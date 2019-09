Lanškroun – Třemošnice 2:1

Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: „Můžeme být spokojeni s výsledkem a se třemi získanými body. Samotný průběh utkání odpovídal kvalitám obou soupeřů. Hosté mají ve svém středu běhavé hráče a prokazují herní vzestup. Po poločasové remíze 1:1 jsme o přestávce nabádali hráče, aby vstřelili vítěznou branku, což se nám podařilo.“

Tomáš Jambor, předseda ŽSK Třemošnice: „S vítězem loňského ročníku jsme neodehráli vůbec špatné utkání a dá se říci, že vyhrál šťastnější. Domácí byli produktivnější a díky tomu o gól zvítězili. Nás mrzí především zřejmě dlouhodobé zranění brankáře Trojana a zbytečná druhá žlutá a tím pádem i červená karta Hejcmana v závěru utkání.“

Č. Třebová – Moravany 2:3

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: „Úvod zápasu patřil hostům, kteří měli několik příležitostí ke vstřelení gólu, ale nás vždy zachránil svými zákroky brankář Hotmar. Poté se hra vyrovnala a šance střídala šanci. Poločasové skóre bylo zaslouženě vyrovnané. Druhý poločas moc krásy nepřinesl, hra byla neurovnaná a soupeř nás potrestal po naší nedůslednosti v obranné činnosti. Celkově prohra mrzí, ale my se musíme ze zápasu poučit a pracovat nadále v tréninkovém procesu na zlepšení našich nedostatků.“

Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: „Když jsme dali hned na začátku rychlý gól, tak to vypadalo, že by tom mohl být klidný zápas. Sice jsme si vytvořili další šance, ale jejich proměňování bylo oproti předchozímu takové rozpačité. Domácím se navíc podařilo do přestávky dvakrát srovnat. O pauze jsme si zopakovali, co chceme hrát, byli trpěliví a využili jednu šanci. Vedení se nám podařilo udržet. S druhou půlí jsem spokojenější, hráčům patří poděkování. Jsme rádi za tři body ze hřiště soupeře. Rádi bychom je potvrdili i doma.“

Choceň – Pardubičky 3:2

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: „Mužstvo se po nevydařeném začátku soutěže dokázalo semknout a pro důležitý zápas udělat maximum, aby body zůstaly doma. To se povedlo a to je největší pozitivum. Každý zápas je a bude pro nás těžký. Nezbývá nám než bojovat a rvát se o každý bod.“

Tomáš Mrázek, asistent trenéra SK Pardubičky: „V Chocni se hrálo utkání, které svou úrovní nedosahovalo kvalit ani 1. A třídy. Předvedli jsme jednoznačně nejhorší výkon podzimní části. Nedokážu pochopit, o co vlastně chtějí hráči hrát. Bez zápalu, bez bojovnosti a bez srdíčka budeme dělat body jen těžko. Pokud se rapidně nezmění přístup všech, sledovali jsme v Chocni dva hlavní aspiranty na sestup.“