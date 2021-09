Jeho nový tým se stal černým koněm krajského přeboru. Ředice vylétly na druhou příčku a teď budou na hřišti Za Vodojemem usilovat o post šéfa krajského přeboru. Pro zajímavost na svého soka Chrudim B neztrácejí ani bod a totožný mají i rozdíl ve skóre. Jenom domácí jsou o něco efektivnější směrem dopředu.

9. kolo: MFK Chrudim B – FK Horní Ředice, sobota 10.15, hř. MS Za Vodojemem. Rozhodčí: Šterba – Papežík, Vykopal.

Jak si stojí v tabulce: 1. MFK Chrudim B 8 zápasů 7 výher, 1 remíza, O proher, skóre 24:7, 22 bodů, 2. FK Horní Ředice 8 zápasů, 7 výher, 1 remíza, 0 proher, skóre 22:5, 22 bodů

Největší motivaci před utkáním s Chrudimí může mít Jiří Janoušek. Je tomu tak?

Ano, může to tak být podané. V Chrudimi mám spoustu známých. Dokonce jsem nastoupil v jednom utkání za béčko. Takže motivaci mám opravdu asi největší.

V chrudimském dresu jste hrával druhou ligu. Jak na angažmá vzpomínáte?

Jenom v dobrém. V týmu panoval přátelský duch. Kdykoli si zajdu s bývalými spoluhráči na pivo. Kdykoli mě pozvou, tak rád přijdu (směje se). Jsou tam výborní kluci. Nebál bych se říct, že MFK Chrudim je takový rodinný klub.

Spoluhráče namotivuji

Jak se v chrudimském klubu vnímá béčko?

(zajímavá otázka) Áčko je samozřejmě prioritou, ale béčko? Těžko říct. Co si vzpomínám, tak z prvního týmu nechodilo za rezervu hrát moc lidí. Všiml jsem si, že se na béčko důraz nekladl.

Kam tedy podle vás všichni ti talentovaní kluci mizí?

Málo kdo, možná jeden kluk dostal šanci za A tým. Někdy ke konci sezony a na pár minutek. Možná proto se chtějí dostat do divize, aby kluci hráli vyšší level a nasbírali zkušenosti v náročnější soutěži.

Znáte se s někým z kádru Chrudimi B, ať už s hráči či vedením?

Vzpomínám si na trenéra, to se pozdravíme. No a co si takhle projíždím soupisky chrudimského béčka po zápasech, tak znám ještě další dva kluky. Ty starší.

Kontaktovali jste se před víkendovým zápasem, špičkujete se?

Ne ne. S nikým z áčka ani béčka jsme se nespojili.

Co jste spoluhráčům slíbil za výhru, případně remízu?

Určitě něco do kabiny šoupnu. Ještě se spoluhráči poradím, jestli dají přednost chlebíčkům nebo nějaké koruně do klubové kasy (úsměv).

Chrudim je favoritem celé soutěže, kdo je favoritem sobotního zápasu?

Osobně si myslím, že stále domácí Chrudim B. Aniž bych nás chtěl nějak podceňovat. Nicméně tím, že se hraje v sobotu, tak nebudeme kompletní. Budou nám chybět dvě podzimní posily. Brankář Jirka Lindr a obránce Marek Plašil si plní povinnosti v mládežnických kategoriích. Lindros jede s Pardubicemi do Českých Budějovic a Mára má doma pražskou Spartu. V podstatě bych neměl jet do Chrudimi ani já, ale slíbil jsem Márovi, že hned po zápase přifrčím do Hradce. Takže favoritem jsou domácí.

Ptám se proto, že se k divizním aspirantům chtě nechtě zařadily i Ředice. Berete to podobně?

Nevím, jak by na to odpovědělo ředické vedení. Dělíme se o první místo, takže byl by alibismus tvrdit například, že chceme hrát střed tabulky. Myslím si, že divizi v hlavě mají.

Napadlo vás vůbec, když jste šel do Horních Ředic, že v devátém kole podstoupíte přímý souboj o první místo s Chrudimí?

To mě opravdu nenapadlo. Přemítal jsem o tom, že bychom se mohli pohybovat někde kolem pátého místa. Ale že budeme takhle vysoko, jsem nečekal. Je to jenom dobře, alespoň je soutěž minimálně pro mě zajímavější.

Vysoká fotbalová morálka

Prý jste to byl vy, kdo zařídil angažmá nejen sobě, ale i Jiřímu Lindrovi, Marku Plašilovi a Davidu Přibylovi v Horních Ředicích. Jaká byla zákulisní vyjednávání?

Tuhle soutěž jsme si klukama vybrali, protože se našel klub, který by nás vzal všechny čtyři. Pan Drábek, se kterým jsem se potkával jako hráč s rozhodčím, byl jediný, který akceptoval takový balík hráčů. Přijali jsme to a v Ředicích jsme rádi.

Povězte, kde hledat kořeny toho, že Ředice takto válí? To čtyři exligoví hráči mají takovou sílu?

Trochu jsme tomu pomohli, co si budeme povídat (rozesměje se). Když přijdou do týmu čtyři lidi, kteří mají prvoligové nebo druholigové zkušenost, tak by to mělo tým pozvednout. Vyzdvihl bych také vysokou fotbalovou morálku. Kluci se více snaží, dřou. Vždy je znát, když maká celý tým. Táhneme za jeden provaz a je to vidět i na výsledcích.

