Efektivita, bojovnost, touha. A díky tomu i výhra pro vysokomýtské béčko

Plus šest, mínus šest. Jako z jiné planety. Lanškrounské béčko zatím zanechává v sezoně velmi rozporuplný dojem. Divák, který navštívil jeho domácí utkání před čtrnácti dny a teď, musel mít zákonitý pocit, že vůbec neví, na co se to kouká. Připomeňme, že 3. září dostal od Sloupnice naloženo 0:6. E ejhle, utekly dva týdny a na ukazateli skóre svítila stejná čísla, jen tentokrát ve prospěch domácích a v pozici otloukánka se ocitl soupeř z Kunčiny. A to doslova, neboť jeho gólman Hensl zalovil v síti hned po první lanškrounské útočné akci. Chvíli nato následoval vlastenec a hosté se, jak se lidově říká, vezli. Ve 24. minutě zvyšoval Marek na 5:0 a o tom, komu připadnou tři body, nebylo pochyb. Kunčina se trojitým střídáním v poločase pokusila pohromu přibrzdit, půltucet přesto v závěru padl a rezerva si zlepšila náladu.

Naděje pro jednoho, prohloubení krize pro druhého. Celky Pomezí a Jaroměřic nevstoupily do sezony dobře, hosté byli dokonce bez bodu, takže od vzájemného duelu oba čekaly, že otočí kormidlem svých dosud nemastných a neslaných výkonů. Povedlo se to malohanáckému výběru a nutno dodat, že zaslouženě, protože byl aktivnější, nebezpečnější a hlavně produktivnější než Pomezí. Je pravda, že dvě ze tří branek daly Jaroměřice v poslední desetiminutovce, když šli domácí do rizika, jenže ti ani do té doby nepředváděli nic, co by se jejich příznivcům líbilo, a o vyložených šancích v jejich podání prakticky nemohlo být řeči.

Ústecké béčko naznačilo svoje možnosti a nasázelo sedm gólů

Oproti všem předpokladům. Osmačtyřicetiletý Martin Kučera a padesátiletý Martin Aberle spolu před lety oblékali svitavský dres. V roce 2022 se setkali na trávníku jako soupeři, první jmenovaný v březovských barvách, druhý v moravskotřebovském béčku. A byl to právě Aberle, kdo se mohl se svými spoluhráči radovat z výhry, k níž navíc přispěl jedním vstřeleným gólem. Přitom kdyby se na toto okresní derby vypisovaly sázkové kurzy, nepochybně by byli zřejmými favority Březovští. Jenže teorie je jedna věc a realita na hřišti často jiná. A tentokrát byla taková, že domácím zápas vůbec nesedl, zato rezerva se rozehrála ke svému nejlepšímu podzimnímu výkonu. A výsledkem tak bylo mírně šokující skóre 0:4.

Hattrick svému autorovi zhořkl. Dát tři góly, to se vždy ve fotbale cení, a to na jakékoli úrovni. I v krajské I. B třídě, takže janovský Vladimír Knap si za tento počin v duelu nováčků skupiny B proti Jehnědí zasloužil potlesk. Jenže… Když ani takový výkon nepomůže k bodovému zisku, je dojem poněkud „kyselý“. Domácí doplatili na mizerný start do zápasu, ve 23. minutě prohrávali o tři góly. Zejména Knapovou zásluhou se vrátili do utkání a čtvrt hodiny před koncem ještě snižovali na 3:4, ale nic více přes veškerou usilovnou snahu už nestihli.

Hubená výhra pro Vysoké Mýto. Letohrad nabídl soupeři vedení velmi lacino

Pokračování v krasojízdě. Žamberk ve svém pátém vystoupení popáté vyhrál (odložené utkání v Jehnědí má k dobru). V Semaníně měl k úspěchu hodně klopotnou cestu a vypadalo to, že se okresní rivalové rozejdou smírně. Ale v 89. minutě se po centru do šestnáctky prosadil svým důrazem Franke a rozhodl o tříbodovém zisku pro svůj tým. A takové vydřené výhry se budou v konečném účtování náramně hodit, vždyť připomeňme, že Žamberk zvítězill potřetí rozdílem jediné branky. I díky tomu na kontě jeho porážek stále svítí nula a může nadále směle pomýšlet na útok na samotné čelo tabulky.

Mistrovický „šach mat“ proti Srubům přišel v závěru a odměnou je posun do čela

Střelecká pohoda se vytratila. Dobříkovští fotbalisté se jaksi zadrhli. Jakoby by osmigólovým přídělem do sítě Kunčiny vyčerpali svůj gólový rezervoár a v dalších dvou střetnutích nenašli cestu do sítě soupeře ani jednou. A v domácím prostředí to pochopitelně mrzí dvojnásob, protože Svratouch rozhodně nebyl soupeřem, jenž by z jejich stadionu nutně musel vozit všechny body. Problém pro domácí však nastal poté, co inkasovali po třech minutách hry. Hosté se potom zatáhli, vycházeli z důsledné defenzivy a vyráželi do rychlých brejků, zatímco domácí marně hledali způsob, jak se do jejich obrany dostat. A když po hodině hry celku z Chrudimska jeden z kontrů vyšel, nenašli už hráči Dobříkova odpověď.

SKUPINA B – 7. KOLO: Březová nad Svitavou – Moravská Třebová 0:4 (0:2). Branky: Aberle, Bambušek, Mikšánek, J. Štaffa. Lanškroun B – Kunčina 6:0 (5:0). Branky: Marek 2, Ďuriš, Savych, vlastní (Zeman), Komínek z pen. Janov – Jehnědí 3:4 (1:3). Branky: Knap 3 (1 z pen.) – Vondra 2, Gregar 2. Semanín – Žamberk 1:2 (1:1). Branky: Votřel – Cvik, Franke. Dobříkov – Svratouch 0:2 (0:1). Branky: Pavlík, Netolický. Pomezí – Jaroměřice 0:3 (0:1). Branky: Doležel, Švec, Hrbata. Sloupnice – Libchavy 3:0 (1:0). Branky: Zachař z pen., Dočkal, M. Mikulecký. ČK: 0:1 (Boštík).