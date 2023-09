/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Pouze fotbalisté České Třebové se mohli o prvním zářijovém víkendu radovat z vítězství v nejvyšší krajské fotbalové soutěži mužů. Další tři regionální zástupci se potázali se zlou a mrzelo to především v případě Lanškrouna, který nevydařeným vystoupením v Holicích přišel o dosavadní neporazitelnost.

TJ Jiskra Litomyšl vs. SK Vysoké Mýto B. | Foto: Deník/Radek Halva

První podzimní porážku si vysokomýtská rezerva vykoledovala v Litomyšli. Jednak si tam nechala dát gól „do šatny“, ale především jí úplně utekl začátek druhého poločasu, inkasovala třikrát v rychlém sledu a bylo po nadějích. „Zápas, ve kterém stačilo patnáct minut a bylo vše jasné. Prohrávali jsme osobní souboje, nepodrželi balon na svých kopačkách a v obraně byl čtvrt hodiny den otevřených dveří. Celá první polovina se nesla v duchu osobních soubojů ve středu hřiště. Ve 42. minutě u půlící čáry prohrál jednoduchý míč Vopršálek a soupeři se otevřela nepochopitelně dálnice – 1:0. Vstup do druhého poločasu byl z našeho pohledu hororový. 48. minuta, po vhozeném autu zmatek před brankou a lehké doklepnutí. 50. minuta, nepotrestaný faul na našeho hráče na polovině hřiště, brejk a 3:0. Dovršení zmaru v 54. minutě, opět aut a opět dálnice na 4:0. Ztráta bodů a vysoká prohra mrzí, ale pokud to mělo být varování, že bez bojovnosti a důrazu se krajský přebor hrát nedá a pokud si to někteří hráči uvědomí, tak i negativní zážitek může mít pozitivní dopad. Věřím, že v domácím utkání proti Libišanům předvedeme úplně jiný výkon,“ ohlédl se za utkáním trenér béčka Tomáš Fritsche.

Sestřih zápasu:

Zdroj: Youtube

Choceňský Spartak vyzval vedoucí Horní Ředice a do poločasu si mohl dělat naděje na překvapení, dokonce pro brejku a tvrdé ráně Kužmy tahal gólman Lindr míč zpod břevna. Hosté však prokazovali svoje kvality a neustále testovali brankáře Bačkovského. Ten předvedl několik skvělých zákroků, ovšem hned po změně stran přetížená obrana Spartaku kapitulovala a během pár minut nebylo co řešit. „První poločas jsme silou vůle drželi bezbrankový stav a při troše štěstí mohli jít i do vedení. Nicméně soupeř dokazoval, proč je první v tabulce, a v úvodu druhé půle rozhodl utkání třemi góly v rozmezí šesti minut. Poté hosté kontrolovali hru a zaslouženě si odvezli tři body po jednoznačné výhře,“ hodnotil trenér Petr Pražák.

Páté vítězství pro Ústí. Letohrad je i po derby ve Vysokém Mýtě stále bez gólu

Česká Třebová se doma představila netradičně v neděli a šlo jí to k duhu, soupeře z Heřmanova Městce přehrála přesvědčivým stylem. „První poločas byl z naší strany takový ospalý. Nemohli jsme se dostat do tempa, vázla nám kombinace a všude jsme byli druzí. Vysvobození přišlo v posledních minutách, když nám hosté doslova darovali dvě branky. Po změně stran jsme byli, i vlivem průběžného stavu, lepším týmem. Hosté hru otevřeli a tím se otevíral prostor pro naše rychlonohé hráče. Pod další dvě branky se podepsali střídající hráči, kteří opět naši hru posunuli na vyšší úroveň,“ chválil kouč František Dvořák.

Kerhartice udržely vítězství v deseti mužích. Černovír překvapil v Dolní Čermné

Po třech výhrách se zastavila lanškrounská úspěšná série, a to na trávníku zatím tápajících Holic. „Musím říci, že pod tuto porážku jsme se výrazně podepsali sami, neboť jsme soupeři pomohli vlastními chybami. První gól jsme inkasovali po rohu, kdy jsme se ve vápně nešťastně vzájemně nastřelili. I my jsme ke gólu přišli hodně lacino, Pecháčkovu střelu z úhlu si gólman sám hodil do branky. Bohužel další zaváhání jsme vyrobili zase my a individuální chybou namazali domácím do protiútoku. A v závěru jsme dopili hořký kalich do dna po tečované střele do protipohybu gólmana. Byl to z obou stran průměrný zápas, pro nás však hodně poučný. Pokud se z něho poučit dokážeme a vyvarujeme se podobných zbytečných chyb, tak můžeme na tuto prohru zapomenout a jet zase dál,“ říká lanškrounský lodivod Pavel Hrabáček.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 5. KOLO: Litomyšl – Vysoké Mýto B 4:0 (1:0). Branky: Štarman 2, Urban, Folta. Holice – Lanškroun 3:1 (1:1). Branky: Václavek 2, J. Jedlička – Pecháček. Pardubičky – Lázně Bohdaneč 1:2 (0:0). Branky: Münzberger – Klouda 2. Libišany – Třemošnice 3:0 (2:0). Branky: Ujec, Řezníček, L. Kraják. Choceň – Horní Ředice 0:4 (0:0). Branky: Šenkýř, Přibyl, Morávek, Pithart. Česká Třebová – Heřmanův Městec 4:0 (2:0). Branky: Vaňous, Grepl, Novotný, Foff. Moravany – Svitavy 1:1 (1:1). Branky: J. Lukas – D. Juřík. Přelouč – Prosetín 0:0 (0:0).