Všechny cesty vedou obvykle do Říma. Ve středu 8. června však všechny cesty, alespoň ty fotbalové, povedou do Kameniček. Obec nedaleko Hlinska, kterou proslavili především výtvarní umělci, mimo jiné zde působil slavný český impresionista Antonín Slavíček, přivítá fotbalovou smetánku Pardubického kraje.

Stadion zdejšího FK byl vybrán jako dějiště finálového utkání Poháru hejtmana.

Střetnutí to bude rozhodně zajímavé. Hráči TJ Svitavy, aktuálně čtvrtý celek krajského přeboru, vyzvou FC Libišany, tedy jistého vítěze I. A třídy.

O motivaci v téhle bitvě určitě nouze nebude. Jak ostatně prohlásil vedoucí svitavského mužstva Oldřich Palla: „Ono je hezké být v mistrovské soutěži druhý, třetí nebo čtvrtý. Ale získat do svého držení pohár, mít trofej, to je něco, co bude navždy zaznamenáno.“

Jeho tým odehrál o víkendu derby „na krev“ s Moravskou Třebovou, zatímco Libišany mají za sebou mnohem jednodušší zápas a i to může sehrát svoji roli. „V poklidném tempu se nám podařilo pošetřit síly na finále poháru,“ glosoval suverénní vítězství nad Žamberkem libišanský trenér Petr Šmeral.

K řízení dnešního pohárového vrcholu byli povoláni nejzkušenější rozhodčí, jaké má Pardubický krajský fotbalový svaz k dispozici: s píšťalkou finále povede Oldřich Bleša a pomohou mu asistenti Jiří Lukášek a Jan Vojta.

Kudy vedla cesta do finále

TJ Svitavy

Bystré 5:0 (branky Svitav: Svoboda 2, Brůna, Brázda, Juřík)

Litomyšl 4:1 (Juřík, Chlup, Svoboda, Válek)

Moravská Třebová 0:0, pen. 5:4

FC Libišany

Slatiňany 4:2 (branky Libišan: Chmelík 2, Bukač, vlastní)

České Heřmanice 6:3 (L. Kraják 2, O. Kraják 2, Chmelík, Jošt)

Choceň 7:0 (O. Kraják 4, L. Kraják 2, Chmelík)

Finále mužů nebude jediným tahákem fotbalového dne v Kameničkách. Od 14.30 si o Pohár předsedy Pardubického KFS zahrají starší žáci. Favorizovanému celku FK Česká Třebová se pokusí zkřížit plány Spartak Slatiňany.