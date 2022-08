Cíl pro sezonu?

FK PROSEČ (nepřihlášen do KP)

Jaroslav Marek, hrající trenér: „Naším cílem je hrát pěkný líbivý fotbal, bavit naše skvělé fanoušky a zapojovat nadějné dorostence do A mužstva. Chceme se pohybovat v klidném středu tabulky. Mým osobním přáním je, ať se nám vyhýbají zranění a hráči mají chuť na sobě pracovat.“

TJ LUŽE (2021/2022 sestup z KP)

Jaroslav Gála, předseda: „Dlouho jsme v klubu přemýšleli, co vlastně přihlásíme za soutěž, protože někteří hráči ukončili svoji činnost. Snažíme se tedy poskládat tým z našich nových hráčů. Rozhodli jsme se, že když jsme do I. A třídy spadli, takže ji i přihlásíme. I když moc dobře vím, že nás nečeká nic lehkého, celá soutěž bude nesmírně atraktivní, stejně jako pro nás okresní derby, jež nás čekají. Snad se nebudeme prořezávat a odehrajeme ročník v klidu. Neklademe si vysoké cíle jako boj o postup, ale věřím, že to pro nás bude klidná sezona.“

TJ SOKOL DOLNÍ ÚJEZD (5. místo)

Jan Kabrhel, sekretář: „Cílem je hrát v první polovině tabulky a nemít sestupové starosti. Jelikož v Dolním Újezdu spoléháme výhradně na vlastní odchovance, tak v našem kádru nedošlo k žádným zásadním změnám. Áčko pouze doplní dorostenci Radek Ryšan a Lukáš Jireček, příležitost dostanou také někteří hráči rezervy. Realizační tým se nemění.“

TJ SOKOL TATENICE (6. místo)

Josef Kristek, vedoucí mužstva: „Budeme rádi, pokud budeme hrát ve středu tabulky a vyhneme se existenčním problémům v soutěži, kterou osobně očekávám nabitější než v minulém ročníku. Do sezony jdeme s hráčským kádrem, který nedoznal větších změn. Domácí zápasy budeme nadále hrát v Albrechticích, u nás pokračuje rekonstrukce hřiště.“

FC JISKRA 2008 (7. místo)

Jan Horák, sekretář: „FC Jiskra by chtěla udržet I. A třídu i pro další sezonu, ideálně hrát v poklidném středu tabulky. Ke změnám v kádru nedošlo. Chceme dále zapracovávat vlastní mladé hráče.“

FK LETOHRAD B (8. místo)

Milan Linhart, vedoucí mužstva: „Naším cílem není postup do krajského přeboru, ale samozřejmostí je udržení v I. A třídě. Hlavním úkolem béčka je vytíženost hráčů A mužstva a jeho lavičky a letos i postupné zařazování našich hráčů z dorostu. Samozřejmě těch, kteří k tomu mají předpoklady. Konečně je v dorostu dostatek hráčů, což v minulém ročníku nebylo. Ke změnám moc nedošlo, o posilách jednáme, jednalo by se o dva hráče.“

TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ B (9. místo)

Vladimír Novák ml., trenér: „Vzhledem k tomu, že béčko Jiskry tvoří převážně mladí hráči přicházející z dorostu doplnění o několik zkušených borců, je cílem hrát v klidném středu a připravit co nejvíce fotbalistů pro A tým. K velkým změnám nedošlo. Neodešel nikdo, přicházejí Martin Popelář, Marek Hortlík a Adam Bartoš z dorostu. Z Libchav se vrací brankář Nikolas Hubálek, který bude v kádru áčka, ale určitě odchytá dost zápasů i za rezervu.“

TJ SVITAVY B (10. místo)

Martin Komoň, trenér: „B mužstvo plní roli rezervy. Jeho cílem je usnadnit přechod končícím dorostencům do dospělého fotbalu, mladým hráčům umožnit herní praxi v kvalitní krajské soutěži a dávat příležitost hráčům, kteří nemají plnou vytíženost v áčku. Co se týče umístění, rádi bychom se pohybovali v klidném středu tabulky. Tým doplnili mladí fotbalisté, kteří přišli z dorostu, jinak u nás k velkým změnám nedošlo.“

SK POLIČKA (11. místo)

Roman Kysilko, trenér: „Náš cíl pro nadcházející soutěžní ročník bych formuloval tak, že bychom velmi neradi opakovali zkušenosti ze sezony předchozí. Nechceme znovu zabřednout do existenčních potíží, rozhodně se nehodláme zase zachraňovat v posledním kole, jako tomu bylo letos v červnu. Klidný střed by z našeho pohledu byl ideál. Z mužstva odešli Bárta, Hynek a pravděpodobně i brankář Slaný. Po zranění se vrací Stejskal a tým doplní dva kluci z dorostu.“

SK ZÁMRSK (12. místo)

Miroslav Kaluža, trenér: „Naším cílem je ustálení hráčského kádru a stálé pokračování ve zlepšování tréninkové morálky, jako tomu bylo na jaře. Pokud se nám to bude dařit, určitě se budeme pohybovat výše, než tomu bylo v minulé sezoně. Na odchodu je zatím jen gólman Branda, který se vrací zpět do Moravan. Z důvodu zranění se nezapojili do přípravy Bálek a Židík, zbytek kádru zůstává. Dále by měli přijít mladíci z Vysokého Mýta a na dobré cestě je ještě příchod brankáře.“

TJ SOKOL ČESKÉ HEŘMANICE (postup z I. B třídy)

Tomáš Jirsák, hrající trenér: „Jako tradičně se chceme i ve vyšší soutěži prezentovat kvalitním ofenzivním fotbalem, kterým budeme dělat radost fanouškům v Českých Heřmanicích. Ambice postupovat výš nemáme, ale určitě nechceme hrát na chvostu tabulky. Co se týče změn v našem týmu, tak do Chocně odešel Tomáš Pánek, posílili nás Jakub Chleboun z Ústí nad Orlicí, David Bárta z Poličky a Martin Gyömber z Litomyšle.“

TJ JABLONNÉ NAD ORLICÍ (postup z I. B třídy)

Miroslav Bednář, trenér: „Čeká nás premiérová sezona v I. A třídě. Náš klub nikdy tuhle soutěž nehrál a jsme sami zvědaví. Samozřejmě se těšíme a věříme, že máme poskládaný tým, který dokáže hrát hodně vysoko. Do týmu se zapojili nově příchozí hráči dorostu, z nichž se rýsuje světlá budoucnost mužstva. Pochopitelně bylo potřeba i posílit zkušeností a fotbalovou vyzrálostí, což se povedlo. Nikdo z hráčů tým neopustil.“

FK SKUTEČ (postup z I. B třídy)

Martin Horáček, trenér: „Cílem pro sezonu je umístění do pátého místa. Ač jsme nováček I. A třídy, věříme, že máme dostatečně kvalitní, široký i zkušený kádr.“

SK SOKOL PROSETÍN (postup z I. B třídy)

Radek Hlouš, hrající trenér: „Prvním cílem je dobře vstoupit do soutěže, a to výhrou. Dalším cílem je umístit se v první polovině tabulky. Doplnili jsme kádr asi o pětici nových hráčů, což nám v předchozích sezonách scházelo. Zdvojily se posty, což je při absencích velkou výhodou.“