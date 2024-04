V Dolním Újezdu se hrál nadprůměrný „átřídní“ fotbal, diváci se měli na co koukat a po závěrečném hvizdu domácí fans svým hráčům zatleskali, přestože tři body mířily do Zámrsku. Hosté nejprve přečkali počáteční příležitosti soupeře a potom sami v rychlém sledu dvakrát udeřili, nejprve opakovanou dorážkou Rožka a vzápětí hlavičkou Gerčáka po rohovém kopu. Újezdské naděje udržel při životě gólman Pravec, který chytil Rožkovi penaltu, a těsně před odchodem do kabin se o zápletku postaral snížením Vanat. Po změně stran Rožek nejprve napravil svoje selhání a pěknou střelou z trestného kopu navýšil náskok favorita. Domácí se však ještě nadechli k náporu, po spolupráci Drahoše s Rejmanem se dostali na kontakt a navíc jim pomohl nedisciplinovaný Bezdíček, který se nechal zbytečně vyloučit. Hosté však s vypětím všech sil výhru přece jen udrželi, Újezd ale zaslouží uznání za dobrý výkon.

Hrála si tři derby Orlicka a ve všech bez výjimky šlo o velmi důležité body. Tým Českých Heřmanic se dočkal prvního jarního zisku, jenže s remízou 3:3 proti letohradské rezervě nemohl být rozhodně spokojen. A to z toho prostého důvodu, že v 16. minutě vedl po famózním startu do zápasu 3:0 (!) a taková luxusní pozice by se zkrátka měla udržet. Jenže hosté se odmítli tak snadno vzdát, závěr prvního a začátek druhého poločasu orámovali třemi zásahy a v 56. minutě to rázem bylo 3:3 (!). I takový umí být fotbal… Vícekrát se stav nezměnil a dělba bodů ve finále sotva koho nadchla.

Další z klíčových duelů se hrál v Žamberku, kam zavítalo Jablonné a pohled do tabulky dával jasnou odpověď na to, jaký význam tohle derby má. Však také publikum nesledovalo žádnou ofenzivní přehlídku, ba naopak, po většinu času se úporně bojovalo ve středu pole o každý míč. Šlo tak o to, komu se podaří zužitkovat některou ze spíše ojedinělých střeleckých příležitostí. A byli to hosté, které po čtvrthodině poslal do vedení Špaček a ke konci jim velmi cennou výhru pojistil po individuální akci do otevřené obrany Krejsa.