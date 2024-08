Lze u dvojice, která ještě na jaře hrála ve vyšší soutěži, očekávat snažení o rychlý návrat? „Po sestupu chceme hrát důstojnou roli v horní polovině tabulky skupiny,“ krotí ambice sekretář FC Jiskra 2008 Jan Horák. A jak je tomu u „kolegů“v Jablonném nad Orlicí? „Cílem je hrát takový fotbal, který bude fanoušky bavit, a aby s dobrou hrou přicházely i body. Čekáme těžkou sezonu, ale snad získané zkušenosti z I. A třídy pomohou. Další prioritou bude zapracování dorostenců do mužstva,“ pronesl klubový sekretář Martin Štusák. V obou klubech došlo přes léto ke změnám na trenérských pozicích.

Z nováčků by teoreticky největší ambice měli mít v Libchavách, které se do I. B třídy vracejí po roce. A odvážně to potvrzují. „Do sezony vstupujeme s cílem hrát o čelo tabulky a pokusit se soutěž vyhrát,“ vyhlásil trenér David Karpíšek, jemuž v týmu zůstaly všechny opory a posílili mimo jiné nadějní mladíci z FK Orlicko.

Třebařov si I. B třídu zahraje po 50 letech a rád by se tam zachytil trvaleji. „Chceme nabrat cenné zkušenosti a vybojovat hezké umístění. Účast v krajské soutěži po tak dlouhé době si chceme užít, protože pro hodně kluků to může být životní záležitost, Rád bych se udrželi,“ říká za klub ze Svitavska Jan Vybíral.

„Naším cílem pro podzimní části sezony je přezimování do devátého místa, i když to bude těžké, do sezony jdeme téměř se stejným kádrem,“ řekl trenér dalšího postupujícího celku FK Dolní Dobrouč Pavel Zámečník.

Jaroměřice se na jaře zachránili v posledním kole a podobnou zkušenost nemíní opakovat. „Do sezony vstupujeme s pokorou a s vírou, že se nebudou opakovat mizerné vstupy do podzimní části z předchozích dvou let,“ vytyčil zřejmý plán vedoucí mužstva Dušan Továrek. „Mužstvo nezaznamenalo žádnou změnu. Příprava proběhla podle tréninkového plánu tak, jak měla,“ doplnil.

V Březové nad Svitavou došlo po sezoně k poměrně podstatné hráčské obměně. „Naším cílem bude bude hlavně pracovat na sehrání a stabilizaci kádru. Každopádně chceme hrát každý rok lépe a uhrát více bodů a lepší umístění než v ročníku předchozí,“ uvedl vedoucí týmu Martin Kučera a pokračoval: „Svoji aktivní kariéru ukončilo hned několik starších hráčů, takže jsme potřebovali kolektiv doplnit. To se nám myslím aspoň částečně povedlo, i když bychom rádi ještě někoho přivítali. Odchodem starších kluků bychom neměli oslabit. Máme šikovné mladé fotbalisty, na kterých velmi intenzivně pracuje trenér, tak věříme, že to zvládneme.“

Co napravovat mají po nevydařeném jaru v Semaníně. „Primárním cílem je zlepšení přípravy a tréninkového procesu. Potom věříme, že máme výkonnostně srovnatelné hráče i družstvo s většinou týmů I. B třídy,“ je přesvědčen manažer Miroslav Švihálek. „Podstatné změny nastaly pouze na trenérském postu, kdy mužstvo povedou společně Radim Dlouhý a Bohuslav Sokol. V hráčském kádru se nic nemění, pouze kariéru ukončil Radek Urbanec, který dlouhodobě absentoval. Naopak comeback hlásí Jiří Tölg a snad také hráči po zranění.“

„Po loňské úspěšné sezoně bychom chtěli jít do té následující se stejnými cíli, když víme, že to bude složité, a to z hlavně důvodu odchodu našeho střelce Patrika Kalába do Moravské Třebové a stále absentujících dvou hráčů základu, které nepustí do hry dlouhodobá zranění. Realizační tým zůstává beze změn, družstvo se budeme snažit doplnit našimi hráči z řad béčka nebo dorostu,“ sdělil předseda kunčinského klubu Jan Šejnoha.

Svoje si do dění v horní polovině tabulky nepochybně budou říci také obě béčka. „Naším hlavním cílem je dál zapracovávat mladé hráče do dospělého fotbalu. Rozvoj hráčů je pro nás na prvním místě. Chceme se opět prezentovat dominantním kombinačním fotbalem, který do kluků od dorostu vštěpujeme. Jako každou sezonu chceme hrát nahoře. V létě došlo k plánovaným posunům několika dorostenců do mužů. Přesně tak, jak jsme si to plánovali v rámci přebudování B týmu, když jsme ho před rokem a půl přebírali. Díky koncepční práci tito kluci budou nastupovat pouze do zápasů dospělých, což považuji za největší posílení, které povede k tomu, abychom měli ve většině zápasů konkurenceschopnou sestavu pro náš styl fotbalu,“ popisuje záměry trenér České Třebové Kristián Král.

„Cíle pro příští sezonu po té předcházející, pro nás veleúspěšné, těžko předvídat, jelikož v týmu dojde k veliké obměně. Takže podzimní část bude taková spíše oťukávací a konkrétnější cíle si dáme až pro jaro. Na podzim chceme hlavně zapracovat nové hráče do sestavy a hrát útočný fotbal se spoustou branek, doufejme do sítě soupeřů,“ sdělil lanškrounský trenér Milan Růžička.

Na vydařené jaro budou chtít navázat fotbalisté Jehnědí, naopak v Tatenici doufají v lepší časy a především ve vyprázdněnou marodku, která je v jarní části krutě pronásledovala. Bysterským se jaro povedlo nad očekávání a chce na to navázat také na podzim, jelikož první polovina sezony tam často bývá kamenem úrazu, který je srazil ke dnu tabulky, z něhož se v odvetách složitě hrabali. Tomu by se nyní velmi rádi vyhnuli.

Ročník 2024/2025