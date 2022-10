Hlavní rozdíl byl v efektivitě. Hosté do poločasu dvě ze svých možností využili, domácí střelecké pokusy cíl nenalézaly. To se povedlo až po změně stran Drahošovi a vyrovnání viselo ve vzduchu. Jenže v době vrcholícího náporu domácí špatně rozehráli roh, soupeř přešel do bleskového výpadu, daleko mimo vápno vyběhnuvší gólman Váně sice ukopl balon od kopačky Macha, ale přímo k Jirsákovi a ten ho ještě z vlastní poloviny hřiště nasměroval do opuštěné svatyně. Vzápětí přidali hosté čtvrtý gól z penalty a bylo vymalováno.