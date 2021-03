Pokud chcete mapovat fotbalovou historii, musíte k tomu mít vztah, musí vás to neskutečně bavit. Na Hradecku se jeden takový chvályhodný člověk našel. Martin Šmied ze Smržova dává dohromady historii fotbalu v regionu od roku 1901. Dalo by se tedy říct, že letos je 120. výročí.

Jak jste se začal zajímat o historii okresního fotbalu?

Na začátku byl zájem o minulost klubů, kde jsem aktivně působil. Zdrojem byly vlastní archiv, dostupné publikace, příspěvky od fotbalových nadšenců, webové stránky klubů a historická periodika. Nápad, dostat vše na veřejně přístupné stránky, se zrodil až ve chvíli, kdy se zjištěná fakta rozšiřovala o další kluby. Vznikala skládačka, která postupně zapadala do sebe. Někde dávalo spojení smysl, někde podstatný dílek stále ještě chybí a čeká mě další hledání. Až poté se chci věnovat fotbalovým osobnostem. Zatím mapuji jen historii klubů, hřišť a výsledky ročníků.

Od jakých let máte historii fotbalu na Hradecku zmapovanou?

Sice neúplně, ale už od roku 1901, kdy vznikaly první týmy. Dlouho byly fotbalové zápasy spíš nedělní živelnou přehlídkou přátelských zápasů než organizovanou událostí. Kluby působily krátce, následně zanikly a až další oživení se často uvádělo jako datum založení. Myšlenky na oficiální soutěž se objevily už kolem roku 1914, ale vypuknutí světové války tyto snahy přerušilo. A to do roku 1917, kdy byla založena tzv. „Východočeská župa fotbalová“.

Které kluby mimo SK Hradec Králové patřily v regionu mezi nejúspěšnější?

Nerad bych někoho vynechal. Nový Bydžov, Třebechovice pod Orebem, královéhradecké týmy Olympia a Slavia, dále Chlumec nad Cidlinou, po válce krátce LVA Hradec. Od šedesátých let pak hradecká Rudá Hvězda, armádní VTJ, Malšova Lhota, Předměřice a další oddíly.

Profil historika



Martin Šmied (46 let) ze Smržova je fotbalový funkcionář a nadšenec. Aktivně hrával za Lokomotivu HK, Rasošky a Černilov. Nyní ještě stále kope v Jeníkovicích. Působí rovněž ve výboru FK Černilov. Je rodákem z Hradce Králové.

Kolik klubů působilo na Hradecku v porovnání se současností?

První součet mám z roku 1922 a to čtrnáct. Narůstající počet pak srážely obě světové války. V roce 1948 bylo přes dvacet týmů, v šedesátých letech téměř třicet. Nejvyšší počet (74) byl v sezoně 2010/11. Následoval mírný pokles, přesto jsme, na rozdíl od některých okresů, zaplnili všechny soutěže. Doufejme, že aktuální situace nepřinese výrazný skok, paradoxně jsme bez fotbalu tak dlouho nebyli snad ani během válek. Odhad celkového počtu je kolem 130. Kluby zanikaly, spojovaly se (mj. Urbanice-Praskačka, Červěněves-Smidary, Nový Bydžov-Chudonice-Zábědov). Dnes už málokdo ví, že hrála královéhradecká Viktoria, Čechie, Slavoj, Žižka či Sparta, že se chodilo na fotbal do Pouchova, Svinar, Svobodných Dvorů, Světí nebo Zachrašťan. Známější ze zaniklých je královéhradecká Rudá Hvězda, I. FC UF nebo Dobřenice. Týmy často měnily názvy jako Chlumec nad Cidlinou (AFK/Spartak), Železničář (Lokomotiva), Olympia (Kukleny, Montas, Fomei) a nebo Slavia (Dynamo, Slovan). A kuriózní názvy: PDA, Blesk, Stavomontáže, VLVDÚ nebo Dehtochema.

Obtížné je asi dohledat historii některých hřišť, že?

Pátrání po zaniklých hřištích je detektivkou. Jednak se do oficiálního soutěžení příliš neřešila velikost plochy. Plácků tak bylo víc a mnoho klubů se často stěhovalo. Hrávalo se třeba v místě dnešní Šafaříkovy ulice (viz stránky Sport pod Bílou věží). Tým hradecké Čechie se odtud přesunul na Pouchov, ani tam se již nehraje. Hřiště bylo v roce 1923 i na místě dnešní ulice Albertova. Už od dvacátých let se hrálo v Orlické kotlině (Slavia). I když o několik desítek metrů severněji, v dnešní zástavbě. Zjišťuji, kdo působil před rokem 1936 na místě, kde je dnes sídliště Labská kotlina. Kopalo se i na škváře dnešní ulice Na Okrouhlíku, zřejmě tam působila Olympie, která následně přesídlila do Kuklen. Zastavěn byl Meteor Svobodné Dvory či Svinary.

Je něco, co byste z celého období vypíchl?

Vybrat nějakou top zajímavost nelze, každé období má svoje kouzlo. Ať už první zmínky v tisku, obroda týmů během válečných let, vznik vojenských klubů, po roce 1948 nástup týmů s názvem poplatným době, nepovedený systém jaro-podzim. Byl tu i zákaz některých názvů (hradecká Slavie aj.). A celou dobu provázelo časté střídání formátů soutěží, zažili jsme i změnu bodování, různé varianty postupů a sestupů v okrese i kraji, hrály tu týmy z jiných oblastí.

Odkud jste čerpal při tvorbě historie?

Čerpal jsem mj. z těchto periodik: Venkov, Osvěta lidu, Královehradecké rozhledy, Ratibor, Nové směry, Pochodeň a Nové hradecko. Ty jsou dostupné jen v knihovnách, výjimečně na webu. Stále ještě nemám prostudována všechna periodika, zavřené knihovny a muzea mi brání v dalším doplňování. I když se některé historické tituly dají na webu dohledat elektronicky, většina je bohužel uzamčena pro běžný přístup ze soukromých adres. Prakticky do poloviny padesátých let nebyly v oblastním tisku všechny tabulky nejnižších okresních soutěží. Dalším mým pramenem jsou webové stránky klubů. Těch, kteří se v nich věnují své historii je ale málo. Reakce přišly zatím jen ze zlomku oddílů. Přeci jen s odcházejícími členy často zmizely i klubové kroniky či zajímavé fotografie. Pomohla mi spolupráce s několika podobnými nadšenci a některé vydané publikace k výročí klubů.

Kde plánujete dohledávat chybějící materiály?

Rád bych využil této prezentace jako výzvu k zástupcům klubů a pamětníkům. Jistě existují klubové kroniky, soukromé záznamy, které jsem dosud neviděl. Prosím o vaši spolupráci. Uvítám veškeré nové informace, upřesnění, opravy mých případných chyb, nebo jen domněnky. I z nich se lze vrátit v čase, zjistit a zanechat tak něco pro naše potomky.

Jaké jsou vaše webové stránky, kde je možné nahlédnout do historie kopané na Hradecku?

Je to na www.historie-fotbalu-v-okresu-hk.webnode.cz. Bohužel webové stránky jsem začal od začátku tvořit na amatérské bázi a tak jsem vzhledem k omezenému prostoru musel někde osekat kvalitu. Ani rozlišení tabulek a fotografií z novin do roku 1991 nebylo nijak vysoké, za to se omlouvám. Od začátku mi šlo víc o obsah než o formu.