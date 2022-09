„Ještě před zápasem jsem si říkal, že to bude hrozné. A to z důvodu naší účasti, tedy spíše neúčasti, ze které vyplynulo, že máme jednoho hráče na střídání. Po příjezdu do Lanškrouna jsme se však jako tým vyhecovali, řekli si pár chytrých rad a šli do utkání vyhrát za každou cenu,“ ohlédl se za duelem na půdě béčka ONDŘEJ MIKULECKÝ . „Z individuálního hlediska jsem samozřejmě velice spokojený. Vstřelit pět branek je něco neskutečného a hlavně to pomohlo týmu k výhře a zisku tří bodů. Budu se snažit, aby to takhle pokračovalo i nadále,“ varuje mladý fotbalista dopředu budoucí soupeře.

„Moje gólové hody začaly po čtvrthodině hry, kdy mi to nacentroval spoluhráč Tomáš Karlík a já míč doklepl špičkou gólmanovi k tyči. Potom se mi podařilo dostat protihráče pod tlak, takže mi zasáhl balónem pravou nohu, mohl jsem běžet sám na branku, zakončil a byl z toho druhý gól. Ve 35. minutě jsem dostal nahrávku od Martina Mikuleckého a stačilo pouze naznačit a zakončovat do prázdné. A ve druhém poločase to byly podobné góly,“ popsal Mikulecký svůj gólový festival a nezapomněl ocenit dobrou práci svých spoluhráčů.

Ondřej Mikulecký si zahrál v minulé sezoně ve Vysokém Mýtě dorosteneckou divizi a v této republikové soutěži dal deset gólů, takže střelecké vlohy rozhodně má a měl by je prodat i mezi dospělými. „Je to samozřejmě krásný pocit dát pět gólů za jeden zápas a vidět tým i fanoušky, jak jsou nadšení. Ale hlavně jsou to krásné tři body do tabulky. V mé dosavadní kariéře nebyl problém dát gól a pokud se zařadilo, tak i hattrick, ale opravdu se více cení týmová práce a body,“ zdůrazňuje kanonýr.

Ve svém mladém věku a vlastně pořád na počátku dospělé fotbalové kariéry rád zaloví v paměti a připomene svoje nejpovedenější momenty. „Ještě před odchodem do SK Vysoké Mýto jsem jel na svůj poslední zápas za Sloupnici do Kunčiny, kde jsem dal gól, přidal asistenci a byl rád, že jsem klukům pomohl k vítězství. Poté jsem přestoupil do Vysokého Mýta a můj nejlepší zápas tam byl v září minulého roku proti MFK Trutnov, kdy jsem vstřelil dvě branky a vyhráli jsme 3:1. To jsou věci, na jaké se nezapomíná,“ uvedl Ondřej Mikulecký, aktuálně nejlepší střelec skupiny B I. B třídy.

Nejenom on, ale celý sloupnický tým zatím pálí ostrými, ve čtyřech kolech nasázel sedmnáct gólů, což je úžasné číslo. „Náš tým, když chce, tak umí pořádně zabrat. A není to jen střeleckou pohodou. Máme i silnou obranu, kterou musím taktéž zmínit a pochválit,“ upozorňuje, že s tímto mančaftem nebude mít nikdo lehké pořízení. A s jídlem pochopitelně roste chuť a s dobrými výsledky sebevědomí. „Chceme stále podávat co nejlepší výkony a dostat se do I. A třídy,“ odpovídá Ondřej Mikulecký na otázku, jak vysoko v tomto ročníku Sloupnice pomýšlí.

A ještě tradiční pohled do mládežnických soutěží, kde se nejproduktivnější borci tentokrát dostali na čtyři trefy ve svých zápasech: dorostenci Matěj Polášek z České Třebové, Tomáš Chadima a David Mikulecký z Řetové a mladší žák Michal Adamec z Letohradu.