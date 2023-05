Důležitý záchranářský souboj byl k vidění v Ústí nad Orlicí, ačkoli o souboji v pravém slova smyslu asi nelze moc hovořit. Domácí béčko nabilo svoji sestavu podle předpokladů několika jmény z prvního mužstva, takže průběh utkání snad ani nemohl vypadat jinak. Navíc domácím skvěle vyšel vstup do zápasu a během necelých deseti minut vedli dvoubrankovým rozdílem. Další dvě trefy přidali „do šatny“ a po poločase tak bylo o výsledku rozhodnuto.

Žamberk převálcoval soupeře ze Semanína, Sloupnice narazila v Libchavách

Polička po selhání v Červené Vodě nastupovala proti letohradské rezervě s jasným příkazem: vyhrát! Splnila ho a znovu potvrdila, že v domácím prostředí její hra na jaře funguje daleko lépe než venku. „Opět se ukázalo, že v domácí prostředí jsme schopni soupeře přehrát. Měli jsme i štěstí, ale šli jsme mu naproti. Důležitá byla brzká vedoucí branka, po ní se nám hrálo o poznání lépe. Zařadili jsme do základní sestavy osmnáctiletého Jana Valoucha, který nastoupil v základu poprvé a v záložní řadě dovedl dobrou práci. Po změně stran jsme trochu přeskupili řady, Mirka Stejskala jsme stáhli do obrany a dá se říci, že se to vyplatilo, přidali jsme další dva góly a zápas rozhodli. Čekám, že boj o záchranu bude napínavý do konce soutěže stejně jako před rokem. My bychom moc potřebovali vyhrát venku, potom by se nám i na domácím hřišti hrálo klidněji,“ říká poličský trenér Roman Kysilko.

Dobrou jarní formu potvrdil Zámrsk, jehož přesvědčivou výhru nad Luží a současně posun do průběžné TOP 5 I. A třídy dirigoval třígólový Emanuel Rožek. Naopak tatenický celek prohloubil svoje existenční starosti, v Proseči si lidově řečeno ani „neškrtl“ a nafasoval šestigólový příděl.

PODÍVEJTE SE: Ústí nejprve dominovalo, aby se nakonec strachovalo o výhru

I. A TŘÍDA – 20. kolo: Prosetín – Skuteč 2:1 (2:0). Branky: Vařejčko, Marek – Horáček. Zámrsk – Luže 5:2 (1:1). Branky: Rožek 3, Matoušek, vlastní (Richter) – Mužíček, Fejl z pen. České Heřmanice – Svitavy B 8:1 (4:1). Branky: Mach 3, Bárta 3, Jirsák, Jeřábek – Škáva. Proseč – Tatenice 6:1 (5:0). Branky: Jar. Marek 3, Klíma, Hromádka, vlastní (P. Knápek) – Glocar z pen. Ústí nad Orlicí B – FC Jiskra 2008 5:0 (4:0). Branky: Stránský 2 (1 z pen.), Petrjánoš, Kozák, Popelář. Dolní Újezd – Jablonné nad Orlicí 2:3 (1:1). Branky: Frňka 2 (obě z pen.) – Vaníček, Filip, vlastní (Dvořák). Polička – Letohrad B 4:1 (1:0). Branky: Šmída 2, Stejskal, vlastní (Štefek) – Linhart.

