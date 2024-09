„Jsem rád, že jsme k utkání přistoupili zodpovědně a plnili do puntíku všechno, co jsme si řekli. Ve 20. minutě bylo prakticky po zápase. Svůj individuální výkon hodnotím také kladně, ale vždy je prostor pro zlepšení,“ řekl ostřílený osmatřicetiletý fotbalista, který v zápase zaujal mimo jiné perfektně provedeným trestným kopem. Zároveň však není toho názoru, že by protivník z Holic České Třebové výhru nějak výrazně usnadnil. „Nemyslím si, že hosté předvedli nějak odevzdaný výkon. Nedovolili jsme jim hrát jejich hru a skvělým atletickou a taktickou hrou jsme je nutili k chybám, které jsme trestali,“ vyzdvihuje raději dobrou práci českotřebovského kolektivu.

Zdeněk Vaňous je samozřejmě mužem, kolem kterého se hra vedoucího celku tabulky točí. To dobře ví každý ze soupeřů, který se proti němu postaví. A že od něho hrozí výrazné střelecké nebezpečí, o tom rovněž není sporu. „Myslím, že hattricků jsem v kariéře moc nedal, dvougólových zápasů bylo více. Stroj na góly rozhodně nejsem, radši připravím pěknou přihrávku na branku spoluhráči,“ zdůrazňuje, co ho ve fotbale naplňuje spokojeností. Hezké gólové vzpomínky však z paměti vyloví. „Povedených zápasů bylo za celou kariéru dost, ale asi nic extra výjimečného. Rád zkouším střílet z vlastní poloviny a občas se mi to povede, naposledy minulou sezonu proti Svitavám,“ připomněl Zdeněk Vaňous jednu ze svých nedávných tref, které opravdu stály za to.

Zpět ale do současnosti a do České Třebové. Pět kol, pět výher, první místo v tabulce krajského přeboru. Jaké zásadní faktory k takové bilanci mančaft přivedly podle názoru jeho kapitána? „Máme široký a kvalitní kádr. Ukázalo se už minulou sezonu, že jdeme správnou cestou a všichni jí věříme. Když se k tomu přidá sportovní forma, tak to potom jde samo.“ usmívá se. Mimochodem, nemusí nyní jako nejzkušenější hráč trochu krotit euforii mezi mladými spoluhráči? Nehrozí, že by jim malinko, jak se říká, stoupl hřebínek? „Vůbec necítím z týmu nějakou aroganci, jdeme zápas od zápasu. Nevyplácí se někoho podceňovat. Užíváme si a vážíme každého vítězství,“ zdůraznil Vaňous.

V nadcházejícím kole, pokud to umožní počasí, čeká na Českou Třebovou mimořádně atraktivní derby v Ústí nad Orlicí proti tamnímu béčku. Prestižní je nejenom pro oba kluby, ale i pro Zdeňka Vaňouse samotného, vždyť v Jiskře strávil podstatnou část kariéry. „Očekávám bojovné utkání, přece jenom je to derby. Co mám zprávy, tak Ústí se snaží hrát kombinační fotbal, podobně jako my, tudíž by se diváci mohli dobře bavit,“ vyhlíží tento s velkým zájmem očekávaný střet.

Na závěr tradiční otázka pro Osobnost Deníku. Co říká Zdeněk Vaňous na výkony českých týmů v evropských pohárech a zejména Sparty a Slavie v Lize mistrů? A jeho pohled na počínání naší reprezentace? „Z vystoupení českých týmů jsem nadšený a doufám, že v nastoleném trendu budou pokračovat. Naopak reprezentace je zatím zklamáním. Přál bych si, abychom postoupili na mistrovství světa a byli konkurenceschopní. To ale musí dojít k výraznému progresu.“