A divíte se? Kdo by se nechtěl vyrovnal exligovým fotbalistům. Nepřinesli jste do kabiny amatérského týmu profesionalismus?

Je možné, že jím jdeme příkladem a pro spoluhráče jsme motivací. Chceme klukům ukázat, že je fotbal jednoduchá hra člověk si nemusí hru komplikovat. Neztrácet zbytečně balony atd.

Skromně jste zapomněl na obranu. Povolili jste pouze pět gólů za 720 minut. Mohou chlubit nejlepší defenzivou. Vycházet z obrany je taktika týmu?

Pochopitelně obrana je faktor číslo jedna. Když se nedostávají góly, tak se nemůže prohrát. Jak celá obrana, tak Jirka Lindr v poslední době svoji bránu zavřel. Jednu, dvě šance si soupeř vypracuje, ale ty obrana nějak zachytí, nebo si s tím Lindros poradí. Zkrátka ty góly nedostáváme oprávněně. Vždyť tam máme ty ligové posily Davida Přibyla a Máru Plašila (rozesměje se).

A také Jiřího Janouška?

Někdy nastupuji také na pozici defenzivního štítu. Důležitá je především organizace obranné hry. Takže i když jsou vzadu jiní kluci, tak si je Mára a David udirigují. Takže se nám nestává, aby jim lepší hráč soupeře prošel jeden na jednoho. Obranu máme prostě dobrou a zakládáme si na ní.

Stačí bývalí ligoví hráči na soutěž s prstem v nose?

Nedá se úplně říct, že bychom byli na hřišti tak výrazné osoby. Možná ostatní převyšujeme zkušenostmi a fotbalovostí, ale rychlostně už jsme na tom s nimi podobně. Musíme pořád makat naplno, aby bylo znát, bychom měli být trochu výše.

Jak byste tedy okomentoval úroveň Pardubického krajského přeboru?

Úroveň má docela solidní. Nicméně, kdybych měl srovnávat, tak Královéhradecký přebor, který jsme hráli vloni s Olympií, než se rozpadla, je o něco kvalitnější.

Vyšší fotbal mi chybí

Vnímáte respekt od protihráčů, nebo naopak frustraci, že si na vás nepřijdou?

Jak kdy. Někteří protihráči, když jim dlouho nepůjčíme balon, tak do nás zajedou. A je jim jedno jestli je to Mára Plašil nebo dokonce Jirka Lindr. To jsme zažili třeba ve Svitavách. Tam tedy vůbec žádný respekt vůči nám neměli. Na druhou stranu je to možná i dobře, že respekt odhazují. Nicméně chtělo by to v rámci fair play a ne za cenu až zákeřných zákroků.

Který tým tu vaši exligovou obranu dostal nejvíce do úzkých?

Právě Svitavy. Nebyli jsme připraveni na jejich agresivní hru. Vyrovnali jsme se jim až ve druhém poločase. Pro ně účel svědčil prostředky. Zkrátka to odmydlily a zaslouženě braly bod.

V sobotu se střetne talentované mládí s velkou zkušeností. Jaký máte recept na ukočírování mladých janků?

Proti mlaďákům už jsem hrál tisíckrát. Takže já osobně, vím jak na ně. Ale samozřejmě to nebudu prozrazovat. Ono to ale bude podobné jako v jiných zápasech. Týmy mají většinou tři, čtyři starší kluky a jinak to hrají s mladými. I když je pravda, že Chrudimáci asi nasadí jen mladé pušky.

Nemůže být pro Ředice nevyhovující dopolední termín? Jak vám se hraje takto brzy a musíte tomu přizpůsobovat nějak svůj režim?

Já jsem byl na čas 10.15 docela zvyklý a nevadí mi. Vždy jsem se nějak přizpůsobil. Nevím, jak se bude chtít vstávat klukům v sobotu takhle brzy vstávat, ale doufám, že to zvládnou všichni a nikdo nezaspí (smích).

Asi nesmí na páteční zábavu?

To mohou, ovšem musí opatrně (směje se).

Myslíte, že se vás Chrudim obává a pro tento zápas se posílí i s ohledem na to, že se áčko se zatím potácí u dna tabulky?

Podle mě z áčka posílí juniorku maximálně dva lidi. Vzhledem k tomu v jaké je první tým situaci, tak si nemohou dovolit házet někoho za béčko. Ale je možné, že jsme jim nahnali hrůzu a posílí se výrazněji.

Vám ještě nebylo ani dvaatřicet, nejste na krajský přebor ještě mladý. Proč jste se v takovém ještě fotbalovém věku, "zahrabal" někde v Horních Ředicích?

Je pravda, že Chrudim, respektive druhou nejvyšší soutěž jsem opustil před rokem a půl. V profesionální fotbale jsem skončil víceméně kvůli práci. Také jsem cítil, že už nemám týmu co dát. Vždycky jsem chtěl a byl zvyklý výkonnostně vyčnívat. Jenže v Chrudimi už jsem se cítil být slabším článkem týmu. Samozřejmě mi ten fotbal na vyšší úrovni chybí. Kolikrát přemýšlím, že bych ještě najel na ČFL nebo druhou ligu, ale teď jsem v Ředicích a tak to v nejbližší době zůstane.

Největší radost mají manželka a děti, co vy na to?

No jak se to vezme. Tím, že trénuji mladé kluky v Hradci a hraji za Ředice, tak moc doma nejsem. Ale je pravda, že profesionální fotbal byl větší žrout času…