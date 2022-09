Přenechat iniciativu soupeři, to se nevyplatilo. V Lanškrouně to teď dobře vědí

V dobrých výkonech pokračuje i další nováček z Jablonného nad Orlicí, který svoji šňůru neporazitelnosti natáhl remízou 1:1 v očekávaném souboji v Prosetíně před bezmála dvěma stovkami diváků. A to je výsledek s vysokou hodnotu, vždyť domácí byli před tímto utkáním stoprocentní. O to, že už nejsou, se zasloužil jednak kapitán Kyllar, který svojí brankou reagoval na rychlé vedení soupeře. A potom také zodpovědná a spolehlivá defenzivní práce hostů, kteří dohráli posledních dvacet minut bez vyloučeného Fogla.

Dvakrát červený Letohrad utržil příděl. Od lídra schytal krutou sedmičku

První vítězství v sezoně připisuje FC Jiskra 2008. Velmi zajímavý průběh mělo její utkání v Poličce. Těžko říci, jak by se vyvíjelo, kdyby domácí vytěžili ze své počáteční aktivity něco více než dvakrát nastřelenou brankovou konstrukci. Takhle si naopak dvougólový náskok vypracovali hosté, ale v rozmezí 75. a 80. minuty je postihl krátkodobý výpadek, čehož soupeř využil k rychlému vyrovnání. Zdálo by se tedy, že karty do koncovky jsou rozdány ve prospěch Poličky, ale celek z Králík a Červené Vody se nenechal rozhodit. Byl to totiž Ježek, kdo těsně před koncem udeřil Poličce ze standardní situace dokonalé K.O. Jeho trefa měla tříbodovou cenu!

V tomto kole se na krajských trávnících spustily dva gólové uragány. Jednak v Dolním Újezdu, kde domácí smetli bezmocnou Luži 9:1, O druhý se postarali fotbalisté Zámrsku, kteří sedmi trefami v dalším souboji v rámci orlického regionu suverénně přejeli tatenické soupeře.

Mistrovice došly pro vítězství v deseti mužích. Dolní Dobrouč nadělila půltucet

Bojovný rušný fotbal byl k vidění na podmáčeném trávníku v Ústí nad Orlicí, kde domácí rezerva usilovala o první podzimní vítězství proti kvalitnímu nováčkovi ze Skutče. A byla k němu velmi blízko, chyběly tři minuty. Do vedení ji poslal po nádherné přihrávce od Petschera Pinkava, který dostal ideální míč za obranu, postupoval sám na branku, obešel gólmana a do prázdné svatyně pohodlně skóroval. Těsný náskok se však domácím nepovedlo pojistit, naopak v úplném závěru po sérii zaváhání ve vlastní šestnáctce přišla penalta a hostující Cach vyrovnal. Zlepšený výkon béčka však skýtá naději do dalších kol, že se podaří brzy výrazněji pohnout se stavem bodového konta.

Ani na třetí pokus se Nejzbach bodů nedočkal. Tentokrát padl v Liberci

6. KOLO: Dolní Újezd – Luže 9:1 (4:1). Branky: Štarman 3 (1 z pen.), Rejman, Hubinka, P. Frank, Frňka, L. Jireček, Drahoš – Veis z pen. Zámrsk – Tatenice 7:0 (4:0). Branky: Rožek 3, Koudelka, Novák, Semerád, Csernyanszký. Ústí nad Orlicí B – Skuteč 1:1 (0:0). Branky: Pinkava – Cach z pen. Proseč – Svitavy B 5:2 (0:0). Branky: J. Marek, Mareš, Klíma, Sodomka, Zelenka – Ryšavý, Škáva. Prosetín – Jablonné nad Orlicí 1:1 (1:1). Branky: Šafránek – Kyllar. ČK: 0:1 (Fogl). České Heřmanice – Letohrad B 4:1 (2:0). Branky: P. Chleboun, J. Chleboun, Ostřížek, Kučera – Kadlec. Polička – FC Jiskra 2008 2:3 (0:1). Branky: T. Švec, Navrátil – Pasker, Šmolík, Ježek.