotbalové soutěže lze hodnotit jako nadmíru vydařený. Výhry pro Choceň, Českou Třebovou, Letohrad a Vysoké Mýto, remízy Lanškrouna a Ústí nad Orlicí, to je bilance, kterou by si fanoušci nechali líbit co nejčastěji. Ne všude se bodové zisky pro Orlicko rodily úplně snadno, ale každý z nich má svoji hodnotu.

Letohrad se po nepovedené divizní sezoně korunované sestupem vrátil do krajských vod těsnou výhrou v Pardubičkách, o které rozhodl v nástupu do druhého poločasu kanonýr Tomáš Kabourek. „Vyrovnané utkání se spravedlivým výsledkem. Domácí mají velkou útočnou sílu, kterou jsme ale dokázali eliminovat a prakticky je nepustili do vyložené šance. Udeřili jsme začátkem druhé půle rychlým protiútokem po zisku míče na půlící čáře. Postupem času se soupeř musel tlačit více dopředu a my čekali na další příležitosti. Ty přišly, ale bohužel jsme je nevyužili. Jsme rádi za cenné tři body,“ radoval se trenér Petr Pražák, jenž zažil úspěšnou premiéru na letohradské lavičce.

Rušný fotbal byl k vidění před početnou diváckou kulisou v Lanškrouně. „Byli jsme si vědomi kvalit posíleného soupeře a v prvním poločase jsme tahali za kratší konec. Ještě, než jsme poprvé inkasovali, měli hosté dvě obrovské příležitosti, kdy nás zachraňoval gólman. Neustále jsme prohrávali osobní souboje, přesto se nám povedlo vyrovnat. Jenže místo uklidnění přišel před přestávkou naprostý kolaps, kdy jsme nechali hosty po dvou šatnářích odskočit na 1:3. Nechtěli jsme se s tímto vývojem smířit, po přestávce jsme zvýšili úsilí, byli odvážnější a důraznější. Nechtělo nám tam nic spadnout, ale nakonec to vyšlo dvakrát během minuty, vyrovnání zařídil mladík Macháček po chvilce pobytu na hřišti. Aktivní jsme byli až do konce, hosté ztratili půdu pod nohama, doplatili na to dvěma červenými kartami, ale vítězný gól jsme nedali. Remízu nicméně bezu jako spravedlivou, každý z poločasů patřil jednomu ze soupeřů,“ hodnotil trenér Pavel Hrabáček.

Až nečekaně jasně vyznělo pro domácí tým utkání ve Vysokém Mýtě, odkud si Heřmanův Městec odvezl „pětku“. Hlavní zásluhu na tom měl neudržitelný Filip Kužma, autor čtyř branek. „K prvnímu mistrovskému utkání jsme nastoupili s pěti nováčky se prezentovali důraznou hrou a několikrát zahrozili centry do vápna, s nimiž si však obrana v čele s brankářem Loukotou poradila. Ve 38. minutě po pěkné kombinaci Mokrejše a Špačka zakončil gólovou ranou k tyči Kužma a poločas jsme uzavřeli pěknou kombinační akcí po stejné ose, nádherný centr uklidil do branky Špaček. Druhou půli mírným tlakem soupeře, který zlomil nádhernou střelou z pětadvaceti metrů Kužma. Tentýž hráč zakončil individuální akci o pět minut později další brankou, potom neproměnil Mokrejš pokutový kop a svůj výtečný výkon ještě podtrhl Kužma svojí čtvrtou trefou. Poděkování patří všem hráčům na hřišti, zvlášť nováčkům, kteří zvládli první utkání mezi dospělými na výbornou,“ byl spokojen trenér Tomáš Fritsche.

Od českotřebovského celku se v sezoně čekají velké věci a v Přelouči začal výsledkově úspěšně. Vítězství dosažené hlavně díky dvěma zásahům v prvním poločase se cení, byť herně to drhlo. „Těžké utkání s dobrým koncem. Výhra se vůbec nerodila lehce, domácí byli zejména ve druhé půli živějším týmem se snahou zvrátit výsledek. My jsme bohužel vypadli absolutně z role a byli rádi, že jsme kontaktní branku obdrželi až v nastaveném čase. Po nepříliš povedeném výkonu jsme i tak brali tři body,“ oddechl si trenér František Dvořák.

Ústecké béčko si z premiérového vystoupení v krajském přeboru v Litomyšli odvezlo bod za remízu. Zisk, nebo ztráta? Podle průběhu utkání spíše to druhé, protože hosté měli proti soupeři, jehož kádr prošel v létě doslova průvanem, ze hry zřetelně více. Na druhou stranu však dvakrát dotahovali ztrátu, takže ziskem bodu museli vzít zavděk. „Premiéra béčka v nejvyšší krajské soutěži skončila nerozhodným výsledkem. To je obvykle úspěch, v tomto utkání je to však málo, náš mladý tým domácím bod doslova daroval. Remíza průběhu hry sice neodpovídá, ale platí,“ uvedl klubový sekretář Jan Skácel.

Zbývá ještě zmínit úspěšný start choceňského Spartaku. Dlouho to vypadalo, že cesta ke třem bodům bude prostá podstatnějších překážek, v 55. minutě zvyšoval Martin Fikejz proměněným pokutovým kopem na 3:0. Jenže komplikaci následně nastaly, soupeř z Holic rychle snížil, šest minut před koncem se dokonce dostal na kontakt a rázem z toho byly nervy. Nakonec ale netušené drama vzalo pro domácí dobrý konec a sezonu odpálili vítězně.